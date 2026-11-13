Chery konsernining yangi premium brend avtomobillari nimasi bilan hayratda qoldirdi?

2 daqiqa o'qish51
Chery konsernining yangi premium brend avtomobillari nimasi bilan hayratda qoldirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Exeed brendi Auto China 2026 ko‘rgazmasida o‘zining kelajakdagi elektr va gibrid modellari yo‘nalishini belgilovchi «Future Luxury» dizayn konsepsiyasini taqdim etdi.
  • Namoyish etilgan EX Vision krossoveri va X-Concept miniveni Falcon 700 avtopiloti, sun’iy intellekt interfeysi hamda yangi avlod batareyalari bilan jihozlangan.
  • Ushbu konsept-karlarning eng o‘ziga xos jihati ballonlarning 90 gradusga burilib, yon tomonga oson parkovka qilish imkonini berishidir.

Xitoyning Chery konserniga tegishli premium brend — Exeed 2026 yilgi Pekin xalqaro avtosaloni (Auto China 2026) hamda kompaniyaning yillik dizayn sammiti doirasida o‘zining yangi «Future Luxury» (Kelajak hashamati) dizayn konsepsiyasini keng ommaga taqdim etdi. Tadbirda namoyish etilgan futuristik konsept-karlar avtomobisonoat kelajagi qanday bo‘lishini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Asosiy konsept-karlar: EX Vision krossoveri va X-Concept miniveni

Taqdimotning eng asosiy markazida brendning yaqin yillardagi elektr va gibrid modellari yo‘nalishini belgilab beruvchi ikkita noyob avtomobil turdi:

  • Exeed X-Concept (Miniven va yo‘ltanlamas sintezi): Bu model keng va aerodinamik kuzovga ega bo‘lib, old qismidan to orqa tomonigacha cho‘zilgan maxsus havo kanallari bilan jihozlangan. Uning saloni gorizontal kenglikka asoslangan bo‘lib, to‘liq avtopilot rejimida harakatlanish va yo‘lovchilarga maksimal qulaylik yaratish uchun mo‘ljallangan.

  • Exeed EXLANTIX EX Vision (Kelajak krossoveri): Pekin avtosalonining yana bir porloq yulduzi silliq aerodinamik siluet va to‘liq raqamlashtirilgan boshqaruv tizimiga ega. U brendning kelajakdagi elektr va gibrid yo‘ltanlamaslari uchun asosiy dizaynerlik poydevori hisoblanadi.

Ekslyuziv konsept-karlar

Asosiy xususiyatlari va innovatsiyalar

Exeed X-Concept

Futuristik miniven va yo‘ltanlamas sintezi, aerodinamik havo kanallari

EXLANTIX EX Vision

Silliq siluetli kelajak krossoveri, raqamlashtirilgan boshqaruv tizimi

Noyob imkoniyat

Mashina ballonlarining 90 gradusga qayrilib, yon tomonga oson parkovka qilishi

Intellektual tizimlar

Falcon 700 avtopiloti, sun’iy intellekt interfeysi va yangi avlod batareyalari

Innovatsion texnologiyalar va sun’iy intellekt

Yangi konsept-karlar nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki eng so‘nggi texnologiyalar bilan jihozlangani bilan ham e’tiborni tortdi. Xususan, ularda Falcon 700 intellektual avtopilot tizimi, sun’iy intellektga asoslangan ovozli va vizual interfeys hamda yuqori tezlikda quvvatlanuvchi yangi avlod batareyalari namoyish etildi.

Eng hayratlanarli jihatlardan biri — ushbu mashinalarning ballonlari 90 gradusga burilib, tor yoki noqulay joylarga yon tomonga qiyinchiliksiz parkovka qilish imkonini berishidir. Bu shahar sharoitida haydovchilar uchun ulkan qulaylik yaratadi.

Sizningcha, ballonlari 90 gradusga buriladigan va to‘liq sun’iy intellektga asoslangan bu kabi futuristik avtomobillar yaqin yillarda ommaviy ishlab chiqarishga kiritilib, kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Avto yangiliklari