Çin, İnsansı Robot Pazarında Mutlak Liderliği Ele Geçirdi

·39·Teknoloji
Çin, İnsansı Robot Pazarında Mutlak Liderliği Ele Geçirdi

Morgan Stanley finansal holdingi tarafından yayımlanan yeni bir analiz raporuna göre Çinli üreticiler, 2026 yılında dünya genelindeki insansı robot sevkiyatlarının yaklaşık %97'sini gerçekleştiriyor. Bu oran, diğer ülkelerle arasındaki farkın son derece büyük olduğunu ve rakiplerin şimdilik pazarın yalnızca çok küçük bir bölümünü elinde tuttuğunu gösteriyor. Bu üstünlük yalnızca üretim hızından değil, tüm endüstri ekosisteminin gelişmiş olmasından kaynaklanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre Çinli şirketler, bir önceki yıl olan 2025'te de toplam 13.000 ila 16.000 arasında teslim edilen insansı robotun yaklaşık %90'ını üretti. Ayrıca ABD, Japonya ve diğer ülkelerdeki üreticilerin çoğunun hâlâ prototipleri test etme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Çin pazarının liderleri ise diğer yabancı rakiplerinin hayal bile edemeyeceği ölçekte seri üretime geçti.

Endüstrinin Ölçeği ve Lider Şirketler

Çinli üreticiler arasında Zhiyuan ve Unitree şirketleri açıkça öne çıkıyor. Özellikle Zhiyuan, 2025 yılında tek başına yaklaşık 5.100 cihaz teslim ederek küresel hacmin neredeyse beşte ikisini oluşturdu. Karşılaştırma için, tanınmış Amerikan şirketleri Figure, Tesla ve Agility'nin her biri yalnızca birkaç yüz robot teslim edebildi.

Morgan Stanley'nin tahminine göre Çin'in en büyük üreticisi, benzer gruptaki Amerikan şirketlerine kıyasla müşterilerine yaklaşık 36 kat daha fazla makine gönderdi. Bu devasa ölçek yalnızca nihai ürünün montajıyla sınırlı değil. Dünya genelindeki 100 büyük redüktör, servomekanizma ve görsel sensör tedarikçisinin yarısından fazlası Çin'de bulunuyor.

Finansman ve Pratik Uygulamalar

Bileşenlerin ülke içinde üretilmesi, yerel şirketlerin parçalara daha hızlı ulaşmasını ve montaj maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesini sağlıyor. Aynı zamanda Çinli şirketler aktif biçimde sermaye çekiyor. 2026'nın başı itibarıyla insansı robotik alanındaki küresel girişim sermayesi finansmanının neredeyse yarısı Çin'e aitti. Unitree, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nda başarılı bir şekilde halka arz sürecini tamamladı; devlet de bu alanı öncelikli sektör olarak belirledi.

Ülke içinde de ilk pratik uygulamalar başlıyor. Örneğin otomobil üreticisi BYD, insansı robotları kendi otomobil showroomlarında kullanmayı planlıyor. Bununla birlikte, sevkiyat hacimleri teknolojinin olgunluğunu doğrudan göstermiyor: Pek çok Çinli robot, istikrarlı ve faydalı işler yapmaktan ziyade yürüme, dans etme ve önceden programlanmış hareketleri sergileme konusunda daha başarılı. Ancak üretim ölçeği, operasyonel verilerin toplanması, maliyetlerin daha hızlı düşürülmesi ve tedarikçilerle ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli avantaj sağlıyor. ABD ise robotları kontrol eden yapay zekânın geliştirilmesi konusunda güçlü konumunu koruyor.

Çinİnsansı RobotlarRobotikMorgan StanleyTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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