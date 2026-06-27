Tramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildi

·43·Dunyo
Tramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildi

AQSH prezidenti Donald Tramp 26 iyun kuni mamlakat mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus esdalik pasporti namunasini jamoatchilikka taqdim qildi. Cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan ushbu pasportning eng diqqatga sazovor jihati — unda prezidentning shaxsiy surati joylashtirilganidir. Bu haqda CNN xabar berdi.

Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog‘ida ushbu pasport tasvirini e’lon qilib, unga: «AQSHning yangi pasporti. Unda “Xush kelibsiz, ammo o‘zingizni yaxshi tuting!” deb yozilgan», deya izoh qoldirdi.

Taqdim etilgan namunada Donald Tramp Oval kabinetdagi mashhur Rezolyut stoli ortida turgan holda tasvirlangan. Surat fonida AQSH Mustaqillik deklaratsiyasining asl matni joylashtirilgan bo‘lsa, pastki qismida prezidentning imzosi aks etgan. Pasportning qarama-qarshi sahifasida esa rassom Jon Trambull chizgan mashhur «Mustaqillik deklaratsiyasi» asari tasvirlangan.

Ma’lum qilinishicha, ushbu portret Vashingtondagi Smitson milliy portret galereyasida saqlanayotgan rasmiy portret asosida tayyorlangan. Bu dizayn Davlat departamenti 2026 yil boshida namoyish etgan avvalgi namunadan farq qiladi.

Donald Tramp portreti va AQSH mustaqillik deklaratsiyasi tasvirlangan hujjat nusxasi.

26 iyun kuni kechqurun Oq uyning X ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ham mazkur pasport maketi e’lon qilindi. Postga «Amerikaning 250 yilligiga bag‘ishlangan yangi AQSH pasporti» sarlavhasi berildi. Biroq jurnalistlar bu dizayn yakuniy rasmiy variant ekanini so‘raganida, Oq uy izoh berishni Davlat departamenti vakolatiga havola qildi. CNN telekanali bu masala yuzasidan rasmiy munosabat olish uchun Davlat departamentiga murojaat qilgan.

Pasport kimlarga beriladi?

Maxsus esdalik pasporti ilk bor aprel oyida AQSH mustaqilligining 250 yillik tantanalari doirasida e’lon qilingan edi. Rasmiylar uni tarixiy sanaga bag‘ishlangan, muqovasi va ichki sahifalari maxsus dizayn hamda takomillashtirilgan tasvirlar bilan bezatilgan hujjat sifatida ta’riflagan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, pasport tayyor bo‘lgach, Vashingtondagi pasport agentligiga shaxsan kelib hujjatini yangilagan fuqarolarga standart variant sifatida taqdim etiladi. Onlayn murojaat qiluvchilar yoki mamlakatning boshqa hududlarida yashovchilar esa hozirgi amaldagi pasport dizaynidan foydalanishda davom etadi.

Hozirgi AQSH pasportlarining ichki muqovasida rassom Persi Moran chizgan asar joylashgan bo‘lib, unda Frensis Skott Keyning Fort-Makenri qamali vaqtidagi tarixi aks etgan. Shu voqea keyinchalik AQSH davlat madhiyasi yaratilishiga ilhom bergani ta’kidlanadi.

Shu bilan birga, AQSH Moliya vazirligi may oyida Donald Tramp tasviri tushirilgan 250 dollarlik yangi banknota chiqarish tashabbusini ham ilgari surgan edi. Ma’lumotlarga ko‘ra, ayrim rasmiylar ushbu loyihani tezlashtirish maqsadida AQSH G‘aznachiligi tarkibidagi bosma va o‘yma byurosiga bosim o‘tkazgan. Taklif etilgan dizayn namunalarida banknotaning markaziy qismida Trampning surati, shuningdek AQSH prezidenti va moliya vaziri Skott Bessentning imzolari aks etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiRossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiBugun, 13:26Gruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiGruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiBugun, 13:2240 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlar40 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlarBugun, 13:18Dior va Chanel sumkalari uchun 7 yil: Janubiy Koreyaning sobiq birinchi xonim qamaldiDior va Chanel sumkalari uchun 7 yil: Janubiy Koreyaning sobiq birinchi xonim qamaldiBugun, 13:13Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?Bugun Yer yaqinidan ulkan asteroid uchib o‘tadi: xavf bormi?Bugun, 12:34Indoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandiIndoneziyada «tozalash»: 4,7 millionta bolalar akkauntlari o‘chirib tashlandiBugun, 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi