Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdi

·0·Dunyo
Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdi

Fransiya poytaxti Parijda kuzatilayotgan anomal issiqlik jiddiy oqibatlarga sabab bo‘lmoqda. Bir sutka davomida shaharda 109 nafar insonning vafot etgani qayd etildi. Bu haqda tez tibbiy yordam xizmati ma’lumotlariga tayanib, “Franceinfo” xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 26 iyun, juma kuni poytaxtda havo harorati qariyb 39 darajagacha ko‘tarilgan. Ana shu 24 soat ichida tez tibbiy yordam xizmati tomonidan 109 ta o‘lim holati rasman qayd etilgan. Ta’kidlanishicha, yilning shu davrida Parijda bir kunda o‘rtacha yetti nafar inson vafot etadi. Bu esa hozirgi ko‘rsatkich odatdagidan bir necha barobar yuqori ekanini ko‘rsatadi.

Mutaxassislar aniqlik kiritishicha, ushbu statistikaga faqat tez yordam xodimlari tomonidan uylarda va jamoat joylarida qayd etilgan o‘lim holatlari kiritilgan. Shifoxonalarda sodir bo‘lgan o‘lim holatlari esa mazkur hisobotga qo‘shilmagan. Shu bois, umumiy qurbonlar soni yanada yuqori bo‘lishi mumkinligi istisno etilmayapti.

Qayd etilishicha, xuddi shu davr mobaynida tez tibbiy yordam xizmatiga 3,4 mingga yaqin chaqiruv kelib tushgan. Bu esa issiqlik tufayli sog‘lig‘i yomonlashganlar soni keskin oshganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, “Family Obsèques” dafn marosimlari byurosi direktori Faben Yuge jurnalistlarga bergan intervyusida anomal issiqlik oqibatida vafot etganlar soni ortib borayotgani sababli Parijdagi morglar deyarli to‘lib ketganini ma’lum qildi.

Mutaxassislar aholini kunning eng issiq vaqtlarida imkoni boricha tashqariga chiqmaslikka, ko‘proq suv iste’mol qilishga hamda yoshi kattalar va surunkali kasalligi bor insonlarga alohida e’tibor qaratishga chaqirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildi400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildiBugun, 15:36Zilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiZilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiBugun, 15:28Aleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiAleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiBugun, 13:07Venesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdiVenesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdiBugun, 13:00Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”Taker Karlson: “Bizga islom haqida yolg‘on gapirishgan”Bugun, 10:31Marsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandiMarsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandiKecha, 23:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi