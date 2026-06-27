Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandi

·0·Dunyo
Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandi

Tailandning Pattayya shahrida chemodan ichidan 17 yoshli qizning jasadi topilgach, ushbu jinoyat yuzasidan 46 yoshli Avstraliya fuqarosi qo‘lga olindi. Bu haqda mahalliy OAVlarga tayanib, The Guardian xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, gumondor 26 iyun kuni Bangkokdagi Suvarnabxumi xalqaro aeroportida hibsga olingan. Tergovchilar uni 17 yoshli tailandlik qizning o‘limiga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Biroq erkak o‘ziga qo‘yilgan gumonlarni rad etgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kuzatuv kameralarida gumondorning 25 iyun kuni tongda qiz bilan birga turar joy binosiga kirgani, oradan bir necha soat o‘tib esa u yerdan katta qora chemodanni olib chiqib ketgani aks etgan.

Oradan bir kun o‘tib, politsiya temir yo‘l yaqinidan aynan shu chemodanni topgan. Uning ichidan 17 yoshli qizning jasadi aniqlangan. Sud-tibbiy ekspertiza jasadda zo‘ravonlik alomatlari borligini ko‘rsatgan.

Hozirda tergov davom etmoqda. Ekspertiza xulosalari va boshqa dalillar asosida gumondorga qotillik, odam o‘g‘irlash hamda jasadni yashirish kabi moddalar bo‘yicha rasmiy ayblov e’lon qilinishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanTanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanBugun, 17:18Norvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandiNorvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandiBugun, 17:01Zilzila mo‘jizasi: 18 kunlik chaqaloq 32 soatdan keyin qutqarildiZilzila mo‘jizasi: 18 kunlik chaqaloq 32 soatdan keyin qutqarildiBugun, 15:34Tramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiTramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiBugun, 13:40Rossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiRossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiBugun, 13:26Gruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiGruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiBugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi