Ko‘rganlar ishonmaydi: tanasi jingalak tuk bilan qoplangan ot
Jingalak tukli otlar haqiqatan ham mavjud bo‘lib, ularning o‘ziga xos ko‘rinishi tabiiy genetik xususiyat bilan bog‘liq. Tadqiqotchilar bu belgiga KRT25 va SP6 genlaridagi ayrim variantlar ta’sir qilishi mumkinligini aniqlagan. Bunday otlarda tuklar yengil to‘lqinsimondan zich, deyarli junga o‘xshash jingalaklargacha bo‘lishi mumkin. Xususiyat ayniqsa Shimoliy Amerika jingalak otlarida ko‘proq uchraydi va avloddan avlodga o‘tishi mumkin.
Bir qarashda bu otning tanasi oddiy tuk emas, xuddi jun bilan qoplangandek ko‘rinadi. Aslida esa jingalak tukli otlar haqiqatan ham mavjud va ularning bunday tashqi ko‘rinishi tabiiy genetik xususiyat bilan bog‘liq.
Tadqiqotchilar jingalak tuk paydo bo‘lishiga KRT25 va SP6 kabi genlardagi ayrim variantlar ta’sir qilishi mumkinligini aniqlagan. Bunday otlarda tuk tuzilishi turlicha bo‘ladi. Ayrimlarida yengil to‘lqinsimon, boshqalarida esa juda zich va deyarli junga o‘xshash jingalaklar uchraydi.
Bu xususiyat ayniqsa Shimoliy Amerika jingalak otlari orasida ko‘proq kuzatiladi.
Eng muhimi, bunday ko‘rinish sun’iy ravishda yaratilmaydi. Jingalak tuk otga qilingan qandaydir parvarish yoki bezak natijasi emas, balki avloddan avlodga o‘tishi mumkin bo‘lgan tabiiy genetik belgidir.
…