Taşkent'te düzenlenen III. Rusya-Özbekistan Medya Forumu kapsamında, Rusya milli takımının eski orta saha oyuncusu ve şu anda Rusya Medya Futbol Ligi takımının teknik direktörü olan Pavel Mamayev, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası biletini almasıyla ilgili samimi duygularını dile getirdi. Ona göre, Özbek futbolunun bu tarihi zaferi sadece Özbekistan için değil, tüm bölge için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

«Özbekistan için çok heyecanlandım»

Gazeteciler ile açık bir sohbette bulunan eski futbolcu, kritik maçlarda Özbekistan milli takımını bizzat desteklediğini vurguladı. Mamayev, bu sonucun takımın uzun yıllara dayanan emeğinin ve taraftarların büyük hayalinin gerçekleşmesi olduğunu belirtti.

Forumda ayrıca Rusya milli takımının bir diğer tanınmış eski oyuncusu Fyodor Kudryashov da yer aldı. Yakın zamanda geçirdiği bir trafik kazası sonucu sol dirseğinden ağır yaralanan ve ameliyat olan tecrübeli savunma oyuncusu, üç aylık aradan sonra ilk kez kramponlarını giyip sahaya dönmekten bir çocuk gibi mutlu olduğunu gizlemedi.

Katılımcı / Uzman Mevcut durumu Ana görüşü / Durumu Pavel Mamayev Rusya Medya Ligi takımı teknik direktörü Özbekistan'ın Dünya Kupası'na çıkmasını eski Sovyet coğrafyası için büyük bir hediye ve bayram olarak nitelendirdi Fyodor Kudryashov Rusya Medya Ligi takımı savunma oyuncusu Trafik kazası ve ameliyattan sonra Taşkent'te 3 aylık arayı noktalayıp futbola döndü Medya Forumu gündemi TASS ve UzA iş birliğiyle düzenlenen konferans Bilgi güvenliği, ikili medya iş birliği ve medya-spor gelişimi Final etkinliği Pahtakor Merkez Stadyumu Özbekistan ve Rusya Medya Ligleri arasında dostluk maçı

«Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'na katılmasına dair düşüncelerim ülkemizdeki herkes için anlaşılırdır. Şahsen onları yürekten destekledim, Özbekistan için çok heyecanlanarak izledim. Bu, ülke için büyük bir başarı, ayrıca tüm eski Sovyet coğrafyası için de devasa bir hediye.» — Pavel Mamayev, Rusya milli takımı eski futbolcusu.

Pahtakor'da medya-futbol şovu

TASS ve Özbekistan Milli Haber Ajansı (UzA) tarafından düzenlenen bu konferansta bilgi güvenliği ve modern medya trendleri tartışılıyor. Hatırlatmak gerekirse, ilk forum 2018'de Taşkent'te, ikincisi ise 2021'de çevrim içi formatta gerçekleştirilmişti.

Bu yılki prestijli etkinlik, sadece panel tartışmalarıyla değil, aynı zamanda gerçek bir spor şöleniyle de akıllarda kalacak. Forumun sonunda Pahtakor Stadyumu'nda Rusya ve Özbekistan Medya Futbol Ligleri takımları arasında bir dostluk maçı yapılacak. Taraftarlar burada ünlü bloggerlar, sanatçılar ve eski profesyonel yıldızların heyecan verici mücadelesine tanıklık edecekler.

Sizce medya-futbol projeleri, gençleri profesyonel spora çekme ve uluslararası dostluk ilişkilerini güçlendirme konusunda ne kadar etkili? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!