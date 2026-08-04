Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdi

·0·Avto
Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdi

Avtomobilsozlik olamidagi eng kutilmagan qayta tiklanishlardan biri yuz berdi: oʻz davrining oʻta tejamkor va muhandislik yechimlariga boy Audi A2 modeli zamonaviy elektromobil sifatida qayta hayotga tatbiq etilmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, asl nusxa oʻz vaqtida unchalik ommalashmagan va kompaniyaga katta daromad keltirmagan boʻlsa-da, bugungi kunga kelib u oʻziga xos kult-klassik maqomiga ega boʻlgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Audi muhandislari retro toʻlqinga ergashib, qasddan oʻtmishni takrorlashni maqsad qilishmagan. Asosiy gʻoya Q4 E-tron modelidan kichikroq va imkon qadar aerodinamik boʻlgan elektromobilni yaratishdan iborat edi. Mutaxassislar xatchbek shaklini aerodinamika talablaridan kelib chiqib optimallashtirgach, natijada mantiqiy ravishda aynan A2 siluetiga yaqin dizayn kelib chiqqan.

Yangi texnologiyalar va platforma

Yangi A2 E-tron avvalgi alyuminiy modelchalik radikal darajada innovatsion boʻlmasa-da, hozirgi bozor talablariga mos ravishda qulay narxda taklif etilishi kutilmoqda. ixbt.com xabariga koʻra, mashina Volkswagen konsernining eng soʻnggi MEB platformasiga asoslangan boʻlib, yaqinda ishlab chiqarishdan olingan A1 hamda Q2 modellarining bilvosita oʻrnini egallaydi.

Ushbu yangi platforma qator muhim yangilanishlarga ega. Xususan, oʻrta sigʻimdagi akkumulyator varianti endilikda nikel-marganets-kobalt (NMC) oʻrniga litiy-temir-fosfat (LFP) kimyoviy elementidan foydalanadi. Bu esa batareyani doimiy ravishda 100 foizgacha quvvatlash imkonini beradi.

Shuningdek, avtomobilga oʻrnatilgan yangi 'APP350' elektr dvigateli yanada yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Yupqaroq materiallar, kichraytirilgan moy idishi va boshqa muhandislik yechimlari evaziga tishli gʻeltaklar doimiy ravishda moy qatlamida suzib yurmaydi va bu qoʻshimcha qarshilik kuchini kamaytiradi.

Interyer va raqobat muhiti

Hozircha Audi avtomobilning aniq oʻlchamlarini eʼlon qilgani yoʻq, biroq uning oʻlchamlari Volkswagen ID.3 modeliga yaqinligi sezilib turibdi. BMW va Mercedes-Benz hali ham elektrlashtirilgan 1-seriya yoki A-klass modellarini taqdim etmagani bois, yangi A2 premium segmentga daʼvogar Renault Megane, Volvo EX30, Mini Countryman E hamda qardosh Cupra Born kabi elektromobillar bilan raqobatlashishga toʻgʻri keladi.

Kamuflaj ostidan koʻringanicha, yangi avtomobilning ichki qismi ID.3 dan koʻra soʻnggi rusumdagi boshqa Audi modellariga koʻproq oʻxshaydi. Raqamli ekranlar va boshqaruv elementlari ixcham Q3 modelini eslatadi. Old panel va eshiklarning yuqori qismida zamonaviy toʻqilgan matolardan foydalanilgan boʻlib, bu interyerga oʻziga xos vazminlik bagʻishlaydi.

AudiElektromobilAvto yangiliklarAudi A2Volkswagen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiFerrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiKecha, 22:58Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiHennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiKecha, 22:57Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiKecha, 16:55Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarXitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarKecha, 16:50Renault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiRenault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiKecha, 15:55Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiFerrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiKecha, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi