Kylian Mbappe La Liga'da Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi

·6·Spor
Kylian Mbappe La Liga'da Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi

İspanya şampiyonasında Ekim ayının en iyi oyuncusu resmen açıklandı. La Liga basın servisinin bildirdiğine göre, taraftarlar ve uzmanlar arasında yapılan anket sonuçlarına göre Real Madrid'in yıldız santraforu Kylian Mbappe ayın galibi ilan edildi.

Fransız forvet, Ekim ayında "kraliyet kulübü" formasıyla fenomenal bir verimlilik sergileyerek takımının galibiyet serisinde başrol oynadı.

Ekim ayı performansı: 5 maçta 6 gol

Mbappe geçtiğimiz ay boyunca tüm kulvarlarda yüksek tempoyu korudu:

  • Korkutucu istatistikler: Futbolcu, Ekim ayında Real Madrid formasıyla toplam 5 resmi maçtasahaya çıktı ve hanesine 6 gol ve 1 asist (toplam 7 skor katkısı) yazdırdı;

  • Oylamada mutlak zafer: Kylian, resmi ankette ezeli rakibi Lamine Yamal (Barcelona) ile birlikte Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) ve Matias Dituro (Elche) gibi adayları büyük farkla geride bıraktı.

La Liga'da ayın oyuncusu için mücadele ve adaylar

Futbolcu

Kulübü

Durumu / Ekim ayı performansı

Kylian Mbappe

Real Madrid

Kazanan (5 maç, 6 gol, 1 asist)

Lamine Yamal

Barcelona

Ana rakip / Lider takımın yıldızı

Gonçalo Guedes

Real Sociedad

Üretken forvet

Alejandro Grimaldo

Atletico Madrid

Kanattaki en aktif oyuncu

Matias Dituro

Elche

Ayın en iyi kalecilerinden biri

Şampiyonluk yarışı: Real, lideri takip ediyor

Mbappe'nin yüksek formu, Madrid ekibinin La Liga puan durumunda şampiyonluk heyecanını maksimum seviyede tutmasına yardımcı oluyor:

  • 12. hafta özeti: Şu anda Madrid kulübü 12 maç sonunda 30 puan toplayarak puan tablosunda 2. sırada yer alıyor;

  • 3 puanlık fark: Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, puan tablosunda lider durumda bulunan Barcelona'nın (33 puan) sadece üç puan gerisinde bulunuyor.

Fransız yıldızın bu istikrarlı oyunu, Madrid kulübünün bu sezonki büyük kupalar için verdiği mücadelede kilit rol oynuyor.

Kylian MbappeReal MadridLa LigaFutbolİspanya
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

30 puan ve 2. sıra: Real Madrid, La Liga şampiyonluk yarışında baskıyı artırıyor30 puan ve 2. sıra: Real Madrid, La Liga şampiyonluk yarışında baskıyı artırıyorDün 07:06Racing maçında sürpriz olay: Mbappe, topun çarptığı çocuğa moral verdiRacing maçında sürpriz olay: Mbappe, topun çarptığı çocuğa moral verdi2 Kasım 12:12Real deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdüReal deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdü1 Kasım 22:27Real Madrid'in Racing karşısındaki ilk 11'i belli olduReal Madrid'in Racing karşısındaki ilk 11'i belli oldu1 Kasım 19:25Kylian Mbappé'nin sözleri nedeniyle Real Madrid ve La Liga Çin'den özür dilemek zorunda kaldıKylian Mbappé'nin sözleri nedeniyle Real Madrid ve La Liga Çin'den özür dilemek zorunda kaldı28 Ekim 17:46Mbappé'nin şakası Real Madrid'e pahalıya patladı: Çin, La Liga yayınlarını durdurduMbappé'nin şakası Real Madrid'e pahalıya patladı: Çin, La Liga yayınlarını durdurdu28 Ekim 17:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?