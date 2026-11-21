Xitoyda elektromobil bir kechada 868 marta parkovka qilishga urindi (video)
Xitoyning Anxoy provinsiyasidagi yerosti avtoturargohida haydovchisiz elektromobil tun bo‘yi oldinga va orqaga harakatlanib, avtomatik parkovka funksiyasini 868 marta ishga tushirgan. G‘alati hodisa tungi soat uchlar atrofida sodir bo‘lgan. Mashinaning bunday harakatiga nima sabab bo‘lgani hozircha noma’lum.
Voqea avtoturargoh qo‘riqchisining e’tiborini tortgan. U tungi navbatchilik vaqtida bo‘sh turgan elektromobil o‘z-o‘zidan harakatlanayotganini ko‘rgan. Mashina go‘yoki parkovka joyiga kirishga urinayotgandek oldinga yurgan, keyin orqaga qaytib, harakatni yana takrorlagan.
Eng hayratlanarlisi, bu holat bir necha marta emas, balki butun tun davomida takrorlangani haqida xabar berilmoqda.
Ertalab mashina egasi 868 ta urinishni aniqladi
Hodisa Anxoy provinsiyasidagi yerosti avtoturargohida sodir bo‘lgan. Qo‘riqchi tungi soat uchlar atrofida haydovchisiz turgan elektromobil tinmay oldinga va orqaga harakatlanayotganiga guvoh bo‘lgan.
Ertalab mashina egasi transport vositasining tizimini tekshirganida, avtomatik parkovka funksiyasi 868 marta ishga tushganini aniqlagan.
Bu raqam elektromobil bir kechada yuzlab marta parkovka qilish jarayonini boshlaganini ko‘rsatadi. Biroq har bir urinish qancha vaqt davom etgani va mashina qancha masofa bosib o‘tgani haqida ma’lumot berilmagan.
Elektromobil nima uchun o‘z-o‘zidan harakatlangan?
Hozircha hodisaning aniq sababi ma’lum emas. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, bunga avtomatik parkovka tizimidagi dasturiy nosozlik yoki funksiyaning masofadan turib ishga tushirilgani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Biroq bu versiyalarning hech biri rasman tasdiqlanmagan. Shuningdek, elektromobil ishlab chiqaruvchisi, uning modeli va texnik tekshiruv natijalari haqida ham qo‘shimcha ma’lumot keltirilmagan.
Zamonaviy elektromobillarda avtomatik parkovka tizimi kameralar va turli sensorlar yordamida atrofdagi to‘siqlarni aniqlab, avtomobilni belgilangan joyga joylashtirishga yordam beradi. Bunday funksiya haydovchining ishtirokini kamaytirishi mumkin, ammo uning to‘g‘ri ishlashi dasturiy ta’minot va sensorlar holatiga bog‘liq.
868 marta takrorlangan harakat savollar tug‘dirdi
Mazkur hodisa avtomatik boshqaruv tizimlarining ishonchliligi va xavfsizligi masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. Ayniqsa, haydovchisiz holatda turgan avtomobil o‘z harakatini takrorlashi mumkinligi texnik nazoratning ahamiyatini ko‘rsatadi.
Hozircha elektromobil nima sababdan bir kechada 868 marta parkovka qilishga uringani ochiq qolmoqda. Texnik tekshiruv natijalari e’lon qilinmaguncha, buni dasturiy xato yoki tashqi aralashuv bilan bog‘lashga erta.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…