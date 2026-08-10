«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi

·92·Dunyo
«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi
Qisqacha

«Delfin» tayfuni 9 avgust kuni Xitoyning Chjetszyan provinsiyasidagi Yuyxuan shahri yaqinida quruqlikka chiqib, 1 milliondan ortiq odamning evakuatsiya qilinishiga sabab bo'ldi. Bo'ron markazida shamol tezligi soatiga 151 kilometrga yetdi, kuchli yomg'irlar esa suv toshqini va ko'chkilar xavfini oshirdi. Tayfun Shanxaydagi havo qatnoviga ham ta'sir ko'rsatib, qariyb 1,5 ming reysning bekor qilinishiga olib keldi.

Xitoyning sharqiy sohiliga 2026 yilda mamlakatga zarba bergan eng kuchli tropik bo‘ron — «Delfin» tayfuni yetib keldi. Chjetszyan provinsiyasidagi Yuyxuan shahri yaqinida quruqlikka chiqqan tayfun kuchli shamol va jala yomg‘irlarni olib keldi, milliondan ortiq odam xavfsiz hududlarga ko‘chirildi.

Tabiiy ofat transport tizimiga ham jiddiy ta’sir qildi: Shanxay aeroportlarida qariyb 1,5 ming reys bekor qilindi. Ammo asosiy xavf hali o‘tgani yo‘q — sinoptiklar tayfun materik ichkarisiga harakat qilar ekan, suv toshqinlari va ko‘chkilar xavfi saqlanib qolishidan ogohlantirmoqda.

Eng kuchli zarba Yuyxuan sohiliga to‘g‘ri keldi

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, «Delfin» 9 avgust kuni Xitoyning Chjetszyan provinsiyasidagi Yuyxuan shahri yaqinida quruqlikka chiqqan.

Bo‘ron markazida shamol tezligi soatiga 151 kilometrga, ya’ni sekundiga qariyb 42 metrga yetgan. Sohil bo‘ylab kuchli yomg‘ir yog‘ib, bir qator hududlarda suv toshqini va tog‘li joylarda yer ko‘chishi xavfi keskin oshgan.

Xitoy rasmiylari oldindan favqulodda choralarni kuchaytirib, xavfli hududlarda portlar, qurilish obyektlari va dengizdagi ayrim ishlarni vaqtincha to‘xtatdi. Baliqchilik kemalari ham sohilga qaytarilgan.

Bir milliondan ortiq odam uyini tark etdi

Tayfun yo‘lidagi aholi punktlarida keng ko‘lamli evakuatsiya o‘tkazildi.

Reuters hisob-kitobiga ko‘ra, Xitoyning tayfun ta’siridagi hududlaridan 1 milliondan ortiq kishi xavfsiz joyga ko‘chirilgan. Ayniqsa Chjetszyan va Futszyan provinsiyalarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi.

Ayrim aholi maxsus vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirilgan. Hukumat xizmatlari asosiy e’tiborni kuchli yog‘ingarchilik oqibatida daryolar sathining ko‘tarilishi va tog‘li hududlarda ko‘chkilar yuz berishi mumkin bo‘lgan nuqtalarga qaratmoqda.

Shanxayda havo qatnovi izdan chiqdi

Tayfun Xitoyning eng yirik megapolislaridan biri — Shanxayga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi.

Reuters qariyb 1,5 ming aviareys bekor qilinganini xabar qildi. AP ma’lumotiga ko‘ra esa shaharning Pudun va Xunsyao aeroportlarida kamida 1,3 ming reys to‘xtatilgan — bu kunlik rejalashtirilgan parvozlarning katta qismini tashkil etgan.

Dengiz transporti ham cheklandi: parom va kruiz qatnovlarining bir qismi vaqtincha to‘xtatildi. Tayfun yaqinlashishi bilan port infratuzilmasida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.

«Delfin» avval Yaponiyaga zarba bergandi

Xitoyga yetib kelishidan oldin tayfun Yaponiyaning Okinava va janubi-g‘arbiy orollariga ta’sir ko‘rsatgan.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Okinavada olti kishi jarohatlangan, Okinava va Kagosima hududlarida 50 mingdan ortiq bino elektr ta’minotisiz qolgan. Ayrim aviakompaniyalar yuzlab parvozlarni bekor qilishga majbur bo‘lgan.

Yaponiyaga yaqinlashgan paytda tayfunda barqaror shamol tezligi soatiga 162 kilometr, ayrim shamol zarbalari esa 216 kilometrgacha yetgan.

Eng katta xavf endi kuchli yomg‘irdan

«Delfin» quruqlikka chiqqanidan keyin asta-sekin kuchsizlanishi kutilsa-da, bu xavf to‘liq yo‘qoldi degani emas.

Reuters sinoptiklar ma’lumotiga tayanib, tayfun Xitoy ichkarisiga g‘arb tomon harakatlanishi va 10 avgust davomida ham kuchli yomg‘irlarni olib kelishi mumkinligini yozdi. Ayniqsa tog‘li va daryolarga yaqin hududlarda suv toshqini hamda ko‘chki xavfi yuqori bo‘lib qolmoqda.

Ayrim hududlarda 200–400 millimetrgacha yog‘ingarchilik tushishi mumkinligi ham prognoz qilingan. Bunday miqdor qisqa vaqt ichida yog‘sa, mahalliy daryolar va drenaj tizimlariga katta bosim tushishi mumkin.

«Delfin» Xitoy uchun jiddiy sinovga aylandi

Bir milliondan ortiq odamning evakuatsiya qilinishi, Shanxayda minglab reyslarning bekor qilinishi va sohil bo‘yida favqulodda choralarning joriy etilishi «Delfin»ning ko‘lamini ko‘rsatib turibdi. Reuters uni 2026 yilda Xitoyga yetib kelgan eng kuchli tropik bo‘ron sifatida qayd etmoqda.

Endi asosiy e’tibor shamoldan ko‘ra tayfun ortidan kelayotgan kuchli yog‘ingarchilikka qaratilgan. «Delfin» kuchsizlansa ham, uning oqibatlari Xitoyning sharqiy va ichki hududlarida yana bir necha kun sezilishi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

XitoyShanxayChjezyanFutszyanReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi