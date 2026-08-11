Polshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldi

·10·Dunyo
Polshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldi
Qisqacha

Polshaning Lomja shahrida uch erkak 5-qavatdagi balkondan tushib ketish xavfi ostida qolgan 4 yoshli qizchani tutib, hayotini saqlab qoldi. Erkaklar qutqaruvchilarni kutmay, bino tagida adyol yoyib, qizcha qulaganida uni tutib olishdi. Voqea kuzatuv kamerasiga tushgan. Tezkor harakat tufayli qizcha jiddiy jarohatlanishdan omon qoldi.

Polshaning Lomja shahrida uch erkak 5-qavatdagi balkondan tushib ketish xavfi ostida qolgan 4 yoshli qizchaning hayotini saqlab qoldi.

Voqea vaqtida qo‘shnilar ko‘p qavatli uyning 5-qavatidagi balkon chetida osilib turgan qizchani ko‘rib qolgan. Qutqaruvchilar yetib kelishini kutib o‘tirmagan erkaklar darhol pastga tushib, uni tutib qolish uchun zarur choralarni ko‘rgan.

Voqea kuzatuv kamerasiga ham muhrlangan. Tasvirlarda uch erkak binoning tagida adyolni yoyib, qizcha qulab tushganida uni tutib qolishga muvaffaq bo‘lgani aks etgan.

Ularning tezkor va jasoratli harakati tufayli qizcha jiddiy jarohatlanishdan omon qolgan. Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, erkaklarning tezkor harakati qizning hayotini saqlab qolgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dengiz otlarida bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilarmidingiz? (video)Dengiz otlarida bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilarmidingiz? (video)Bugun, 18:34Hindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildiHindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildiBugun, 18:05Soxta kelinlar tuzog‘iga tushgan xitoylik erkaklar taqdiriSoxta kelinlar tuzog‘iga tushgan xitoylik erkaklar taqdiriBugun, 18:04Xitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladiXitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladiBugun, 17:34Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Bugun, 17:02Dubayda daydi hayvonlarni boqish uchun sun’iy intellektli qurilmalar ishga tushirildiDubayda daydi hayvonlarni boqish uchun sun’iy intellektli qurilmalar ishga tushirildiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi