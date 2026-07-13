Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlil

·63·Avto
Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlil

Bundan chorak asr muqaddam avtomobil bozori butunlay boshqacha ko'rinishga ega edi. O'sha paytlarda Ford, Peugeot va Volvo kabi ommaviy brendlar hamyonbop narxlardagi, ko'zga yaqin va yorqin rangli ikki eshikli kupe modellarini taklif qilib, ushbu segmentda yetakchilik qilishgan. Biroq bugungi kunga kelib, avtomobil sanoatidagi tendensiyalar keskin o'zgardi va klassik kupelar o'rnini krossoverlar hamda elektrlashtirilgan modellar egalladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi vaqtda kupe bozori nafaqat qisqarib bormoqda, balki vizual jihatdan ham o'zining avvalgi jozibasini yo'qotgan. Mutaxassislarning fikricha, avvalgi yorqin va turli-tuman ranglar o'rnini bugun asosan kulrang va qora tusdagi jiddiy modellar egallagan. Bu o'zgarishlar Mercedes-Benz CLE, BMW i4 va Audi Q5 kabi zamonaviy avtomobillar misolida yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Segmentdagi o'zgarishlar va yangi yondashuvlar

Mercedes-Benz kompaniyasi o'zining kupe modellar qatorini optimallashtirish maqsadida C-Class va E-Class kupelarini yagona Mercedes-Benz CLE modeliga birlashtirdi. Bu qadam brendning xarajatlarni kamaytirish va xaridorlarga yanada universal yechim taklif qilish istagidan dalolat beradi. BMW esa butunlay boshqa yo'ldan borib, o'zining i4 modeli bilan elektr quvvati va to'rt eshikli kupe (gran coupe) dizaynini uyg'unlashtirdi.

Audi brendi esa bozordagi talabning krossoverlarga o'zgarib ketganini inobatga olib, o'zining Q5 modeli bilan xaridorlar e'tiborini tortishda davom etmoqda. Garchi Q5 klassik kupe bo'lmasa-da, uning Sportback varianti zamonaviy xaridor uchun an'anaviy ikki eshikli mashinalarning o'rnini bosuvchi muqobilga aylandi. Bu esa klassik kupelarga bo'lgan ehtiyoj tobora kamayib borayotganini ko'rsatadi.

Bozorning yangi voqeligi

Nima uchun ommaviy brendlar kupe ishlab chiqarishdan voz kechmoqda? Buning asosiy sababi — amaliylik va iqtisodiy samaradorlikdir. Zamonaviy iste'molchi nafaqat tashqi ko'rinish, balki keng salon, sig'imli yukxona va yuqori o'tirish holatini afzal ko'rmoqda. Shu sababli, Ford kabi gigantlar ham o'zining afsonaviy kupe modellaridan ko'ra krossoverlarga ko'proq e'tibor qaratmoqda.

O'zbekiston avtomobil bozorida ham ushbu tendensiya yaqqol seziladi. Mamlakatimiz yo'llarida klassik ikki eshikli kupelarni uchratish kamyob hodisaga aylangan. Aksincha, BYD yoki Chevrolet kabi brendlarning krossoverlari hamda keng hajmli sedanlari ommalashgan. Bu global avtomobil madaniyatining bir qismi bo'lib, kupelar endilikda faqat tor doiradagi ishqibozlar yoki premium segment vakillari uchun eksklyuziv tanlov bo'lib qolmoqda.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, kupe avtomobillar bozori o'zining oltin davrini ortda qoldirdi. Hozirgi kunda ishlab chiqaruvchilar ko'proq universallik va elektr texnologiyalariga urg'u berishmoqda. Mercedes-Benz CLE kabi modellar esa ushbu klassik merosni saqlab qolishga urinayotgan so'nggi vakillardan biri bo'lib ko'rinmoqda.

AvtomobilMercedes-BenzBMWAudiТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarAudi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:30Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarToyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarBugun, 05:21BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBugun, 04:55Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumXiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumBugun, 03:57Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiVolkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiBugun, 03:29Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiYangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari