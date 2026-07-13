Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlil
Bundan chorak asr muqaddam avtomobil bozori butunlay boshqacha ko'rinishga ega edi. O'sha paytlarda Ford, Peugeot va Volvo kabi ommaviy brendlar hamyonbop narxlardagi, ko'zga yaqin va yorqin rangli ikki eshikli kupe modellarini taklif qilib, ushbu segmentda yetakchilik qilishgan. Biroq bugungi kunga kelib, avtomobil sanoatidagi tendensiyalar keskin o'zgardi va klassik kupelar o'rnini krossoverlar hamda elektrlashtirilgan modellar egalladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi vaqtda kupe bozori nafaqat qisqarib bormoqda, balki vizual jihatdan ham o'zining avvalgi jozibasini yo'qotgan. Mutaxassislarning fikricha, avvalgi yorqin va turli-tuman ranglar o'rnini bugun asosan kulrang va qora tusdagi jiddiy modellar egallagan. Bu o'zgarishlar Mercedes-Benz CLE, BMW i4 va Audi Q5 kabi zamonaviy avtomobillar misolida yaqqol ko'zga tashlanmoqda.
Segmentdagi o'zgarishlar va yangi yondashuvlarMercedes-Benz kompaniyasi o'zining kupe modellar qatorini optimallashtirish maqsadida C-Class va E-Class kupelarini yagona Mercedes-Benz CLE modeliga birlashtirdi. Bu qadam brendning xarajatlarni kamaytirish va xaridorlarga yanada universal yechim taklif qilish istagidan dalolat beradi. BMW esa butunlay boshqa yo'ldan borib, o'zining i4 modeli bilan elektr quvvati va to'rt eshikli kupe (gran coupe) dizaynini uyg'unlashtirdi.
Audi brendi esa bozordagi talabning krossoverlarga o'zgarib ketganini inobatga olib, o'zining Q5 modeli bilan xaridorlar e'tiborini tortishda davom etmoqda. Garchi Q5 klassik kupe bo'lmasa-da, uning Sportback varianti zamonaviy xaridor uchun an'anaviy ikki eshikli mashinalarning o'rnini bosuvchi muqobilga aylandi. Bu esa klassik kupelarga bo'lgan ehtiyoj tobora kamayib borayotganini ko'rsatadi.
Bozorning yangi voqeligiNima uchun ommaviy brendlar kupe ishlab chiqarishdan voz kechmoqda? Buning asosiy sababi — amaliylik va iqtisodiy samaradorlikdir. Zamonaviy iste'molchi nafaqat tashqi ko'rinish, balki keng salon, sig'imli yukxona va yuqori o'tirish holatini afzal ko'rmoqda. Shu sababli, Ford kabi gigantlar ham o'zining afsonaviy kupe modellaridan ko'ra krossoverlarga ko'proq e'tibor qaratmoqda.
O'zbekiston avtomobil bozorida ham ushbu tendensiya yaqqol seziladi. Mamlakatimiz yo'llarida klassik ikki eshikli kupelarni uchratish kamyob hodisaga aylangan. Aksincha, BYD yoki Chevrolet kabi brendlarning krossoverlari hamda keng hajmli sedanlari ommalashgan. Bu global avtomobil madaniyatining bir qismi bo'lib, kupelar endilikda faqat tor doiradagi ishqibozlar yoki premium segment vakillari uchun eksklyuziv tanlov bo'lib qolmoqda.
Xulosa o'rnida aytish mumkinki, kupe avtomobillar bozori o'zining oltin davrini ortda qoldirdi. Hozirgi kunda ishlab chiqaruvchilar ko'proq universallik va elektr texnologiyalariga urg'u berishmoqda. Mercedes-Benz CLE kabi modellar esa ushbu klassik merosni saqlab qolishga urinayotgan so'nggi vakillardan biri bo'lib ko'rinmoqda.
…