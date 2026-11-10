Shenzhen'deki 'büyük üçlü' zirvesi tehlikede: Trump ve Şi Cinping anlaşamıyor
Dünyanın üç büyük nükleer gücü olan ABD, Rusya ve Çin liderlerinin Kasım ayında Shenzhen'de yapılması planlanan tarihi zirvesi başarısızlığın eşiğinde. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Washington ve Pekin müzakere formatı ve gündem konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında APEC zirvesi kapsamında yapılması planlanan görüşme büyük bir soru işareti taşıyor.
'Katı senaryo' ve 'serbest tartışma': Taraflar ne talep ediyor?
Anlaşmazlığın merkezinde diyaloğun şekli yatıyor. Pekin tarafı, her türlü sürpriz ve beklenmedik tartışmadan kaçınmak için görüşmenin önceden %100 kaydedilmiş bir senaryoya dayalı olmasını şart koşuyor. Buna göre liderler sadece hazır metinleri okumalı, serbest soru-cevap ve tartışmalara neredeyse hiç yer kalmamalı.
Trump yönetimi ise aksine, protokolden uzak, canlı ve serbest bir fikir alışverişi talep ediyor. ABD tarafına göre, bu tür katı bir düzenleme Şi Cinping'in doğrudan ve açık bir diyaloğa hazır olmadığının bir göstergesidir.
Konu / Boyut
Washington'ın pozisyonu (Trump)
Pekin'in pozisyonu (Şi Cinping)
Moskova'nın pozisyonu (Putin)
Diyalog formatı
Canlı, serbest fikir alışverişi
Katı senaryo, hazır konuşmalar
Uzlaşıcı bir konsensüs bulma taraftarı
Nükleer silah kontrolü
Çin'i üçlü bir anlaşmaya zorlamak
Tartışmayı kesin bir dille reddetme
Gündemle ilgili teklifler sunuluyor
Müzakere türü
Üçlü doğrudan zirve
Gerekirse ayrı ikili format
Üçlü görüşmeye ilgi var
Temel amaç
Nükleerden arındırma ve küresel etki
İmaj, güvenlik, siyasi riskleri sıfıra indirme
Tüm taraflar için kabul edilebilir gündem
"Şi Cinping için böyle bir görüşme son derece tehlikeli ve öngörülemez bir süreç. Pekin bu zirveden sadece başarılı fotoğraflar ve propaganda etkisi elde etmek, ancak canlı tartışmalardaki rahatsızlıklardan tamamen kurtulmak istiyor."
— Kurt Campbell, Asia Group danışmanlık şirketi başkanı, eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı.
Ana engel: Nükleer cephanelik ve yeni pakt sorunu
İkinci ve en ağır engel, silah kontrolü meselesidir. Rusya ile ABD arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarını Sınırlandırma Antlaşması'nın (New START) süresi 5 Şubat 2026'da resmen doldu. Sonuç olarak dünyada nükleer cephanelikleri sınırlayan hiçbir belge kalmadı.
Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni anlaşmaya mutlaka Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini ve Shenzhen'de tam olarak bu konunun çözüleceğini açıkça belirtiyor. Ancak resmi Pekin, bu konuyu üçlü olarak tartışmayı kesin bir dille reddetti. Çin'in temel endişesi, nükleer rezervlerinin hacmi bakımından ABD ve Rusya'dan önemli ölçüde az olduğu bir durumda anlaşmayla kısıtlanma korkusudur.
Şi Cinping'in temkinliliği ve Kremlin'in bekle-gör pozisyonu
Çin yönetiminin bu kadar temkinli olması boşuna değil. Gözlemcilere göre, 2027 sonunda yapılacak Çin Komünist Partisi'nin 21. Kongresi öncesinde Şi Cinping için her türlü siyasi ve imaj riski ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Pekin, üçlü sert bir tartışma yerine Washington ve Moskova ile ayrı ikili görüşmeler yaparak her birinden taviz koparmayı tercih ediyor.
Kremlin de durumu yakından takip ediyor. RF Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 8 Kasım'da üç başkentin gündem konusunda teklif alışverişinde bulunduğunu, bazı konuların bir taraf için çok önemliyken diğeri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov'a göre, zirvenin gerçekleşmesi için tarafların önce gündem üzerinde uzlaşması şart. 18-19 Kasım tarihlerinde APEC kapsamındaki görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya zirvenin sadece protokol fotoğraflarıyla mı sona ereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
Sizce Çin nükleer kısıtlamalarla ilgili yeni bir anlaşmaya katılmalı mı, yoksa Pekin cephaneliğini artırmakta haklı mı? Fikrinizi yorumlarda belirtin.
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