Chery konsernining yangi premium brend avtomobillari nimasi bilan hayratda qoldirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Exeed brendi Auto China 2026 ko‘rgazmasida o‘zining kelajakdagi elektr va gibrid modellari yo‘nalishini belgilovchi «Future Luxury» dizayn konsepsiyasini taqdim etdi.
- Namoyish etilgan EX Vision krossoveri va X-Concept miniveni Falcon 700 avtopiloti, sun’iy intellekt interfeysi hamda yangi avlod batareyalari bilan jihozlangan.
- Ushbu konsept-karlarning eng o‘ziga xos jihati ballonlarning 90 gradusga burilib, yon tomonga oson parkovka qilish imkonini berishidir.
Xitoyning Chery konserniga tegishli premium brend — Exeed 2026 yilgi Pekin xalqaro avtosaloni (Auto China 2026) hamda kompaniyaning yillik dizayn sammiti doirasida o‘zining yangi «Future Luxury» (Kelajak hashamati) dizayn konsepsiyasini keng ommaga taqdim etdi. Tadbirda namoyish etilgan futuristik konsept-karlar avtomobisonoat kelajagi qanday bo‘lishini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Asosiy konsept-karlar: EX Vision krossoveri va X-Concept miniveni
Taqdimotning eng asosiy markazida brendning yaqin yillardagi elektr va gibrid modellari yo‘nalishini belgilab beruvchi ikkita noyob avtomobil turdi:
Exeed X-Concept (Miniven va yo‘ltanlamas sintezi): Bu model keng va aerodinamik kuzovga ega bo‘lib, old qismidan to orqa tomonigacha cho‘zilgan maxsus havo kanallari bilan jihozlangan. Uning saloni gorizontal kenglikka asoslangan bo‘lib, to‘liq avtopilot rejimida harakatlanish va yo‘lovchilarga maksimal qulaylik yaratish uchun mo‘ljallangan.
Exeed EXLANTIX EX Vision (Kelajak krossoveri): Pekin avtosalonining yana bir porloq yulduzi silliq aerodinamik siluet va to‘liq raqamlashtirilgan boshqaruv tizimiga ega. U brendning kelajakdagi elektr va gibrid yo‘ltanlamaslari uchun asosiy dizaynerlik poydevori hisoblanadi.
Ekslyuziv konsept-karlar
Asosiy xususiyatlari va innovatsiyalar
Exeed X-Concept
Futuristik miniven va yo‘ltanlamas sintezi, aerodinamik havo kanallari
EXLANTIX EX Vision
Silliq siluetli kelajak krossoveri, raqamlashtirilgan boshqaruv tizimi
Noyob imkoniyat
Mashina ballonlarining 90 gradusga qayrilib, yon tomonga oson parkovka qilishi
Intellektual tizimlar
Falcon 700 avtopiloti, sun’iy intellekt interfeysi va yangi avlod batareyalari
Innovatsion texnologiyalar va sun’iy intellekt
Yangi konsept-karlar nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki eng so‘nggi texnologiyalar bilan jihozlangani bilan ham e’tiborni tortdi. Xususan, ularda Falcon 700 intellektual avtopilot tizimi, sun’iy intellektga asoslangan ovozli va vizual interfeys hamda yuqori tezlikda quvvatlanuvchi yangi avlod batareyalari namoyish etildi.
Eng hayratlanarli jihatlardan biri — ushbu mashinalarning ballonlari 90 gradusga burilib, tor yoki noqulay joylarga yon tomonga qiyinchiliksiz parkovka qilish imkonini berishidir. Bu shahar sharoitida haydovchilar uchun ulkan qulaylik yaratadi.
Sizningcha, ballonlari 90 gradusga buriladigan va to‘liq sun’iy intellektga asoslangan bu kabi futuristik avtomobillar yaqin yillarda ommaviy ishlab chiqarishga kiritilib, kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…