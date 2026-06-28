Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdi
Fransiya poytaxti Parijda kuzatilayotgan anomal issiqlik jiddiy oqibatlarga sabab bo‘lmoqda. Bir sutka davomida shaharda 109 nafar insonning vafot etgani qayd etildi. Bu haqda tez tibbiy yordam xizmati ma’lumotlariga tayanib, “Franceinfo” xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, 26 iyun, juma kuni poytaxtda havo harorati qariyb 39 darajagacha ko‘tarilgan. Ana shu 24 soat ichida tez tibbiy yordam xizmati tomonidan 109 ta o‘lim holati rasman qayd etilgan. Ta’kidlanishicha, yilning shu davrida Parijda bir kunda o‘rtacha yetti nafar inson vafot etadi. Bu esa hozirgi ko‘rsatkich odatdagidan bir necha barobar yuqori ekanini ko‘rsatadi.
Mutaxassislar aniqlik kiritishicha, ushbu statistikaga faqat tez yordam xodimlari tomonidan uylarda va jamoat joylarida qayd etilgan o‘lim holatlari kiritilgan. Shifoxonalarda sodir bo‘lgan o‘lim holatlari esa mazkur hisobotga qo‘shilmagan. Shu bois, umumiy qurbonlar soni yanada yuqori bo‘lishi mumkinligi istisno etilmayapti.
Qayd etilishicha, xuddi shu davr mobaynida tez tibbiy yordam xizmatiga 3,4 mingga yaqin chaqiruv kelib tushgan. Bu esa issiqlik tufayli sog‘lig‘i yomonlashganlar soni keskin oshganini ko‘rsatadi.
Shuningdek, “Family Obsèques” dafn marosimlari byurosi direktori Faben Yuge jurnalistlarga bergan intervyusida anomal issiqlik oqibatida vafot etganlar soni ortib borayotgani sababli Parijdagi morglar deyarli to‘lib ketganini ma’lum qildi.
Mutaxassislar aholini kunning eng issiq vaqtlarida imkoni boricha tashqariga chiqmaslikka, ko‘proq suv iste’mol qilishga hamda yoshi kattalar va surunkali kasalligi bor insonlarga alohida e’tibor qaratishga chaqirmoqda.
…