Audi R8 va Apple Watch dizayneri yangi ixcham yoʻltanlamasni taqdim etdi

·34·Avto
Audi R8 va Apple Watch dizayneri yangi ixcham yoʻltanlamasni taqdim etdi

Avtomobil olamida oʻziga xos inqilobiy dizaynlar muallifi sifatida tanilgan Julian Hoenig yangi loyihasini eʼlon qildi. Bir vaqtlar afsonaviy Audi R8 superkari va Apple Watch aqlli soatlari dizayni ustida ishlagan mutaxassis endilikda Amble startapi doirasida ixcham, ogʻirligi 450 kilogrammdan kam boʻlgan One nomli mikroavtomobilni yaratdi. Ushbu yangilik shahar va tabiat qoʻynida harakatlanish uchun moʻljallangan transport vositalari haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Amble One modeli L7e toifasiga mansub kvadrisikl sifatida roʻyxatdan oʻtkazilgan boʻlib, u Microlino va Renault Twizy kabi mashhur mikroavtomobillar bilan bir qatorda turadi. Biroq, oddiy shahar mikroavtomobillaridan farqli oʻlaroq, One modeli turli iqlim sharoitlari va yoʻlsiz hududlarda harakatlanish uchun maxsus moslashtirilgan. Autocar nashri xabariga koʻra, loyiha ustidagi ishlar toʻrt yil avval boshlangan.

Kosmik ilhom va muhandislik yechimlari

Julian Hoenig yangi avtomobil tashqi koʻrinishini yaratishda 1960-yillardagi NASA oy transporti (Lunar Rover), shuningdek, klassik Land Rover Series I va Ford Bronco modellaridan ilhomlanganini taʼkidladi. Dizaynerning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad ortiqcha bezaklarsiz, lekin koʻchada oʻziga xos salobatga ega boʻlgan, funksional transport vositasini yaratish boʻlgan. Avtomobilning ochiq yon tomonlari uning dastlab hashamatli kurortlar uchun golf-kar sifatida rejalashtirilganidan dalolat beradi.

Garchi avtomobil ochiq konstruksiyaga ega boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchilar uni turli ob-havo sharoitlarida ishlatish imkoniyatini koʻzda tutgan. Xususan, Amble One maxsus brezent tom va himoya qatlamlari bilan jihozlanadi, bu esa undan hatto Yevropadagi changʻi kurortlarida ham foydalanish imkonini beradi. Bu kabi yondashuv haydovchi va yoʻlovchilarning tabiat bilan yanada yaqinroq boʻlishini taʼminlashga xizmat qiladi.

Texnik imkoniyatlar va kelajakdagi rejalar

L7e reglamenti bunday turdagi transport vositalari uchun soatiga 90 km (56 mil) tezlikka ruxsat bersa-da, Amble One xavfsizlik va samaradorlik nuqtai nazaridan soatiga 64 km (40 mil) tezlik bilan cheklangan. Bu koʻrsatkich kurort hududlari va qishloq yoʻllari uchun mutlaqo yetarli deb hisoblanmoqda. Startap asoschilaridan biri Adrien Roose hozirda kompaniya shimoliy iqlim uchun yanada yopiqroq va qulayroq boʻlgan ikkinchi model ustida ish boshlaganini ham maʼlum qildi.

Julian Hoenig avvalgi faoliyati davomida Audi brendi uchun bir qancha muhim loyihalarni amalga oshirgan:

  • Audi RSQ konsepti (2004-yildagi "Men, robot" filmi uchun);
  • Birinchi avlod Audi R8 superkari;
  • Toʻrtinchi avlod Audi A4;
  • Birinchi avlod Audi Q3 krossoveri.
Ushbu tajriba yangi mikroavtomobilning nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ergonomikasi ham yuqori darajada boʻlishini kafolatlaydi. Amble loyihasi zamonaviy shaharlarda va dam olish maskanlarida ekologik toza, ixcham va estetik jihatdan jozibali transport vositalariga boʻlgan talabni qondirishni maqsad qilgan.

AmbleAudiAppleMikroavtomobilDizayn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan