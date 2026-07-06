Agility Robotics halka arz ediliyor: İnsansı robotlar pazarı yeni bir aşamada

İnsansı robot üretim endüstrisi şu anda devasa bir yatırım akışının merkezinde yer alıyor. Sektörün önde gelen temsilcilerinden biri olan Agility Robotics, Churchill Capital Corp XI adlı özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) ile birleşerek halka açık borsaya gireceğini duyurdu. Bu anlaşma şirkete 2,5 milyar dolar değer biçiyor ve bunun insansı robotik tarihindeki en büyük sermaye artırımı olması bekleniyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Agility Robotics, bu adımıyla borsada işlem gören ilk saf insansı robot üreticisi olacak. Bu durum, bireysel yatırımcılar için daha önce sadece büyük risk sermayesi fonlarına açık olan yüksek teknoloji sektörüne giriş imkanı sağlıyor. Şirket CEO'su Peggy Johnson'a göre, bu fonlar Oregon'daki 70.000 metrekarelik fabrikada üretimi genişletmek ve mevcut siparişleri yerine getirmek için kullanılacak.

Digit: Depolar için özel yardımcı

Agility Robotics tarafından geliştirilen Digit robotu, dış görünüş olarak insana benzese de biyomimikri (doğayı taklit etme) için değil, belirli görevleri yerine getirmek için yaratılmıştır. 175 cm boyunda ve yaklaşık 72 kg ağırlığında olan bu robotun en belirgin özelliği, "kuş bacakları" olarak adlandırılan ters bükümlü dizleridir. Bu yapı, dar depo rafları arasında serbestçe hareket etmesini ve ağır yükleri kolayca taşımasını sağlar.

Şirket sadece donanımla sınırlı kalmayıp yapay zeka entegrasyonuna da büyük önem veriyor. Digit, üst düzey komutları anlamak için Claude ve Gemini gibi büyük dil modellerinden (LLM) yararlanıyor. Örneğin, testler sırasında robota sadece "burayı temizle" komutu verildiğinde, farklı atıkları ayıklamayı ve balonlu naylonun (bubble wrap) geri dönüştürülemez olduğunu bağımsız olarak belirlemeyi başardı.

Pazardaki rekabet ve gelecek planları

İnsansı robotlar konusunda küresel pazarda rekabet son derece güçlü. TechCrunch verilerine göre, kısa süre önce AI2 Robotics girişimi 3 milyar dolar, Apptronik ise Google ve Mercedes-Benz desteğiyle 5,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Figure AI şirketi ise 39 milyar dolarlık astronomik rakamla herkesi şaşırtmıştı. Ancak Agility Robotics, gerçek gelir kaynakları ve hazır müşteri tabanıyla öne çıkıyor.

Şirketin müşteri listesinde şu anda aşağıdaki büyük şirketler yer alıyor:

Amazon ve GXO Logistics (lojistik ve depo operasyonları);

Toyota Motor Manufacturing Canada (otomotiv);

Mercado Libre ve Schaeffler (ticaret ve sanayi).

Peggy Johnson, şirketin şu anda 300 milyon doların üzerinde onaylanmış siparişi olduğunu belirtti. Agility Robotics, "robot-as-a-service" (hizmet olarak robot) modelini uyguluyor; yani müşteriler robotu satın almak yerine aylık kira bedeli ödüyor. Bu durum, teknolojiye geçiş maliyetlerini düşürüyor ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Ev ortamında hizmet veren robotlar henüz uzak bir gelecek konusu olsa da, sanayi ve lojistik alanında Agility Robotics şimdiden devrim yaratmaya başladı.