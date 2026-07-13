Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalar

·0·Avto
Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalar

Avtomobil bozoridagi shiddatli raqobat sharoitida muvaffaqiyatga erishishning eng sinalgan usullaridan biri — ommabop modelni tanlab, uning klirensini balandlatishdir. Audi kompaniyasi 2011-yilda Audi A3 xetchbegi negizida Audi Q3 modelini taqdim etib, aynan shu yoʻldan bordi va bugungi kunda ushbu krossover brendning eng xaridorgir modellaridan biriga aylandi. Hozirda krossoverning uchinchi avlodi bozorga kirib kelayotgan bir paytda, ikkinchi avlod (Mk2) modellariga eʼtibor qaratish ayni muddaodir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Britaniyaning nufuzli nashrlaridan biri boʻlgan Autocar maʼlumotlariga koʻra, ikkinchi avlod Audi Q3 modellarini bugungi kunda ikkilamchi bozordan taxminan 10 000 funt sterlingdan (taxminan 12-13 ming dollar) boshlanadigan narxlarda topish mumkin. Bu narx evaziga xaridor zamonaviy dizayn, yuqori sifatli interyer va Audi brendiga xos boʻlgan nufuzga ega boʻladi. Uzunligi 4,5 metrdan biroz kamroq boʻlgan ushbu krossover Audi A3 modeliga qaraganda kengroq salon va koʻproq amaliylikni taklif etadi.

Haydash jarayoniga toʻxtaladigan boʻlsak, Audi Q3 oʻzining ixcham qarindoshiga juda oʻxshash. Avtomobil yoʻlda oʻzini barqaror tutadi, boshqaruv elementlari esa sodda va tushunarli. Garchi notekis yoʻllarda osma tizimi biroz qattiqroq tuyulsa-da, umumiy shovqin izolyatsiyasi va qulaylik darajasi yuqori darajada saqlangan. Bu esa uni ham shahar ichida, ham uzoq masofalarga sayohat qilish uchun munosib tanlovga aylantiradi.

Interyer sifati va texnologik ustunlik

Audi uzoq vaqt davomida interyer dizayni va sifat boʻyicha soha yetakchilaridan biri boʻlib kelgan va Audi Q3 bu anʼanani munosib davom ettiradi. Salon ichidagi materiallar sifati va yigʻilish mustahkamligi boʻyicha u oʻzining asosiy raqobatchilari boʻlgan Mercedes-Benz GLA va BMW X1 modellarini ortda qoldiradi. Avtomobil Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qoʻllab-quvvatlovchi zamonaviy multimedia tizimi hamda standart ravishda raqamli asboblar paneli bilan jihozlangan.

Shuni taʼkidlash joizki, Audi muhandislari iqlim nazorati uchun jismoniy tugmalarni saqlab qolishgan, bu esa harakat vaqtida tizimni boshqarishni ancha osonlashtiradi. Biroq, krossoverning oʻziga xos dizayni koʻrinish cheklanganligi bilan bogʻliq muammolarni keltirib chiqaradi. Katta ustunlar (stoykalar) tufayli "koʻrinmas hududlar" yuzaga keladi, ayniqsa Sportback versiyasida orqa oynadan koʻrinish darajasi ancha past. Shu sababli, sotib olishdan oldin avtomobilda parkovka datchiklari borligiga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi.

Kenglik va yukxona hajmi

Audi Q3 oilaviy ehtiyojlar uchun ham yetarli darajada keng. Sport trim va undan yuqori komplektatsiyalarda oʻrindiqlar bel tayanchi va yon tomonlama qoʻllab-quvvatlash funksiyalari bilan jihozlangan boʻlib, uzoq yoʻlda charchoqni kamaytiradi. Ikkinchi qatorda joy unchalik keng boʻlmasa-da, oʻsmirlar va oʻrtacha boʻyli kattalar uchun yetarli. Avtomobilning asosiy ustunliklaridan biri — suriluvchi orqa oʻrindiqlardir.

  • Orqa oʻrindiqlar holatiga koʻra yukxona hajmi 530 litrdan 675 litrgacha oʻzgarishi mumkin.
  • Orqa oʻrindiqlar toʻliq yigʻilganda yukxona hajmi 1525 litrgacha kengayadi.
  • Sportback talqinida dizayn sababli yukxona balandligi biroz cheklangan boʻlishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Audi Q3 ikkinchi avlodi — bu sifat, brend nufuzi va kundalik amaliylikni oʻzida mujassam etgan modeldir. Agar sizga Audi A3 ning ixchamligi yoqsa-yu, lekin biroz balandroq va kengroq avtomobil kerak boʻlsa, ushbu krossover eng maqbul variantlardan biri boʻlib qolaveradi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu model oʻzining chidamliligi va ehtiyot qismlarining mavjudligi bilan xaridorlar eʼtiborini tortib kelmoqda.

AudiKrossoverAvtomobilAudi Q3Ikkinchi Bozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilKupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilBugun, 08:23Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarToyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarBugun, 05:21BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBugun, 04:55Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumXiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumBugun, 03:57Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiVolkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiBugun, 03:29Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiYangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari