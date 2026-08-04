Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdi
Avtomobilsozlik olamidagi eng kutilmagan qayta tiklanishlardan biri yuz berdi: oʻz davrining oʻta tejamkor va muhandislik yechimlariga boy Audi A2 modeli zamonaviy elektromobil sifatida qayta hayotga tatbiq etilmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, asl nusxa oʻz vaqtida unchalik ommalashmagan va kompaniyaga katta daromad keltirmagan boʻlsa-da, bugungi kunga kelib u oʻziga xos kult-klassik maqomiga ega boʻlgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Audi muhandislari retro toʻlqinga ergashib, qasddan oʻtmishni takrorlashni maqsad qilishmagan. Asosiy gʻoya Q4 E-tron modelidan kichikroq va imkon qadar aerodinamik boʻlgan elektromobilni yaratishdan iborat edi. Mutaxassislar xatchbek shaklini aerodinamika talablaridan kelib chiqib optimallashtirgach, natijada mantiqiy ravishda aynan A2 siluetiga yaqin dizayn kelib chiqqan.
Yangi texnologiyalar va platformaYangi A2 E-tron avvalgi alyuminiy modelchalik radikal darajada innovatsion boʻlmasa-da, hozirgi bozor talablariga mos ravishda qulay narxda taklif etilishi kutilmoqda. ixbt.com xabariga koʻra, mashina Volkswagen konsernining eng soʻnggi MEB platformasiga asoslangan boʻlib, yaqinda ishlab chiqarishdan olingan A1 hamda Q2 modellarining bilvosita oʻrnini egallaydi.
Ushbu yangi platforma qator muhim yangilanishlarga ega. Xususan, oʻrta sigʻimdagi akkumulyator varianti endilikda nikel-marganets-kobalt (NMC) oʻrniga litiy-temir-fosfat (LFP) kimyoviy elementidan foydalanadi. Bu esa batareyani doimiy ravishda 100 foizgacha quvvatlash imkonini beradi.
Shuningdek, avtomobilga oʻrnatilgan yangi 'APP350' elektr dvigateli yanada yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Yupqaroq materiallar, kichraytirilgan moy idishi va boshqa muhandislik yechimlari evaziga tishli gʻeltaklar doimiy ravishda moy qatlamida suzib yurmaydi va bu qoʻshimcha qarshilik kuchini kamaytiradi.
Interyer va raqobat muhitiHozircha Audi avtomobilning aniq oʻlchamlarini eʼlon qilgani yoʻq, biroq uning oʻlchamlari Volkswagen ID.3 modeliga yaqinligi sezilib turibdi. BMW va Mercedes-Benz hali ham elektrlashtirilgan 1-seriya yoki A-klass modellarini taqdim etmagani bois, yangi A2 premium segmentga daʼvogar Renault Megane, Volvo EX30, Mini Countryman E hamda qardosh Cupra Born kabi elektromobillar bilan raqobatlashishga toʻgʻri keladi.
Kamuflaj ostidan koʻringanicha, yangi avtomobilning ichki qismi ID.3 dan koʻra soʻnggi rusumdagi boshqa Audi modellariga koʻproq oʻxshaydi. Raqamli ekranlar va boshqaruv elementlari ixcham Q3 modelini eslatadi. Old panel va eshiklarning yuqori qismida zamonaviy toʻqilgan matolardan foydalanilgan boʻlib, bu interyerga oʻziga xos vazminlik bagʻishlaydi.
…