“O döndüğünde bizi durduramazlar”: Cucurella, Vinícius’un Real Madrid’deki durumu hakkında konuştu
Real Madrid kulübünün savunma oyuncusu Marc Cucurella takım arkadaşı, Brezilyalı yıldız forvet Vinícius Júnior’ün bu sezonki form durumu ve ilk 11’e dönüşü hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
Ünlü Madrid Xtra haberine göre, İspanyol futbolcu Vinícius’un yeteneklerine büyük övgüde bulunarak, oyuncunun gerçek zirve formuna dönmesi halinde takımın her rakibi ezip geçebileceğini belirtti.
“Bizi durdurmanın imkanı olmayacak”
Cucurella, takım arkadaşının yakında tekrar sahneye çıkacağına dair inancının tam olduğunu vurguladı:
Güven ifadesi: “Eğer Vinícius en üst seviyesine geri dönebilirse, bizi durdurmanın hiçbir yolu kalmayacak,” dedi savunma oyuncusu;
Sezondaki düşüş: Brezilyalı kanat oyuncusu için bu sezon beklendiği kadar pürüzsüz geçmiyor. Sahada eski hızını ve verimliliğini tam olarak yansıtamıyor;
Mütevazı istatistikler: Futbolcu, İspanya liginde 12 maça çıktı ve hanesine sadece 1 gol ve 3 asist yazdırabildi.
Dört maçlık ceza geride kaldı
Vinícius’un performansına saha dışındaki sorunları ve disiplin cezaları da önemli ölçüde etki etti:
Ceza süresi doldu: Futbolcunun La Liga kapsamındaki dört maçlık cezası sona erdi;
Kadroya dönüş: Artık Brezilyalı forvet resmen takımın emrinde ve “Los Blancos”un yaklaşan kritik maçlarında yardımcı olma fırsatına sahip olacak.
Vinícius Júnior’un bu sezonki durumu ve kulübün genel görünümü
Kriter / Gösterge
Rakamlar ve Durum
Analiz ve Önemi
Futbolcu ve Kulübü
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Hücum hattının lideri
La Liga maçları
12 maç
İstikrar sorunları gözlemlendi
Verimlilik
1 gol, 3 asist
Önceki sezonlara göre düşük performans
Disiplin durumu
4 maçlık ceza bitti
Tekrar kadroya dönüyor
Real’in ligdeki konumu
2. sıra (30 puan)
Lider Barcelona’nın (33 puan) 3 puan gerisinde
Şampiyonluk yarışı ve Vinícius faktörü
Carlo Ancelotti yönetimindeki Madrid devi, 12. hafta sonunda 30 puanla 2. sırada yer alıyor. “Kraliyet Kulübü”, puan tablosunun zirvesindeki ezeli rakibi Barcelona’yı sadece üç puan farkla takip ediyor.
Önümüzdeki kritik süreçte Vinícius Júnior’un psikolojik ve fiziksel olarak eski seviyesine dönmesi, Madrid ekibinin şampiyonluk unvanını korumasında kilit faktör olabilir.
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