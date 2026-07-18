Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?

·23·Texno
Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?

Elektromobil xarid qilishni rejalashtirayotgan isteʼmolchilar uchun eng katta toʻsiq — bu yoʻlda quvvat tugab qolishi va stansiyalarning yetishmasligi bilan bogʻliq xavotirlardir. Biroq soʻnggi tadqiqotlar va real tajribalar shuni koʻrsatmoqdaki, ushbu sohada vaziyat tubdan oʻzgargan. AAA tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomada ishtirokchilarning yarmidan koʻpi jamoat quvvatlash infratuzilmasidan xavotirda ekanini bildirgan boʻlsa-da, amaliyotda tizim ancha barqarorlashib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xususan, 600 mildan ortiq (taxminan 1000 km) masofani bosib oʻtgan haydovchilarning tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, zamonaviy elektromobillar va takomillashgan quvvatlash tarmoqlari uzoq safarlarni xuddi anʼanaviy avtomobillar kabi qulay qilmoqda. Masalan, Audi e-tron kabi bir quvvatlanishda 350 kilometrga yaqin masofa bosib oʻtuvchi modellar ham uzoq yoʻllarda oʻzini oqlamoqda. Bu esa "range anxiety" yoki masofa bosib oʻtish qoʻrquvi asta-sekin oʻtmishga aylanayotganidan dalolat beradi.

Texnologik yechimlar va marshrutni rejalashtirish

Bugungi kunda haydovchilarga A Better Route Planner (ABRP) kabi aqlli ilovalar yordamga kelmoqda. Ushbu servislar nafaqat yoʻnalishni chizadi, balki ob-havo sharoiti, shamol tezligi, avtomobilning texnik holati va hatto akkumulyatorning eskirish darajasini hisobga olgan holda quvvatlash stansiyalarini tanlab beradi. Bu kabi aniqlik haydovchining yoʻlda qolib ketish ehtimolini nolga tushiradi.

Tajribalar shuni koʻrsatmoqdaki, Rivian kabi kompaniyalarning 300 kilovattli tezkor quvvatlash stansiyalari hozirda eng yuqori samaradorlikni taʼminlamoqda. Eng muhimi, endilikda koʻplab stansiyalar maxsus ilovalarsiz, oddiy bank kartalari orqali toʻlovlarni qabul qilmoqda. Bu esa foydalanuvchilar uchun ortiqcha byurokratik toʻsiqlarni olib tashlaydi.

Infratuzilmaning rivojlanishi va qulaylik

Zamonaviy quvvatlash jarayoni endi shunchaki kutishdan iborat emas. Odatda, quvvatlash stansiyalari oziq-ovqat doʻkonlari, kafelar va dam olish maskanlari yaqinida joylashgan. Oʻrtacha 20 daqiqalik quvvatlash seansi tushlik qilish yoki qisqa tanaffus bilan bir vaqtga toʻgʻri keladi. Bu esa haydovchi avtomobilni emas, balki avtomobil haydovchining ehtiyojlarini kutishini anglatadi.

Oʻzbekiston sharoitida ham elektromobillar soni ortib borayotgan bir paytda, xalqaro tajribadagi ushbu oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Infratuzilmaning bunday tezkor rivojlanishi kelajakda ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan butunlay voz kechish uchun mustahkam zamin yaratadi. Bir necha yil oldin kuzatilgan nosozliklar va navbatlar oʻrnini endi barqaror ishlovchi tizimlar egallamoqda.

Xulosa qilib aytganda, elektromobillar bilan uzoq masofaga sayohat qilish endi ekstremal tajriba emas, balki kundalik odatiy jarayonga aylandi. Texnologiyalar va infratuzilmaning uygʻunlashuvi ushbu transport turini ommalashtirishdagi soʻnggi toʻsiqlarni ham bartaraf etmoqda.

ElektromobilTexnologiyaAudiRivianInfratuzilma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiHindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiBugun, 20:24SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiSpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiBugun, 19:56Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBeelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBugun, 19:24Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiBugun, 18:24Bosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBugun, 17:53Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiElon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda