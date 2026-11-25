Rasman: UzAuto 1 yanvardan avtomobillar uchun foizsiz bo‘lib to‘lash tizimini bekor qiladi
«UzAuto Motors» kompaniyasi 2027 yilning 1 yanvaridan boshlab avtomobillar xaridi uchun zavod tomonidan banklar ishtirokisiz to‘g‘ridan to‘g‘ri taklif etilayotgan bo‘lib to‘lash (rassrochka) imkoniyatini to‘liq bekor qiladi.
31 dekabrgacha so‘nggi imkoniyat
Xaridorlar ommabop avtomobillarni hozirgi qulay shartlar asosida faqat 2026 yil 31 dekabrga qadar (shu kuni ham) rasmiylashtirishga ulgurishlari mumkin. Yangi yildan boshlab ushbu modellarni bo‘lib to‘lashga olish imkoniyati yopiladi.
Joriy yil yakunigacha amal qiluvchi bo‘lib to‘lash shartlari:
Bo‘lajak xaridorlar 2026 yilning so‘nggi kunigacha quyidagi avtomobillarni zavodning qulay shartlari asosida xarid qilishlari mumkin:
Avtomobil modeli
Boshlang‘ich to‘lov miqdori
Bo‘lib to‘lash muddati
Cobalt
50%
2 yil (24 oy)
Damas
30%
30 oy (2,5 yil)
Tracker
30%
Shartnomada belgilangan muddat
Onix
30%
Shartnomada belgilangan muddat
Eslatib o‘tamiz, ushbu imkoniyat banklar ishtirokisiz — to‘g‘ridan to‘g‘ri zavod va xaridor o‘rtasidagi shartnoma orqali, ortiqcha foizlarsiz va rasmiy hujjatlarsiz amalga oshirib kelinayotgan edi. 1 yanvardan boshlab xaridorlar avtomobillarni to‘liq 100% to‘lov yoki tijorat banklarining avtokreditlari orqali sotib olishlariga to‘g‘ri keladi.
Sizningcha, UzAuto tomonidan rassrochkaning bekor qilinishi ichki bozorda avtomobillarga bo‘lgan talabga hamda banklarning avtokredit shartlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Yangi yilgacha ushbu imkoniyatdan foydalanishga ulgurasizmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va avtomobil xarid qilishni rejalashtirayotgan yaqinlaringizni ushbu muhim muddatdan ogohlantirish uchun xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…