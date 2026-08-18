Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda

·6·Avto
Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda
Qisqacha

Audi qattiqqo'l Yevropa ekologik qoidalariga qaramay, afsonaviy besh silindrli turbo dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Kompaniya ilk qatorli besh silindrli dvigatelini 1976-yilda Audi 100 uchun taqdim etgan, hozirda esa EA855 2.5 litrli agregat faqat RS3 xatchbeki hamda Cupra Formentor VZ5 modelida qo'llanmoqda.

Avtomobil olamida o‘zining o‘ziga xos ovozi va xarakteri bilan tanilgan besh silindrli turbo dvigatel yana diqqat markaziga tushdi. Audi kompaniyasi qattiqqo‘l Yevropa ekologik qoidalariga qaramay, ushbu o‘ziga xos motor avlodini saqlab qolish yo‘llarini o‘rganmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur quvvat agregati markza portfelida naq yarim asrlik tarixga ega bo‘lib, brendning sport avtomobillari imidjida muhim o‘rin tutadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Audi o‘zining ilk qatorli besh silindrli dvigatelini 1976-yilda flagman Audi 100 modeli uchun taqdim etgan edi. Shundan buyon kompaniya bu konfiguratsiyadan voz kechmadi va uni Quattro hamda RS2 kabi afsonaviy sport avtomobillariga o‘rnatdi. Ayni paytda TT RS va RS Q3 modellarining ishlab chiqarilishi to‘xtatilgani sababli, bu motor faqatgina RS3 xatchbekida qo‘llanilmoqda. Shuningdek, mazhkur 'EA855' 2.5 litrli agregat konsernning egizak brendi bo‘lgan Cupra uchun ham Formentor VZ5 modeli doirasida yetkazib berilmoqda.

Yangi ekologik talablar va moliyaviy muammolar

Yevrozonada noyabrdan kuchga kiradigan EU7 ekologik reglamenti avtomobilsozlar oldiga jiddiy talablarni qo‘ymoqda. Yaqinda Audi kompaniyasi ushbu qattiq meʼyorlarga moslashish masalasiga to‘xtalib, cheklangan miqdordagi avtomobillarga o‘rnatiladigan motor uchun investitsiyalarni qoplash qiyin kechishini bildirgan edi. Dvigatelni yangi talablarga moslash uchun uning filtrlarini, emissiya sensorlarini, purkash tizimini va katalizatorlarini tubdan o‘zgartirish talab etiladi.

Shunga qaramay, Audi Sport rahbari Rolf Mixl kompaniya o‘zining keng sport modellari qatorini saqlab qolishga va boy merosini yanada rivojlantirishga sodiqligini taʼkidladi. Autocar nashriga bergan intervyusida u besh silindrli dvigatelning tarixiy ahamiyatini yaxshi tushunishlarini va baholash jarayonlari davom etayotganini maʼlum qildi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, mazkur motor nafaqat tarixiy ildizlarga ega, balki o‘ta o‘ziga xos xarakterga ham egadir.

Kelajakdagi istiqbollar va muhokamalar

Rolf Mixl Audi kompaniyasining sport avtomobillari bo‘limida faoliyat yuritgan yillari davomida barcha uch avlod RS3 modellarining yaratilishiga masʼul bo‘lgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, RS3 modeli RS oilasidagi eng hamyonbop avtomobil sifatida muhim vazifani bajaradi va bu omil dvigatelni yangilash uchun biznes-reja asosini mustahkamlashi mumkin. Emotsiyalar ayniqsa kompakt segmentdan boshlanishi va brend bayonoti sifatida bu juda muhim ahamiyat kasb etishi qayd etildi.

Hozircha kelajakdagi avlod qanday ko‘rinishga ega bo‘lishi borasida aniq qaror qabul qilingani yo‘q. Muzokaralar davom etmoqda va Audi AG hamkorlari bilan birgalikda texnik imkoniyatlar har tomonlama baholanmoqda. Agar tomonlar ijobiy to‘xtamga kelsa, besh silindrli turbo motor yana bir avlod davomida avtomobil ixlosmandlarini xursand qilishda davom etishi mumkin.

AudiRS3AvtomobilDvigatelEvrozona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiElektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiBugun, 10:57Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Kecha, 23:23Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBuyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaKecha, 20:56Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiMonterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiKecha, 20:52Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiMercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiKecha, 19:53Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilMazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilKecha, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi