Avrupa'nın yeni "Altın Çocuğu": Prestijli ödülü kazandıktan sonra ilk düşüncelerini paylaştı

·4·Spor
Avrupa'nın yeni "Altın Çocuğu": Prestijli ödülü kazandıktan sonra ilk düşüncelerini paylaştı

İtalyanların prestijli Tuttosport gazetesi tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ve Avrupa'nın en iyi genç futbolcusunu belirleyen Golden Boy ödülünün yeni sahibi belli oldu. Oylama sonuçlarına göre, Katalan kulübü Barcelona ve İspanya milli takımının merkez savunma oyuncusu Pau Cubarsí bu ödüle layık görüldü.

19 yaşındaki yetenek, Avrupa kıtasında top koşturan en güçlü yaşıtlarını geride bırakarak kısa sürede dünya futbolunun en parlak yıldızları arasına adını yazdırdı.

«Bu ödül beni çok gururlandırdı»: Savunma oyuncusunun ilk tepkisi

Kazandığı açıklandıktan sonra Pau Cubarsí, Tuttosport tarafından organize edilen resmi bir video mesajı aracılığıyla taraftarlara ve uzmanlara teşekkürlerini iletti:

  • Kişisel takdir: «Bu prestijli ödülü kazandığım için çok gururlu ve sonsuz mutluyum»;

  • Teşekkür sözleri: «Emeğimi takdir edip bana oy veren tüm uzmanlara, takım arkadaşlarıma ve antrenörlerime içtenlikle teşekkür ederim», dedi genç futbolcu.

Kupalarla dolu bir sezon ve mutlak başarı

Cubarsí'nin Golden Boy ödülünü kazanması tesadüf değil; geçen sezon hem kulüp hem de milli takım düzeyinde tüm büyük kupaları kazandı:

  • «Barcelona» ile iki kupa: Savunma oyuncusu, Katalan ekibiyle birlikte İspanya La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı;

  • Dünya şampiyonu unvanı: 19 yaşındaki savunmacı, İspanya milli takımının ana kadrosunda 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak altın madalyayı havaya kaldırdı;

  • Mevcut sezondaki istikrar: Futbolcu bu sezon da yüksek formunu koruyor; La Liga'da 9 maçta forma giyip savunmacı olmasına rağmen 2 asist yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçın tamamında sahada kaldı.

Pau Cubarsí'nin temel istatistikleri ve kazandığı ödüller

Gösterge / Kategori

Resmi veriler

Önem ve takdir

Futbolcu ve yaşı

Pau Cubarsí, 19 yaş

«Barcelona» ve İspanya milli takımı

Kazanılan ödül

Golden Boy (Tuttosport)

Avrupa'nın en iyi genç futbolcusu

Milli takımdaki başarısı

Dünya şampiyonu (2026)

Dünya Kupası'nın en iyi savunmacılarından biri

Kulüp başarıları

La Liga şampiyonu, İspanya Süper Kupası

«Barcelona» savunmasının mutlak lideri

Mevcut sezon istatistikleri

9 maç (La Liga, 2 asist), 4 maç (Şampiyonlar Ligi)

Hatlar arası yüksek verimlilik

Bir savunma oyuncusunun Golden Boy ödülünü kazanması modern futbolda nadir görülen bir durumdur. Cubarsí'nin oyun görüşü, soğukkanlılığı ve pas yeteneği, onu önümüzdeki on yılın en güçlü savunma merkezlerinden biri haline getiriyor.

Pau CubarsíGolden BoyBarcelonaTuttosportFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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