Tesla yeni Optimus Gen 3 robotunun görünümünü açıkladı

Tesla, resmi tanıtım öncesindeki planlarını bozarak, insansı robotunun son nesli olan Optimus Gen 3 modellerini yanlışlıkla sızdırdı. Yeni cihazın detayları, kullanıcılar için tasarlanan mobil uygulama kodunda bulundu ve teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, Tesla'nın akıllı telefon uygulaması içerisinde doğrudan "gen3" etiketi altında 3D modeller keşfedildi. Bu görsellerde yeni nesil robot, önceki Gen 2.5 prototipiyle yan yana gösteriliyor. Bu durum, uzmanların iki cihaz arasındaki farkları net bir şekilde karşılaştırmasına olanak tanıdı.

Dış tasarımda önemli değişiklikler

Çizimlere göre mühendisler, robotun dış görünümünü kökten yeniden tasarladı. Önceki versiyonlarda göze çarpan açık mekanik unsurlar tamamen kaldırıldı. Bunun yerine Optimus Gen 3, modern mat siyah kaplamalara ve daha bütünleşik, aerodinamik bir gövde tasarımına kavuştu.

Ayrıca, gövde ve bacakların üst kısmının birleştiği karmaşık eklemler artık özel esnek koruyucu parçalarla kapatılmış durumda. El kısımlarının da önemli ölçüde geliştirildiği görülüyor. Tesla daha önce, bu robotun parmak ve avuç içlerinin 22 serbestlik derecesine sahip olacağını açıklamıştı.

Üretim ve gelecek planları

Bulunan görseller, şirketin mobil uygulaması için doğrudan hazırlanmış arayüz öğelerine benziyor ancak şirket henüz Optimus Gen 3 hakkında resmi bir duyuru yapmadı. Hatırlatmak gerekirse, CEO Elon Musk mart ayında robotun üçüncü versiyonunun halihazırda çalıştığını ancak ek iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Daha sonra Musk, rakiplerin tasarımı kopyalamaması için robotu üretime yakın bir zamanda tanıtmayı planladığını vurgulamıştı. Şu anda şirket altyapısını hızla hazırlıyor: Fremont'taki fabrikada Optimus üretimi için özel alanlar boşaltılıyor ve Tahran'da bunun için ayrı bir fabrika kuruluyor.