Tramp boji ish berdi: Audi AQSHda zavod qurib, yiliga 200 mingta yo‘ltanlamas ishlab chiqaradi
AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati tomonidan joriy etilgan qat’iy bojxona siyosati global avtosanoat gigantlarini strategik qarorlar qabul qilishga majbur qilmoqda. Germaniyaning mashhur Audi konserni AQSHning Jorjiya shtatida umumiy qiymati 4 milliard dollarlik zamonaviy avtozavod qurishini rasman e’lon qildi.
Reuters agentligi xabariga ko‘ra, yangi korxona to‘liq quvvat bilan ishga tushgach, yiliga 200 ming dona yo‘ltanlamas (SUV) avtomobillarni konveyerdan chiqaradi va mahalliy aholi uchun 4,5 mingta yangi ish o‘rni yaratadi.
Bojlar bosimi va milliardlab zarar: Audi nega bu qadamni tashladi?
Nemis avtokonserni uchun ushbu ulkan investitsiya qarori shunchaki kengayish emas, balki jiddiy iqtisodiy zaruriyat hisoblanadi:
1,4 milliard dollarlik zarba: O‘tgan yili Tramp ma’muriyati tomonidan chetdan olib kiriladigan avtomobillarga, po‘lat, alyuminiy va butlovchi qismlarga joriy qilingan 25 foizlik bojlar oqibatida Audi bir yilning o‘zida 1,4 mlrd dollar zarar ko‘rgan;
Importga qaramlik: Kompaniya shu kungacha AQSH bozorida sotiladigan barcha modellarini faqat Yevropa va Meksikadan import qilib kelgan, bu esa tariflar ostida ulkan xarajatlarni keltirib chiqargan;
Imtiyozli shartlar: AQSH talablariga ko‘ra, mahsulot tarkibida «Amerika komponenti» ulushi yuqori bo‘lgan taqdirdagina avtokonsernlar tarif bosimidan qutulishi mumkin.
Q7, Q8 va yangi flagman Q9: Jorjiyada nimalar ishlab chiqariladi?
Audi rahbariyati Amerika bozori uchun eng muhim va qimmatbaho segmentni to‘liq mahalliylashtirishni rejalashtirgan:
Bosh direktor bayonoti: «Biz eng yirik va premium yo‘ltanlamaslarimizni Jorjiya shtatining Meykon shahriga olib kelib, shu yerda ishlab chiqarishni rejalashtiryapmiz. Biz Amerika bozoriga ishonamiz va bu bizning uzoq muddatli sarmoyamizdir», — deya ma’lum qildi Audi bosh direktori Gernot Dyollner;
Ishlab chiqariladigan modellar: Manbalarning xabar berishicha, mazkur zavodda asosan premium toifadagi Audi Q7, Q8 hamda yangi chiqadigan flagman Q9 modellarini yig‘ish yo‘lga qo‘yiladi;
Muddatlar: Zavod qurilishi 2027 yilda boshlanishi, dastlabki avtomobillar esa 2030 yillarning boshida liniyadan chiqishi kutilmoqda.
Trampning reaksiyasi va jahon avtobozoridagi zanjirli reaksiya
AQSH siyosiy doiralari ushbu qarorni milliy iqtisodiyot va «Amerikani yana qudratli qilish» dasturining muhim yutug‘i sifatida baholadi:
«Bojlar olib keldi»: Donald Tramp Audi konsernini AQSHga aynan uning bojxona tariflari «olib kelganini» bildirdi;
Senatorning bahosi: Senator Berni Moreno nemis avtogiganti yangi bojlar va oqilona boshqaruv tizimi bo‘lmaganida hech qachon Amerikada zavod qurmasligini ta’kidladi;
Keyingi navbat kimda? Bundan avvalroq Yaponiyaning Nissan Motor konserni ham Tramp bojlaridan qochish maqsadida o‘z ishlab chiqarish quvvatlarining bir qismini AQSHga ko‘chirish bo‘yicha harakatlarni boshlagani ma’lum bo‘lgan edi.
Izohlar 0
…