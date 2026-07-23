Audi R8 va Apple Watch dizayneri yangi ixcham yoʻltanlamasni taqdim etdi
Avtomobil olamida oʻziga xos inqilobiy dizaynlar muallifi sifatida tanilgan Julian Hoenig yangi loyihasini eʼlon qildi. Bir vaqtlar afsonaviy Audi R8 superkari va Apple Watch aqlli soatlari dizayni ustida ishlagan mutaxassis endilikda Amble startapi doirasida ixcham, ogʻirligi 450 kilogrammdan kam boʻlgan One nomli mikroavtomobilni yaratdi. Ushbu yangilik shahar va tabiat qoʻynida harakatlanish uchun moʻljallangan transport vositalari haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Amble One modeli L7e toifasiga mansub kvadrisikl sifatida roʻyxatdan oʻtkazilgan boʻlib, u Microlino va Renault Twizy kabi mashhur mikroavtomobillar bilan bir qatorda turadi. Biroq, oddiy shahar mikroavtomobillaridan farqli oʻlaroq, One modeli turli iqlim sharoitlari va yoʻlsiz hududlarda harakatlanish uchun maxsus moslashtirilgan. Autocar nashri xabariga koʻra, loyiha ustidagi ishlar toʻrt yil avval boshlangan.
Kosmik ilhom va muhandislik yechimlariJulian Hoenig yangi avtomobil tashqi koʻrinishini yaratishda 1960-yillardagi NASA oy transporti (Lunar Rover), shuningdek, klassik Land Rover Series I va Ford Bronco modellaridan ilhomlanganini taʼkidladi. Dizaynerning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad ortiqcha bezaklarsiz, lekin koʻchada oʻziga xos salobatga ega boʻlgan, funksional transport vositasini yaratish boʻlgan. Avtomobilning ochiq yon tomonlari uning dastlab hashamatli kurortlar uchun golf-kar sifatida rejalashtirilganidan dalolat beradi.
Garchi avtomobil ochiq konstruksiyaga ega boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchilar uni turli ob-havo sharoitlarida ishlatish imkoniyatini koʻzda tutgan. Xususan, Amble One maxsus brezent tom va himoya qatlamlari bilan jihozlanadi, bu esa undan hatto Yevropadagi changʻi kurortlarida ham foydalanish imkonini beradi. Bu kabi yondashuv haydovchi va yoʻlovchilarning tabiat bilan yanada yaqinroq boʻlishini taʼminlashga xizmat qiladi.
Texnik imkoniyatlar va kelajakdagi rejalarL7e reglamenti bunday turdagi transport vositalari uchun soatiga 90 km (56 mil) tezlikka ruxsat bersa-da, Amble One xavfsizlik va samaradorlik nuqtai nazaridan soatiga 64 km (40 mil) tezlik bilan cheklangan. Bu koʻrsatkich kurort hududlari va qishloq yoʻllari uchun mutlaqo yetarli deb hisoblanmoqda. Startap asoschilaridan biri Adrien Roose hozirda kompaniya shimoliy iqlim uchun yanada yopiqroq va qulayroq boʻlgan ikkinchi model ustida ish boshlaganini ham maʼlum qildi.
Julian Hoenig avvalgi faoliyati davomida Audi brendi uchun bir qancha muhim loyihalarni amalga oshirgan:
- Audi RSQ konsepti (2004-yildagi "Men, robot" filmi uchun);
- Birinchi avlod Audi R8 superkari;
- Toʻrtinchi avlod Audi A4;
- Birinchi avlod Audi Q3 krossoveri.
…