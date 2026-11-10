Lamine Yamal, La Liga tarihinin en genç asist kralı olarak mutlak rekor kırdı

Katalan kulübü Barcelona ve İspanya milli takımının harika çocuğu Lamine Yamal İspanya ligi tarihini yeniden yazmaya devam ediyor.

Saygın istatistik kaynağı MisterChip tarafından paylaşılan bilgilere göre, genç kanat oyuncusu La Liga kapsamında 40 asist barajına ulaşan lig tarihindeki en genç futbolcu olarak mutlak rekorun sahibi oldu. Bu başarıya sadece 19 yaş 118 günlükken ulaştı.

Tarihte 22 yaşına kadar kimsenin başaramadığı bir dönüm noktası

İspanya liginin 90 yılı aşkın tarihinde, 22 yaşına gelmeden 40 asist kaydeden başka hiçbir futbolcu olmadı. Lamine Yamal bu başarıyı sadece 22 yaşından önce değil, 20 yaşına bile basmadan elde etti:

Madrid'deki jübile asisti: Yamal'ın 40. asistlik jübilesi, La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynanan dramatik mücadelede gerçekleşti;

Galibiyet golü: Karşılaşmanın 66. dakikasında Yamal'ın şık pasını değerlendiren Fermin Lopez rakip fileleri havalandırdı. Bu gol, Barcelona'ya 2-1'lik skorla değerli bir deplasman galibiyeti getirdi;

Messi'nin rekorunu kırmak: Kıyaslamak gerekirse, efsanevi Lionel Messi İspanya ligindeki 40. asistine ancak 23 yaş 158 günlükken ulaşabilmişti. Yamal, bu istatistikte Arjantinli efsaneyi neredeyse dört yıl geride bıraktı.

La Liga tarihi: 40 asiste en hızlı ulaşan futbolcular sıralaması

MisterChip tarafından sunulan tarihi Top-5 listesi (yaş bazında):

Sıra Futbolcu Kulübü 40. asist yaşı 1 Lamine Yamal Barcelona 19 yaş 118 gün (Yeni rekor) 2 Lopez Ufarte Real Sociedad 22 yaş 15 gün 3 Adrian Escudero Atletico Madrid 22 yaş 349 gün 4 Segui Valencia 23 yaş 74 gün 5 Joseba Etxeberria Athletic Bilbao 23 yaş 158 gün 5 Lionel Messi Barcelona 23 yaş 158 gün

İstikrar ve zirveye yürüyüş

Bu başarı, Lamine Yamal'ın sadece golcü kimliğiyle değil, aynı zamanda saha görüşü ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratma konusundaki üst düzey oyun kuruculuk yeteneğiyle de öne çıktığını kanıtladı. 19 yaşındaki yeteneğin bu tarihi başarısının uzun yıllar kırılamayacak bir rekor olması bekleniyor.