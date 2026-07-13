Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalar
Avtomobil bozoridagi shiddatli raqobat sharoitida muvaffaqiyatga erishishning eng sinalgan usullaridan biri — ommabop modelni tanlab, uning klirensini balandlatishdir. Audi kompaniyasi 2011-yilda Audi A3 xetchbegi negizida Audi Q3 modelini taqdim etib, aynan shu yoʻldan bordi va bugungi kunda ushbu krossover brendning eng xaridorgir modellaridan biriga aylandi. Hozirda krossoverning uchinchi avlodi bozorga kirib kelayotgan bir paytda, ikkinchi avlod (Mk2) modellariga eʼtibor qaratish ayni muddaodir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Britaniyaning nufuzli nashrlaridan biri boʻlgan Autocar maʼlumotlariga koʻra, ikkinchi avlod Audi Q3 modellarini bugungi kunda ikkilamchi bozordan taxminan 10 000 funt sterlingdan (taxminan 12-13 ming dollar) boshlanadigan narxlarda topish mumkin. Bu narx evaziga xaridor zamonaviy dizayn, yuqori sifatli interyer va Audi brendiga xos boʻlgan nufuzga ega boʻladi. Uzunligi 4,5 metrdan biroz kamroq boʻlgan ushbu krossover Audi A3 modeliga qaraganda kengroq salon va koʻproq amaliylikni taklif etadi.
Haydash jarayoniga toʻxtaladigan boʻlsak, Audi Q3 oʻzining ixcham qarindoshiga juda oʻxshash. Avtomobil yoʻlda oʻzini barqaror tutadi, boshqaruv elementlari esa sodda va tushunarli. Garchi notekis yoʻllarda osma tizimi biroz qattiqroq tuyulsa-da, umumiy shovqin izolyatsiyasi va qulaylik darajasi yuqori darajada saqlangan. Bu esa uni ham shahar ichida, ham uzoq masofalarga sayohat qilish uchun munosib tanlovga aylantiradi.
Interyer sifati va texnologik ustunlikAudi uzoq vaqt davomida interyer dizayni va sifat boʻyicha soha yetakchilaridan biri boʻlib kelgan va Audi Q3 bu anʼanani munosib davom ettiradi. Salon ichidagi materiallar sifati va yigʻilish mustahkamligi boʻyicha u oʻzining asosiy raqobatchilari boʻlgan Mercedes-Benz GLA va BMW X1 modellarini ortda qoldiradi. Avtomobil Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qoʻllab-quvvatlovchi zamonaviy multimedia tizimi hamda standart ravishda raqamli asboblar paneli bilan jihozlangan.
Shuni taʼkidlash joizki, Audi muhandislari iqlim nazorati uchun jismoniy tugmalarni saqlab qolishgan, bu esa harakat vaqtida tizimni boshqarishni ancha osonlashtiradi. Biroq, krossoverning oʻziga xos dizayni koʻrinish cheklanganligi bilan bogʻliq muammolarni keltirib chiqaradi. Katta ustunlar (stoykalar) tufayli "koʻrinmas hududlar" yuzaga keladi, ayniqsa Sportback versiyasida orqa oynadan koʻrinish darajasi ancha past. Shu sababli, sotib olishdan oldin avtomobilda parkovka datchiklari borligiga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi.
Kenglik va yukxona hajmiAudi Q3 oilaviy ehtiyojlar uchun ham yetarli darajada keng. Sport trim va undan yuqori komplektatsiyalarda oʻrindiqlar bel tayanchi va yon tomonlama qoʻllab-quvvatlash funksiyalari bilan jihozlangan boʻlib, uzoq yoʻlda charchoqni kamaytiradi. Ikkinchi qatorda joy unchalik keng boʻlmasa-da, oʻsmirlar va oʻrtacha boʻyli kattalar uchun yetarli. Avtomobilning asosiy ustunliklaridan biri — suriluvchi orqa oʻrindiqlardir.
- Orqa oʻrindiqlar holatiga koʻra yukxona hajmi 530 litrdan 675 litrgacha oʻzgarishi mumkin.
- Orqa oʻrindiqlar toʻliq yigʻilganda yukxona hajmi 1525 litrgacha kengayadi.
- Sportback talqinida dizayn sababli yukxona balandligi biroz cheklangan boʻlishi mumkin.
…