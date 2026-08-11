Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldi
Janubiy Koreyada aholi yashaydigan hududdagi sayr yo'lagi yaqinida uzunligi qariyb bir metrga yetadigan kaltakesak paydo bo'ldi. Uni ko'rgan odamlar hayvonning katta hajmidan hayratga tushib, voqeani tasvirga olishga shoshildi. Kaltakesakning ko'rinishi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinib, uning qayerdan kelgani haqida qiziqish uyg'otdi. Adashib ketgan sudralib yuruvchining hajmi odatiy xonadonlarda uchraydigan kaltakesaklardan ancha katta ekani e'tibor tortdi.
Janubiy Koreyada oddiy sayr kutilmaganda g‘ayrioddiy voqeaga aylandi. Aholi yashaydigan hududda uzunligi qariyb bir metrga yetadigan ulkan kaltakesak paydo bo‘lib, ko‘pchilikni hayratga soldi.
Yirik sudralib yuruvchi sayr yo‘lagi yaqinida ko‘ringan. Uni tasodifan payqagan odamlar hayvonning katta hajmidan hayratga tushgan va ushbu holatni tasvirga olishga shoshilgan.
Kaltakesakning ko‘rinishi tez orada ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar uning qayerdan paydo bo‘lgani va aholi yashaydigan hududga qanday yetib kelgani bilan qiziqmoqda.
Ayniqsa, uning uzunligi odatiy xonadonlarda uchraydigan kaltakesaklardan ancha kattaligi e’tiborni tortgan. Shu bois mazkur voqea mahalliy aholi orasida ham, internet foydalanuvchilari o‘rtasida ham katta qiziqish uyg‘otdi.
…