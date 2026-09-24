Tesla yeni Optimus Gen 3 robotunun görünümünü açıkladı

·6·Teknoloji
Tesla yeni Optimus Gen 3 robotunun görünümünü açıkladı

Tesla, resmi tanıtım öncesindeki planlarını bozarak, insansı robotunun son nesli olan Optimus Gen 3 modellerini yanlışlıkla sızdırdı. Yeni cihazın detayları, kullanıcılar için tasarlanan mobil uygulama kodunda bulundu ve teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, Tesla'nın akıllı telefon uygulaması içerisinde doğrudan "gen3" etiketi altında 3D modeller keşfedildi. Bu görsellerde yeni nesil robot, önceki Gen 2.5 prototipiyle yan yana gösteriliyor. Bu durum, uzmanların iki cihaz arasındaki farkları net bir şekilde karşılaştırmasına olanak tanıdı.

Dış tasarımda önemli değişiklikler

Çizimlere göre mühendisler, robotun dış görünümünü kökten yeniden tasarladı. Önceki versiyonlarda göze çarpan açık mekanik unsurlar tamamen kaldırıldı. Bunun yerine Optimus Gen 3, modern mat siyah kaplamalara ve daha bütünleşik, aerodinamik bir gövde tasarımına kavuştu.

Ayrıca, gövde ve bacakların üst kısmının birleştiği karmaşık eklemler artık özel esnek koruyucu parçalarla kapatılmış durumda. El kısımlarının da önemli ölçüde geliştirildiği görülüyor. Tesla daha önce, bu robotun parmak ve avuç içlerinin 22 serbestlik derecesine sahip olacağını açıklamıştı.

Üretim ve gelecek planları

Bulunan görseller, şirketin mobil uygulaması için doğrudan hazırlanmış arayüz öğelerine benziyor ancak şirket henüz Optimus Gen 3 hakkında resmi bir duyuru yapmadı. Hatırlatmak gerekirse, CEO Elon Musk mart ayında robotun üçüncü versiyonunun halihazırda çalıştığını ancak ek iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Daha sonra Musk, rakiplerin tasarımı kopyalamaması için robotu üretime yakın bir zamanda tanıtmayı planladığını vurgulamıştı. Şu anda şirket altyapısını hızla hazırlıyor: Fremont'taki fabrikada Optimus üretimi için özel alanlar boşaltılıyor ve Tahran'da bunun için ayrı bir fabrika kuruluyor.

TeslaOptimus Gen 3Elon MuskRobotikTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay zeka ve robotik: Güvenlik testleri beklenmedik sonuçlar verdiYapay zeka ve robotik: Güvenlik testleri beklenmedik sonuçlar verdi20 Eylül 17:23Xiaomi lideri humanoid robot ile beklenmedik bir sparring gerçekleştirdiXiaomi lideri humanoid robot ile beklenmedik bir sparring gerçekleştirdi15 Eylül 15:54SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan Etti3 Ağustos 02:29Tesla Optimus robotlarının seri üretimi için parça tedariki başladıTesla Optimus robotlarının seri üretimi için parça tedariki başladı25 Haziran 12:56Xiaomi yeni nesil insansı robotunu tanıttıXiaomi yeni nesil insansı robotunu tanıttı20 Ağustos 14:25Elon Musk, Tesla'nın çeyrek dönem raporlarında yapay zekâ hakkında çok konuşuyorElon Musk, Tesla'nın çeyrek dönem raporlarında yapay zekâ hakkında çok konuşuyor4 Ağustos 20:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti