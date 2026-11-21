Qaysi birini quvish kerak? Ikkiga bo‘linib, har tomonga yurib ketgan Matiz roligi haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil noyabr oyida ijtimoiy tarmoqlarda uzunasiga teng ikkiga bo'lingan va har bir qismi mustaqil harakatlana oladigan salatrang Daewoo Matiz aks etgan video keng tarqaldi.
- Ushbu kastom loyiha muallifi yekaterinburglik mexanik va avtobloger Konstantin Reshetnikov bo'lib, u original rolikni 2026 yil 8 noyabrda Rutube platformasiga joylagan.
2026 yil noyabr oyida ijtimoiy tarmoqlarda uzunasiga teng ikkiga bo‘lingan salatrang Daewoo Matiz aks etgan video keng tarqalib, tez orada trendga aylandi. O‘zbek segmentida ushbu rolik ajrashish paytida mol-mulkni teng ikkiga bo‘lish haqidagi hazillarga ishora qilgan holda «Ajrashgan Matiz» deb nomlandi.
Loyihaning asl manbasi va syujeti
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu g‘oya yekaterinburglik mexanik va g‘ayrioddiy texnikalar yaratish bilan tanilgan avtobloger Konstantin Reshetnikovning kastom loyihasiga borib taqaladi. U eski Daewoo Matiz avtomobilni uzunasiga teng ikkiga bo‘lib, har bir qism mustaqil harakatlana oladigan konstruksiya yaratgan.
Original virus video 8 noyabr 2026 yilda Rutube platformasida «Qaysi yarmini quvish kerak? Ikkiga arralangan «Matiz» inspektor oldida turli tomonlarga tarqaldi» nomi ostida e’lon qilingan. Davomiyligi 16 soniya bo‘lgan ushbu rolikda tashqi ko‘rinishidan oddiy salatrang Matiz yo‘lda harakatlanadi, so‘ng YPX (GAI) inspektori ko‘ringan paytda ikki mustaqil qismga ajralib, chorrahada qarama-qarshi yo‘nalishlarga burilib ketadi.
Video kadrlarida nimalar ko‘rinadi?
Qisqa video kadrlarida quyidagi jihatlar yaqqol ajralib turadi:
Ikki avtonom qism: Bir kadrda old planda o887... davlat raqamli chap qism va uzoqlashgan o‘ng qism, boshqa lavhalarda esa chorrahada YPX xodimi qarshisida ikki tomonga ketayotgan yarmi-yarim avtomobil tasvirlangan.
Vizual artefaktlar va talqinlar: Kadrlarda kuchli siqilish/apskeyl yoki neyrotarmoqli qayta ishlashga xos belgilar ko‘rinadi — masalan, ayrim lavhalarda o‘ng tomon rakurs yoki generativ to‘ldirish sabab yon tomondan deyarli butun mashina ko‘rinishida aks etgan.
Ma’lumot turi
Tafsilotlar
Internetdagi nomi
«Ajrashgan Matiz» (o‘zbek segmentidagi hazilomuz nom)
Loyiha muallifi
Konstantin Reshetnikov (Yekaterinburg, mexanik va avtobloger)
Original rolik
Rutube, 8 noyabr 2026 yil, davomiyligi — 16 soniya
Asosiy lavha
Ikkiga bo‘lingan salatrang Matiz qismlarining chorrahada inspektor oldida turli tomonlarga yurib ketishi
Noodatiy texnika va kutilmagan komedik sahnaning uyg‘unligi roliklarning tez orada memga aylanishi va foydalanuvchilar orasida faol bo‘lishishiga xizmat qildi.
Sizningcha, bunday g‘ayrioddiy avto-eksperimentlar va hazilomuz videolarning ijtimoiy tarmoqlarda bu qadar tez ommalashishiga nima asosiy sabab bo‘ladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…