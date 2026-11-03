Ofisten dağa: Merdiven çıkabilen ve yük taşıyan robot neler yapabiliyor?

Çinli mühendisler, robotik ve yapay zeka alanında şaşırtıcı bir yeniliği daha kamuoyuna sundu. Efsanevi sentor figürünü andıran, insan vücudunun üst kısmı ile dört bağımsız hareketli tekerlekli ayaktan oluşan sıra dışı hibrit — «Sagi» adlı robot tanıtıldı.

Bu icat, sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda yüksek seviyedeki çok fonksiyonluluğuyla geleneksel insansı ve tekerlekli robotlardan kökten ayrılıyor.

«Sagi»nin benzersiz yapısı ve yetenekleri

Video materyalleri, robotun günlük yaşam ve üretimdeki geniş imkanlarını gözler önüne seriyor:

Sentor mimarisi: Robotun üst kısmı, bir insanınki gibi iki esnek kol ve sensörlü bir baş kısmından, alt tabanı ise zorlu yollarda bile dengeyi koruyan dört tekerlekli ayak şasisinden oluşuyor;

Arka yük bölmesi ve mutlak özgürlük: Arka kısmına özel bir yük taşıma konteyneri yerleştirilmiş olup, robot ağır yükleri taşırken bile elleri tamamen boş kalıyor. Bu, onun aynı anda hem hareket etmesini, hem kapı açmasını, eşya uzatmasını veya düğmelere basmasını sağlıyor;

Engelleri ve merdivenleri aşma: Akıllı ayak mekanizmaları sayesinde «Sagi» sadece düz zeminde değil, aynı zamanda bahçelerdeki engebeli arazilerde, şehir merdivenlerinde ve düzensiz doğal peyzajlarda rahatlıkla inip çıkabiliyor;

İnce motor becerileri: Robotun pençeleri, küçük paketleri, içecek kutularını ve elektronik kartları dikkatlice tutacak, cihazlara yerleştirecek kadar hassas çalışıyor.

Nerelerde kullanılır?

Geliştiriciler, bu robot-sentorun birkaç alanda verimliliği ciddi oranda artırmasının beklendiğini belirtiyor:

Lojistik ve depolar: Ürünlerin ayrıştırılması, taşınması ve istenen yere yerleştirilmesi süreçlerini tamamen otomatikleştiriyor;

Ofisler ve hizmet sektörü: Belgelerin ofisler arasında dağıtılması, kafelerde siparişlerin teslim edilmesi ve misafirlere hizmet sunulmasında kullanışlı bir yardımcıya dönüşüyor;

Şehir dışı aktif dinlenme ve kamp: Doğada ağır yiyecek ve kamp malzemelerini bağımsız olarak taşımak, insanlarla birlikte dinlenme alanlarında özgürce eşlik etmek için tasarlandı.

«Sagi», geleceğin robotik dünyasının sadece insana benzeyen insansılardan değil, pratik görevlere mükemmel şekilde uyarlanmış çok fonksiyonlu hibritlerden yana geliştiğini gösteriyor.