Kylian Mbappe La Liga'da Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi

İspanya şampiyonasında Ekim ayının en iyi oyuncusu resmen açıklandı. La Liga basın servisinin bildirdiğine göre, taraftarlar ve uzmanlar arasında yapılan anket sonuçlarına göre Real Madrid'in yıldız santraforu Kylian Mbappe ayın galibi ilan edildi.

Fransız forvet, Ekim ayında "kraliyet kulübü" formasıyla fenomenal bir verimlilik sergileyerek takımının galibiyet serisinde başrol oynadı.

Ekim ayı performansı: 5 maçta 6 gol

Mbappe geçtiğimiz ay boyunca tüm kulvarlarda yüksek tempoyu korudu:

Korkutucu istatistikler: Futbolcu, Ekim ayında Real Madrid formasıyla toplam 5 resmi maçta sahaya çıktı ve hanesine 6 gol ve 1 asist (toplam 7 skor katkısı) yazdırdı;

Oylamada mutlak zafer: Kylian, resmi ankette ezeli rakibi Lamine Yamal (Barcelona) ile birlikte Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) ve Matias Dituro (Elche) gibi adayları büyük farkla geride bıraktı.

La Liga'da ayın oyuncusu için mücadele ve adaylar

Futbolcu Kulübü Durumu / Ekim ayı performansı Kylian Mbappe Real Madrid Kazanan (5 maç, 6 gol, 1 asist) Lamine Yamal Barcelona Ana rakip / Lider takımın yıldızı Gonçalo Guedes Real Sociedad Üretken forvet Alejandro Grimaldo Atletico Madrid Kanattaki en aktif oyuncu Matias Dituro Elche Ayın en iyi kalecilerinden biri

Şampiyonluk yarışı: Real, lideri takip ediyor

Mbappe'nin yüksek formu, Madrid ekibinin La Liga puan durumunda şampiyonluk heyecanını maksimum seviyede tutmasına yardımcı oluyor:

12. hafta özeti: Şu anda Madrid kulübü 12 maç sonunda 30 puan toplayarak puan tablosunda 2. sırada yer alıyor;

3 puanlık fark: Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, puan tablosunda lider durumda bulunan Barcelona'nın (33 puan) sadece üç puan gerisinde bulunuyor.

Fransız yıldızın bu istikrarlı oyunu, Madrid kulübünün bu sezonki büyük kupalar için verdiği mücadelede kilit rol oynuyor.