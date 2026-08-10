Jazmani uchun 150 ming funt: Infantino UYEFA pullarini qanday sarflagan?

·115·Dunyo
Jazmani uchun 150 ming funt: Infantino UYEFA pullarini qanday sarflagan?
Qisqacha

Janni Infantino 2011 yilda UYEFAdan ketganidan so'ng 150 000 funt sterlingdan ortiq tovon puli olgani taxmin qilinmoqda. «The Telegraph» xabariga ko'ra, ushbu mablag' sobiq xodimaga nufuzli biznes-maktabdagi MBA ta'limi xarajatlarini qoplashni ham o'z ichiga olgan. Infantino bilan yaqin munosabatda bo'lgan davrida ayol ma'muriy lavozimdan rahbarlik lavozimiga o'tkazilgani va uning yillik maoshi taxminan 25 000 funtga oshirilgani aytilmoqda.

FIFA amaldagi prezidenti Janni Infantino atrofida navbatdagi yirik korrupsion mojaro avj olmoqda. «The Telegraph» nashrining xabar berishicha, Infantinoning taxmin qilinayotgan jazmani 2011 yilda tashkilotni tark etganidan so‘ng UYEFAdan tovon puli sifatida 150 000 funt sterling (175 000 yevro)dan ortiq mablag‘ olgan.

Ushbu ma’lumotlar fonida Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA) Infantinoning tashkilotdagi ko‘p yillik faoliyati bo‘yicha keng qamrovli tekshiruv boshlashi mumkin.

Qimmatbaho MBA o‘qishi va lavozimning keskin oshishi

Sizib chiqqan tafsilotlarga ko‘ra, sobiq xodimaga to‘lab berilgan yuqordagi katta summa tarkibiga nufuzli biznes-maktabdagi MBA (Master of Business Administration) dasturi bo‘yicha o‘qish xarajatlari ham kiritilgan.

Bundan tashqari, manbaning ta’kidlashicha:

  • Infantino bilan yaqin munosabatda bo‘lgan davrida ayol oddiy ma’muriy lavozimdan rahbarlik lavozimiga o‘tkazilgan;

  • Uning UYEFAdagi ish faoliyati davomida yillik maoshi taxminan 25 000 funtga (29 000 yevro) oshirilgan.

UYEFA Infantinoning 16 yillik faoliyatini tekshirishi mumkin

Avvalroq, Janni Infantino tashkilot bosh kotibi lavozimini egallab turgan vaqtda UYEFA aynan uning mahbubasiga ortiqcha va asossiz ravishda olti xonali tovon puli to‘lagani haqida xabar berilgan edi.

Ushbu moliyaviy qonunbuzarliklar va manfaatlar to‘qnashuvi ortidan UYEFA rahbariyati Janni Infantinoning tashkilotdagi butun 16 yillik faoliyati bo‘yicha atroflicha va chuqur tekshiruv (audit) ishlarini boshlash imkoniyatini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Gianni InfantinoUEFAFIFAThe Telegraph
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi