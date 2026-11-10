Taşkent'te büyük futbol: Karpin'in öğrencileri Özbekistan maçı öncesinde neler söyledi?
FIFA milli maç takvimi kapsamında Taşkent, bir büyük futbol akşamına daha ev sahipliği yapacak. 12 Kasım'da Özbekistan'ın başkentinde Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında bir hazırlık maçı oynanacak.
Valeriy Karpin yönetimindeki Rusya milli takımı, Taşkent'teki maçın ardından 17 Kasım'da Krasnodar'da Güney Amerika temsilcisi Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Özbekistan milli takımı ise aynı gün Katar'ın Doha şehrinde Suudi Arabistan ile hazırlık maçına çıkacak.
Bu önemli karşılaşmalar öncesinde Rus futbolcular, Özbekistan milli takımı ve yaklaşan sınavlar hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
Rus futbolcuların gözünden: Özbekistan nasıl bir rakip?
Karpin tarafından milli takım kampına çağrılan futbolcular, yaklaşan maçların çekişmeli geçeceğini vurguluyor:
Stanislav Agkatsev (Krasnodar kalecisi):
«Özbekistan ve Venezuela çok güçlü rakipler. Onlara karşı sahaya çıkmak hepimiz için elbette çok ilginç olacak. Hem kendi seviyemizi hem de rakiplerin gerçek seviyesini pratikte görmüş olacağız. Ayrıca milli takımın son zamanlarda üçüncü kez Krasnodar'da oynuyor olması da sevindirici bir durum.»
Matvey Kislyak (CSKA orta sahası):
«Milli takım kampına gittiğimizde kulüp işlerinden ve baskısından biraz uzaklaşıp yeni bir enerji toplama fırsatı buluyoruz. Önümüzde güçlü rakipler ve çekişmeli maçlar var. Maçların çok ilginç geçeceğinden şüphem yok. Seviyelerine gelince, şimdilik net bir değerlendirme yapamam, her şey sahada belli olacak.»
Kasım ayı hazırlık maçları takvimi
Milli takımların önümüzdeki günlerdeki resmi hazırlık maçları programı:
Tarih
Maç
Yer / Şehir
Statü ve Önem
12 Kasım
Özbekistan — Rusya
Taşkent
Merkezi hazırlık maçı / Seviyelerin karşılaşması
17 Kasım
Rusya — Venezuela
Krasnodar
Uluslararası hazırlık maçı
17 Kasım
Özbekistan — Suudi Arabistan
Doha (Katar)
Asya devlerinin kontrol maçı
Uluslararası izolasyon ve hazırlık maçlarının önemi
Hatırlatmak gerekirse, Şubat 2022'den bu yana FIFA ve UEFA'nın ortak kararıyla Rusya milli takımı ve kulüpleri tüm resmi uluslararası turnuvalardan men edilmiş durumdadır. Bu nedenle Ruslar, ağırlıklı olarak Asya ve Latin Amerika takımlarıyla hazırlık maçları yapmakla yetinmektedir.
Özbekistan milli takımı için ise güçlü sparring rakiplerle yapılan maçlar, kadroyu yeniden test etmek, taktiksel çalışmaları geliştirmek ve uluslararası turnuvalara layıkıyla hazırlanmak adına önemli bir sınav alanı görevi görmektedir.
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