Tramp boji ish berdi: Audi AQSHda zavod qurib, yiliga 200 mingta yo‘ltanlamas ishlab chiqaradi

·2·Avto
Tramp boji ish berdi: Audi AQSHda zavod qurib, yiliga 200 mingta yo‘ltanlamas ishlab chiqaradi

AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyati tomonidan joriy etilgan qat’iy bojxona siyosati global avtosanoat gigantlarini strategik qarorlar qabul qilishga majbur qilmoqda. Germaniyaning mashhur Audi konserni AQSHning Jorjiya shtatida umumiy qiymati 4 milliard dollarlik zamonaviy avtozavod qurishini rasman e’lon qildi.

Reuters agentligi xabariga ko‘ra, yangi korxona to‘liq quvvat bilan ishga tushgach, yiliga 200 ming dona yo‘ltanlamas (SUV) avtomobillarni konveyerdan chiqaradi va mahalliy aholi uchun 4,5 mingta yangi ish o‘rni yaratadi.

Bojlar bosimi va milliardlab zarar: Audi nega bu qadamni tashladi?

Nemis avtokonserni uchun ushbu ulkan investitsiya qarori shunchaki kengayish emas, balki jiddiy iqtisodiy zaruriyat hisoblanadi:

  • 1,4 milliard dollarlik zarba: O‘tgan yili Tramp ma’muriyati tomonidan chetdan olib kiriladigan avtomobillarga, po‘lat, alyuminiy va butlovchi qismlarga joriy qilingan 25 foizlik bojlar oqibatida Audi bir yilning o‘zida 1,4 mlrd dollar zarar ko‘rgan;

  • Importga qaramlik: Kompaniya shu kungacha AQSH bozorida sotiladigan barcha modellarini faqat Yevropa va Meksikadan import qilib kelgan, bu esa tariflar ostida ulkan xarajatlarni keltirib chiqargan;

  • Imtiyozli shartlar: AQSH talablariga ko‘ra, mahsulot tarkibida «Amerika komponenti» ulushi yuqori bo‘lgan taqdirdagina avtokonsernlar tarif bosimidan qutulishi mumkin.

Q7, Q8 va yangi flagman Q9: Jorjiyada nimalar ishlab chiqariladi?

Audi rahbariyati Amerika bozori uchun eng muhim va qimmatbaho segmentni to‘liq mahalliylashtirishni rejalashtirgan:

  • Bosh direktor bayonoti: «Biz eng yirik va premium yo‘ltanlamaslarimizni Jorjiya shtatining Meykon shahriga olib kelib, shu yerda ishlab chiqarishni rejalashtiryapmiz. Biz Amerika bozoriga ishonamiz va bu bizning uzoq muddatli sarmoyamizdir», — deya ma’lum qildi Audi bosh direktori Gernot Dyollner;

  • Ishlab chiqariladigan modellar: Manbalarning xabar berishicha, mazkur zavodda asosan premium toifadagi Audi Q7, Q8 hamda yangi chiqadigan flagman Q9 modellarini yig‘ish yo‘lga qo‘yiladi;

  • Muddatlar: Zavod qurilishi 2027 yilda boshlanishi, dastlabki avtomobillar esa 2030 yillarning boshida liniyadan chiqishi kutilmoqda.

Trampning reaksiyasi va jahon avtobozoridagi zanjirli reaksiya

AQSH siyosiy doiralari ushbu qarorni milliy iqtisodiyot va «Amerikani yana qudratli qilish» dasturining muhim yutug‘i sifatida baholadi:

  • «Bojlar olib keldi»: Donald Tramp Audi konsernini AQSHga aynan uning bojxona tariflari «olib kelganini» bildirdi;

  • Senatorning bahosi: Senator Berni Moreno nemis avtogiganti yangi bojlar va oqilona boshqaruv tizimi bo‘lmaganida hech qachon Amerikada zavod qurmasligini ta’kidladi;

  • Keyingi navbat kimda? Bundan avvalroq Yaponiyaning Nissan Motor konserni ham Tramp bojlaridan qochish maqsadida o‘z ishlab chiqarish quvvatlarining bir qismini AQSHga ko‘chirish bo‘yicha harakatlarni boshlagani ma’lum bo‘lgan edi.

AudiDonald TrampJorjiyaavtosanoat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaAudi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda18 avgust 10:52Blackstone maʼlumotlar markazi aholi suvsiz qolgan paytda 110 million litr suv ishlatdiBlackstone maʼlumotlar markazi aholi suvsiz qolgan paytda 110 million litr suv ishlatdi10 may 21:54Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqda4 avgust 10:52Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdi4 avgust 03:58Audi R8 va Apple Watch dizayneri yangi ixcham yoʻltanlamasni taqdim etdiAudi R8 va Apple Watch dizayneri yangi ixcham yoʻltanlamasni taqdim etdi23 iyul 10:59Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?18 iyul 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)