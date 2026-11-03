Ofisten dağa: Merdiven çıkabilen ve yük taşıyan robot neler yapabiliyor?

·80·Teknoloji
Ofisten dağa: Merdiven çıkabilen ve yük taşıyan robot neler yapabiliyor?

Çinli mühendisler, robotik ve yapay zeka alanında şaşırtıcı bir yeniliği daha kamuoyuna sundu. Efsanevi sentor figürünü andıran, insan vücudunun üst kısmı ile dört bağımsız hareketli tekerlekli ayaktan oluşan sıra dışı hibrit — «Sagi» adlı robot tanıtıldı.

Bu icat, sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda yüksek seviyedeki çok fonksiyonluluğuyla geleneksel insansı ve tekerlekli robotlardan kökten ayrılıyor.

Ofisten dağa: Merdiven çıkabilen ve yük taşıyan robot neler yapabiliyor?

«Sagi»nin benzersiz yapısı ve yetenekleri

Video materyalleri, robotun günlük yaşam ve üretimdeki geniş imkanlarını gözler önüne seriyor:

  • Sentor mimarisi: Robotun üst kısmı, bir insanınki gibi iki esnek kol ve sensörlü bir baş kısmından, alt tabanı ise zorlu yollarda bile dengeyi koruyan dört tekerlekli ayak şasisinden oluşuyor;

  • Arka yük bölmesi ve mutlak özgürlük: Arka kısmına özel bir yük taşıma konteyneri yerleştirilmiş olup, robot ağır yükleri taşırken bile elleri tamamen boş kalıyor. Bu, onun aynı anda hem hareket etmesini, hem kapı açmasını, eşya uzatmasını veya düğmelere basmasını sağlıyor;

  • Engelleri ve merdivenleri aşma: Akıllı ayak mekanizmaları sayesinde «Sagi» sadece düz zeminde değil, aynı zamanda bahçelerdeki engebeli arazilerde, şehir merdivenlerinde ve düzensiz doğal peyzajlarda rahatlıkla inip çıkabiliyor;

  • İnce motor becerileri: Robotun pençeleri, küçük paketleri, içecek kutularını ve elektronik kartları dikkatlice tutacak, cihazlara yerleştirecek kadar hassas çalışıyor.

Ofisten dağa: Merdiven çıkabilen ve yük taşıyan robot neler yapabiliyor?

Nerelerde kullanılır?

Geliştiriciler, bu robot-sentorun birkaç alanda verimliliği ciddi oranda artırmasının beklendiğini belirtiyor:

  • Lojistik ve depolar: Ürünlerin ayrıştırılması, taşınması ve istenen yere yerleştirilmesi süreçlerini tamamen otomatikleştiriyor;

  • Ofisler ve hizmet sektörü: Belgelerin ofisler arasında dağıtılması, kafelerde siparişlerin teslim edilmesi ve misafirlere hizmet sunulmasında kullanışlı bir yardımcıya dönüşüyor;

  • Şehir dışı aktif dinlenme ve kamp: Doğada ağır yiyecek ve kamp malzemelerini bağımsız olarak taşımak, insanlarla birlikte dinlenme alanlarında özgürce eşlik etmek için tasarlandı.

«Sagi», geleceğin robotik dünyasının sadece insana benzeyen insansılardan değil, pratik görevlere mükemmel şekilde uyarlanmış çok fonksiyonlu hibritlerden yana geliştiğini gösteriyor.

Sagi RobotuRobotikYapay ZekaTeknolojiİnovasyon
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Canlı gibi duran Tiranozor: Çin'deki alışveriş merkezleri ve parklarda ses getiren gösteri (video)Canlı gibi duran Tiranozor: Çin'deki alışveriş merkezleri ve parklarda ses getiren gösteri (video)27 Ekim 18:05Elon Musk yapay zekanın insanlığı geçeceği tarihi açıkladıElon Musk yapay zekanın insanlığı geçeceği tarihi açıkladı23 Eylül 12:25Yapay zeka robot yaratabilir mi: Yeni bir test deneniyorYapay zeka robot yaratabilir mi: Yeni bir test deneniyor23 Eylül 03:22Yapay zeka ve robotik: Güvenlik testleri beklenmedik sonuçlar verdiYapay zeka ve robotik: Güvenlik testleri beklenmedik sonuçlar verdi20 Eylül 17:23Eski Meta çalışanları fabrikalar ve depolar için görsel AI geliştirdiEski Meta çalışanları fabrikalar ve depolar için görsel AI geliştirdi26 Ağustos 20:22Mitsubishi Motors insansı robot üretimine başlıyorMitsubishi Motors insansı robot üretimine başlıyor6 Ağustos 02:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
iPhone 18 Pro Max fiyatları güncellendi: tam liste
iPhone 18 Pro Max fiyatları güncellendi: tam liste
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi
iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi