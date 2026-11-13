Onix va Tracker narxi keskin tushirildi: 47 million so‘mgacha chegirma taklif etilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UzAuto Motors kompaniyasi Chevrolet Onix va Tracker modellarining ayrim komplektatsiyalari uchun yirik chegirmalar e'lon qildi.
- Eng katta imtiyoz Tracker Premier Redline modeliga to'g'ri kelib, uning narxi 47 million so'mgacha arzonlashtirildi.
- Onix xaridorlari uchun esa 17,5 million so'mdan 25 million so'mgacha bo'lgan chegirmalar taqdim etilmoqda.
O‘zbekistonda Chevrolet avtomobillarini sotib olishni rejalashtirayotganlar uchun kutilmagan yangilik: UzAuto Motors Onix va Tracker modellarining ayrim komplektatsiyalariga yirik chegirmalar e’lon qildi. Eng katta imtiyoz Tracker'ning yuqori komplektatsiyalaridan biriga to‘g‘ri keladi — uning narxidan 47 million so‘mgacha kamaytirish taklif etilmoqda. Onix xaridorlari uchun ham 25 million so‘mgacha chegirma mavjud.
Kompaniya e’lon qilgan takliflar orasida turli komplektatsiyalar bor. Demak, xaridorlar nafaqat o‘z budjetiga mos avtomobil tanlash, balki ancha katta mablag‘ni tejash imkoniyatiga ham ega bo‘lishi mumkin.
Chevrolet Onix: qaysi komplektatsiya qancha arzonlashdi?
UzAuto Motors Chevrolet Onix'ning bir nechta komplektatsiyasi uchun chegirmalar belgiladi. Ularning miqdori 17,5 million so‘mdan 25 million so‘mgacha yetadi.
E’lon qilingan chegirmalar quyidagicha:
3LT MT — 20 million so‘m;
LTZ Turbo AT — 17,5 million so‘m;
PR 2 Turbo AT Plus — 25 million so‘m;
Turbo AT Redline — 25 million so‘m.
Ko‘rinib turibdiki, Onix'ning PR 2 Turbo AT Plus va Turbo AT Redline komplektatsiyalarini tanlagan xaridorlar eng katta — 25 million so‘mlik chegirmadan foydalanishi mumkin.
Bu, ayniqsa, avtomobil xaridini biroz kechiktirib turgan yoki aynan ushbu modelni olishni rejalashtirayotganlar uchun e’tiborga molik taklifdir.
Chevrolet Tracker: eng katta chegirma 47 million so‘mga yetdi
Chegirmalar miqdori bo‘yicha Chevrolet Tracker yanada qiziqarli takliflarni taqdim etmoqda. Kompaniya ushbu krossoverning to‘rtta komplektatsiyasi uchun imtiyozli narxlarni e’lon qilgan.
Ular quyidagicha:
LS Plus — 22,5 million so‘m;
LTZ Plus — 35 million so‘m;
Premier Plus — 45 million so‘m;
Premier Redline — 47 million so‘m.
Eng katta chegirma Tracker Premier Redline komplektatsiyasiga berilmoqda. Ushbu avtomobil uchun 47 million so‘mlik imtiyoz taklif etilgan.
Premier Plus komplektatsiyasida ham chegirma salmoqli — 45 million so‘m. Bu esa Tracker'ning yuqori jihozlangan versiyalarini xarid qilishni o‘ylayotganlar uchun taklifni yanada qiziqarli qiladi.
Qaysi avtomobil xaridori ko‘proq tejaydi?
E’lon qilingan raqamlarni taqqoslaganda, eng katta chegirma Chevrolet Tracker'ga tegishli ekani ko‘rinadi. Uning Premier Redline komplektatsiyasidagi imtiyoz Onix'ning eng katta chegirmasidan 22 million so‘mga ko‘p.
Shuningdek, Tracker Premier Plus uchun 45 million so‘m, LTZ Plus uchun esa 35 million so‘m chegirma taklif etilmoqda. Onix modellarida esa eng yuqori imtiyoz 25 million so‘mni tashkil qiladi.
Albatta, avtomobil tanlashda faqat chegirma miqdoriga qarab qaror qabul qilish to‘g‘ri emas. Komplektatsiya, texnik xususiyatlar, foydalanish maqsadi va xaridorning budjeti ham muhim ahamiyatga ega.
Xarid qilishdan oldin nimalarni aniqlash kerak?
Katta chegirma haqidagi xabar xaridorlarni qiziqtirishi tabiiy. Biroq qaror qabul qilishdan oldin bir nechta muhim jihatni rasmiy dilerdan aniqlash tavsiya etiladi:
chegirma qo‘llaniladigan avtomobil soni va mavjudligi;
aksiyaning amal qilish muddati;
ko‘rsatilgan chegirmadan keyingi yakuniy narx;
to‘lov usuli va ehtimoliy qo‘shimcha shartlar;
avtomobilni rasmiylashtirish va topshirish muddati.
Chunki e’lon qilingan chegirma miqdori avtomobilning yakuniy narxi, to‘lov tartibi yoki aksiya shartlari haqidagi barcha savollarga javob bermaydi. Shu bois xaridorlar shartlarni rasmiy dilerdan tekshirib olishi kerak.
47 million so‘mlik chegirma bozordagi qiziqishni oshiradimi?
UzAuto Motors'ning Onix va Tracker uchun e’lon qilgan chegirmalari avtomobil bozorida xaridorlar e’tiborini tortishi mumkin. Ayniqsa, Tracker'ning yuqori komplektatsiyalariga 45–47 million so‘mlik imtiyoz taklif etilishi ko‘pchilik uchun jiddiy rag‘bat bo‘ladi.
Biroq xaridor uchun eng muhim savol — chegirmaning o‘zi emas, balki uni hisobga olgandan keyin avtomobil qanchaga tushishi va taklif qanday shartlarda amal qilishidir.
Hozircha e’lon qilingan raqamlar orasida eng katta imtiyoz Chevrolet Tracker Premier Redline'ga tegishli: 47 million so‘m. Onix'ning ayrim komplektatsiyalarida esa xaridorlar 25 million so‘mgacha tejash imkoniyatiga ega.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…