Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandi
Tailandning Pattayya shahrida chemodan ichidan 17 yoshli qizning jasadi topilgach, ushbu jinoyat yuzasidan 46 yoshli Avstraliya fuqarosi qo‘lga olindi. Bu haqda mahalliy OAVlarga tayanib, The Guardian xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, gumondor 26 iyun kuni Bangkokdagi Suvarnabxumi xalqaro aeroportida hibsga olingan. Tergovchilar uni 17 yoshli tailandlik qizning o‘limiga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Biroq erkak o‘ziga qo‘yilgan gumonlarni rad etgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kuzatuv kameralarida gumondorning 25 iyun kuni tongda qiz bilan birga turar joy binosiga kirgani, oradan bir necha soat o‘tib esa u yerdan katta qora chemodanni olib chiqib ketgani aks etgan.
Oradan bir kun o‘tib, politsiya temir yo‘l yaqinidan aynan shu chemodanni topgan. Uning ichidan 17 yoshli qizning jasadi aniqlangan. Sud-tibbiy ekspertiza jasadda zo‘ravonlik alomatlari borligini ko‘rsatgan.
Hozirda tergov davom etmoqda. Ekspertiza xulosalari va boshqa dalillar asosida gumondorga qotillik, odam o‘g‘irlash hamda jasadni yashirish kabi moddalar bo‘yicha rasmiy ayblov e’lon qilinishi kutilmoqda.
…