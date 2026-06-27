40 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlar
Venesuelada sodir bo‘lgan kuchli zilzilalardan keyin 50 mingdan ortiq odam bedarak yo‘qolgan. BMTning gumanitar masalalar bo‘yicha rahbari Tom Fletcher qutqaruv ishlari o‘ta murakkab sharoitda davom etayotganini ma’lum qildi.
So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat oqibatida kamida 920 kishi halok bo‘lgan, 3 360 nafardan ortiq odam jarohatlangan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolganlarni topish uchun kecha-yu kunduz ish olib bormoqda.
Zilzila 24 iyun kuni kechqurun sodir bo‘lgan. Qariyb 40 soniya oralig‘ida 7,2 va 7,5 magnitudali ikkita kuchli yer silkinishi qayd etilgan. Asosiy zilzilalardan keyin yuzlab aftershoklar kuzatilgan.
Ko‘plab binolar qulab tushgan, ayrim hududlarda esa butun mahallalar vayronaga aylangan. Oilalar bedarak yaqinlarini topish umidida qidiruv ishlarida ishtirok etmoqda.
Rasmiylar qurbonlar soni yana ortishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
…