Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?
Elektromobil xarid qilishni rejalashtirayotgan isteʼmolchilar uchun eng katta toʻsiq — bu yoʻlda quvvat tugab qolishi va stansiyalarning yetishmasligi bilan bogʻliq xavotirlardir. Biroq soʻnggi tadqiqotlar va real tajribalar shuni koʻrsatmoqdaki, ushbu sohada vaziyat tubdan oʻzgargan. AAA tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomada ishtirokchilarning yarmidan koʻpi jamoat quvvatlash infratuzilmasidan xavotirda ekanini bildirgan boʻlsa-da, amaliyotda tizim ancha barqarorlashib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Xususan, 600 mildan ortiq (taxminan 1000 km) masofani bosib oʻtgan haydovchilarning tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, zamonaviy elektromobillar va takomillashgan quvvatlash tarmoqlari uzoq safarlarni xuddi anʼanaviy avtomobillar kabi qulay qilmoqda. Masalan, Audi e-tron kabi bir quvvatlanishda 350 kilometrga yaqin masofa bosib oʻtuvchi modellar ham uzoq yoʻllarda oʻzini oqlamoqda. Bu esa "range anxiety" yoki masofa bosib oʻtish qoʻrquvi asta-sekin oʻtmishga aylanayotganidan dalolat beradi.
Texnologik yechimlar va marshrutni rejalashtirishBugungi kunda haydovchilarga A Better Route Planner (ABRP) kabi aqlli ilovalar yordamga kelmoqda. Ushbu servislar nafaqat yoʻnalishni chizadi, balki ob-havo sharoiti, shamol tezligi, avtomobilning texnik holati va hatto akkumulyatorning eskirish darajasini hisobga olgan holda quvvatlash stansiyalarini tanlab beradi. Bu kabi aniqlik haydovchining yoʻlda qolib ketish ehtimolini nolga tushiradi.
Tajribalar shuni koʻrsatmoqdaki, Rivian kabi kompaniyalarning 300 kilovattli tezkor quvvatlash stansiyalari hozirda eng yuqori samaradorlikni taʼminlamoqda. Eng muhimi, endilikda koʻplab stansiyalar maxsus ilovalarsiz, oddiy bank kartalari orqali toʻlovlarni qabul qilmoqda. Bu esa foydalanuvchilar uchun ortiqcha byurokratik toʻsiqlarni olib tashlaydi.
Infratuzilmaning rivojlanishi va qulaylikZamonaviy quvvatlash jarayoni endi shunchaki kutishdan iborat emas. Odatda, quvvatlash stansiyalari oziq-ovqat doʻkonlari, kafelar va dam olish maskanlari yaqinida joylashgan. Oʻrtacha 20 daqiqalik quvvatlash seansi tushlik qilish yoki qisqa tanaffus bilan bir vaqtga toʻgʻri keladi. Bu esa haydovchi avtomobilni emas, balki avtomobil haydovchining ehtiyojlarini kutishini anglatadi.
Oʻzbekiston sharoitida ham elektromobillar soni ortib borayotgan bir paytda, xalqaro tajribadagi ushbu oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Infratuzilmaning bunday tezkor rivojlanishi kelajakda ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan butunlay voz kechish uchun mustahkam zamin yaratadi. Bir necha yil oldin kuzatilgan nosozliklar va navbatlar oʻrnini endi barqaror ishlovchi tizimlar egallamoqda.
Xulosa qilib aytganda, elektromobillar bilan uzoq masofaga sayohat qilish endi ekstremal tajriba emas, balki kundalik odatiy jarayonga aylandi. Texnologiyalar va infratuzilmaning uygʻunlashuvi ushbu transport turini ommalashtirishdagi soʻnggi toʻsiqlarni ham bartaraf etmoqda.
…