Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskan

·36·Dunyo
Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskan

Tanzaniyada go‘yoki boshqa sayyorani eslatuvchi, g‘ayrioddiy tabiati bilan sayyohlar va olimlarni hayratga soladigan maskan bor. Bu — Natron ko‘li. Uning suvi tarkibidagi tuz va ishqor miqdori nihoyatda yuqori bo‘lgani sababli ayrim davrlarda ko‘l yuzasi mikroorganizmlar ta’sirida qon tusini eslatuvchi qizil rangga kiradi.

Natron ko‘lining yana bir o‘ziga xos jihati shundaki, bu yerda halok bo‘lgan qushlar va ko‘rshapalaklarning jasadi suvdagi minerallar bilan qoplanib, xuddi tosh haykallarga o‘xshab qoladi. Aynan shu sababli ko‘l dunyodagi eng sirli va qo‘rqinchli tabiat maskanlaridan biri sifatida tilga olinadi.

Ko‘l yaqinida esa Ol-Doino-Lengai vulqoni qad rostlagan. Mahalliy masai xalqi uni “Tangri tog‘i” deb ataydi. Ushbu vulqon Yer yuzidagi kam sonli faol vulqonlardan biri bo‘lib, o‘ziga xos qora rangli lava chiqarishi bilan mashhur.

Pushti ko‘l va uning atrofida uchayotgan hamda suvda turgan qushlar tasvirlangan.

Eng hayratlanarlisi shundaki, mana shunday g‘ayrioddiy va hatto vahimali manzara o‘rtasida har yili minglab pushti flamingolar in qurib, nasl qoldiradi. Sho‘r va ishqorli muhit boshqa ko‘plab yirtqichlar uchun noqulay bo‘lgani sababli aynan shu hudud flamingolar uchun xavfsiz maskanga aylangan.

Ko‘pchilik Tanzaniyani faqat safari va yovvoyi tabiati bilan tasavvur qiladi. Aslida esa bu mamlakatda xuddi fantastik filmlarni eslatuvchi, dunyoning boshqa joylarida deyarli uchramaydigan noyob tabiat mo‘jizalari ham mavjud.

TanzaniaNatronOl Doinyo LengaiMaasai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandiNorvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandiBugun, 17:01Zilzila mo‘jizasi: 18 kunlik chaqaloq 32 soatdan keyin qutqarildiZilzila mo‘jizasi: 18 kunlik chaqaloq 32 soatdan keyin qutqarildiBugun, 15:34Tramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiTramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiBugun, 13:40Rossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiRossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiBugun, 13:26Gruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiGruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiBugun, 13:2240 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlar40 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlarBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi