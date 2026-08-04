Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqda

·16·Avto
Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqda
Qisqacha

Audi A2 modeli zamonaviy elektr formatida qaytmoqda va Q4 E-tron krossoveridan kichikroq, samaradorlikka yo'naltirilgan elektromobil sifatida ishlab chiqilgan. Yangi A2 E-tron Volkswagen guruhining MEB platformasining so'nggi modifikatsiyasiga asoslangan bo'lib, aerodinamik kuzov va bo'lingan oynalar orqali o'ziga xos qiyofasini saqlab qolgan.

Avtomobilsozlik olamidagi eng kutilmagan qaytishlardan biri roʻy berib, oʻz davrining oʻziga xos muhandislik yutugʻi boʻlgan Audi A2 modeli yangi elektr formatida sahnaga qaytmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya eski ixcham xatchbek dizaynini shunchaki nostalji uchun emas, balki zamonaviy aerodinamika talablaridan kelib chiqqan holda qayta jonlantirdi. Asl nusxadagidek alyuminiy kuzovdan voz kechilgan boʻlsa-da, yangi elektromobil oʻzining samaradorligi va oʻziga xos qiyofasi bilan ixcham segmanitda muhim oʻrin egallashni maqsad qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

2000-yillarning boshlarida taqdim etilgan dastlabki Audi A2 modeli oʻta ilgʻor aerodinamikasi va yengil alyuminiy konstruksiyasi bilan tanilgan edi. Biroq oʻsha davrda bu murakkab texnologiyalar avtomobil narxini qimmatlashtirib yuborgan va u kutilgan tijoriy muvaffaqiyatga erisha olmagan. Bugungi kunga kelib esa nemis brendi mutlaqo boshqa yondashuvni tanladi. Muhandislar oldiga Q4 E-tron krossoveridan kichikroq va batareya quvvatini imkon qadar te tejovchi elektromobil yaratish vazifasi qoʻyilgan edi.

Aerodinamik shakl va zamonaviy platforma

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, xatchbek korpusini aerodinamika qonuniyatlari asosida mukammallashtirish mantiqan aynan A2 shaklidagi siluetga olib keldi. Old qismning pastligi va tom chizigʻining tomchi shaklida yakunlanishi havo qarshiligini keskin kamaytiradi. Orqa koʻrinishni yaxshilash maqsadida oʻrnatilgan boʻlingan oynalar esa avtomobilning oʻziga xos retro stilini saqlab qolgan holda zamonaviy talablarga moslashtirilganini koʻrsatadi.

Biroq, zamonaviy bozor shartlaridan kelib chiqqan holda, yangi A2 E-tron butunlay oʻziga xos platformaga ega emas. U Volkswagen guruhi tasarrufhidagi ommaviy MEB platformasining soʻnggi modifikatsiyasiga asoslangan. Bu oʻz navbatida ishlab chiqarish tannarxini maqbul darajada saqlab qolishga va yaqinda oʻz faoliyatini yakunlagan A1 hamda Q2 modellari oʻrnini munosib egallashga imkon beradi.

Texnik yangiliklar va samaradorlik

Yangi platforma oʻzi bilan bir qator muhim texnik yaxshilanishlarni olib keldi. Jumladan, oʻrta sigʻimli batareyalar uchun anʼanaviy nikel-marganets-kobalt (NMC) oʻrniga litiy-temir-fosfat (LFP) kimyoviy tarkibi tanlandi. Bu haydovchilarga batareyani har safar 100 foizgacha xavotirsiz quvvatlash imkoniyatini beradi, chunki LFP elementlari bu jarayonga anʼanaviy batareyalarga qaraganda chidamliroq hisoblanadi.

Shuningdek, avtomobil yangi 'APP350' elektr dvigateliga ega boʻldi. Yupqalashtirilgan materiallar, maxsus moylash tizimi va alohida moy rezervuari hisobiga mexanik yoʻqotishlar minimallashtirildi. Tishli gʻildiraklarning moy vannasida doimiy aylanishidan kelib chiqadigan qarshilik kamaytirilgani hisobiga elektromobilning umumiy samaradorligi yanada oshdi.

Bozordagi raqobat va ichki dizayn

Oʻlchamlari boʻyicha Volkswagen ID 3 modeli bilan yaqin turuvchi yangi Audi A2 premium sinfdagi raqobatchilar bilan kurashishga toʻgʻri keladi. Hozircha BMW va Mercedes-Benz kompaniyalari ixcham toifadagi elektr modellarini taqdim etmagani sababli, yangi Audi A2 Renault Megane, Volvo EX30, Mini Countryman E hamda qardosh Cupra Born modellari bilan raqobatlashadi.

Ichki qism toʻliq ochib koʻrsatilmagan boʻlsa-da, baʼzi tafsilotlar uning boshqa soʻnggi Audi modellari bilan uygʻunligini koʻrsatadi. Markaziy ekranlar va boshqaruv elementlari Q3 modelini eslatadi. Old panel va eshik qoplamalarida zamonaviy mato materiallaridan foydalanilgan boʻlib, bu interyerga oʻziga xos minimalist va qatʼiy tus beradi.

AudiElektromobilAvto YangiliklarA2 E-tronLFP batareya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiBugun, 03:58Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiFerrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiKecha, 22:58Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiHennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiKecha, 22:57Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiKecha, 16:55Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarXitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarKecha, 16:50Renault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiRenault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiKecha, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi