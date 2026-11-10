Shenzhen'deki 'büyük üçlü' zirvesi tehlikede: Trump ve Şi Cinping anlaşamıyor

Dünyanın üç büyük nükleer gücü olan ABD, Rusya ve Çin liderlerinin Kasım ayında Shenzhen'de yapılması planlanan tarihi zirvesi başarısızlığın eşiğinde. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Washington ve Pekin müzakere formatı ve gündem konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında APEC zirvesi kapsamında yapılması planlanan görüşme büyük bir soru işareti taşıyor.

'Katı senaryo' ve 'serbest tartışma': Taraflar ne talep ediyor?

Anlaşmazlığın merkezinde diyaloğun şekli yatıyor. Pekin tarafı, her türlü sürpriz ve beklenmedik tartışmadan kaçınmak için görüşmenin önceden %100 kaydedilmiş bir senaryoya dayalı olmasını şart koşuyor. Buna göre liderler sadece hazır metinleri okumalı, serbest soru-cevap ve tartışmalara neredeyse hiç yer kalmamalı.

Trump yönetimi ise aksine, protokolden uzak, canlı ve serbest bir fikir alışverişi talep ediyor. ABD tarafına göre, bu tür katı bir düzenleme Şi Cinping'in doğrudan ve açık bir diyaloğa hazır olmadığının bir göstergesidir.