Jazmani uchun 150 ming funt: Infantino UYEFA pullarini qanday sarflagan?
Janni Infantino 2011 yilda UYEFAdan ketganidan so'ng 150 000 funt sterlingdan ortiq tovon puli olgani taxmin qilinmoqda. «The Telegraph» xabariga ko'ra, ushbu mablag' sobiq xodimaga nufuzli biznes-maktabdagi MBA ta'limi xarajatlarini qoplashni ham o'z ichiga olgan. Infantino bilan yaqin munosabatda bo'lgan davrida ayol ma'muriy lavozimdan rahbarlik lavozimiga o'tkazilgani va uning yillik maoshi taxminan 25 000 funtga oshirilgani aytilmoqda.
FIFA amaldagi prezidenti Janni Infantino atrofida navbatdagi yirik korrupsion mojaro avj olmoqda. «The Telegraph» nashrining xabar berishicha, Infantinoning taxmin qilinayotgan jazmani 2011 yilda tashkilotni tark etganidan so‘ng UYEFAdan tovon puli sifatida 150 000 funt sterling (175 000 yevro)dan ortiq mablag‘ olgan.
Ushbu ma’lumotlar fonida Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA) Infantinoning tashkilotdagi ko‘p yillik faoliyati bo‘yicha keng qamrovli tekshiruv boshlashi mumkin.
Qimmatbaho MBA o‘qishi va lavozimning keskin oshishi
Sizib chiqqan tafsilotlarga ko‘ra, sobiq xodimaga to‘lab berilgan yuqordagi katta summa tarkibiga nufuzli biznes-maktabdagi MBA (Master of Business Administration) dasturi bo‘yicha o‘qish xarajatlari ham kiritilgan.
Bundan tashqari, manbaning ta’kidlashicha:
Infantino bilan yaqin munosabatda bo‘lgan davrida ayol oddiy ma’muriy lavozimdan rahbarlik lavozimiga o‘tkazilgan;
Uning UYEFAdagi ish faoliyati davomida yillik maoshi taxminan 25 000 funtga (29 000 yevro) oshirilgan.
UYEFA Infantinoning 16 yillik faoliyatini tekshirishi mumkin
Avvalroq, Janni Infantino tashkilot bosh kotibi lavozimini egallab turgan vaqtda UYEFA aynan uning mahbubasiga ortiqcha va asossiz ravishda olti xonali tovon puli to‘lagani haqida xabar berilgan edi.
Ushbu moliyaviy qonunbuzarliklar va manfaatlar to‘qnashuvi ortidan UYEFA rahbariyati Janni Infantinoning tashkilotdagi butun 16 yillik faoliyati bo‘yicha atroflicha va chuqur tekshiruv (audit) ishlarini boshlash imkoniyatini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…