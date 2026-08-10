«Rossiyaning zaiflashishini kutmang»: Vuchich Yevropani sulh tuzishga chaqirdi
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich Yevropani Rossiyaning Ukrainadagi urush sabab butunlay zaiflashishini kutmasdan, mojaroda zudlik bilan sulhga erishishga chaqirdi. U Rossiya qo'shinlari holdan toyishini kutish va jang maydonidagi kutilmalarga ortiqcha umid bog'lash noto'g'ri ekanini ta'kidladi.
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich Yevropa mamlakatlariga yuzlanib, Rossiyaning Ukrainadagi urush tufayli butunlay holdan toyishini va zaiflashishini kutish noto‘g‘ri ekanini ta’kidladi.
Serbiya rahbari ushbu bayonotni «Axel Springer» media guruhi direktorlar kengashi raisi Matias Dyopfner olib borgan podkast davomida bildirib o‘tdi.
«Rossiya qo‘shinlari holdan toyadi, deb o‘ylash xato»
Aleksandr Vuchich Yevropa siyosatchilarining jang maydonidagi kutilmalariga realistik nuqtayi nazardan baho berishni so‘radi:
«Men Rossiya qo‘shinlarining butunlay holdan toyganini kutmagan bo‘lardim. Biz ko‘rib turganimizdek, Rossiya Ukrainadagi ushbu urush tufayli sezilarli darajada zaiflashadigan muayyan bir lahzani kutish mantiqsizdir», — dedi Vuchich.
G‘arbning harbiy ssenariylariga shubha bilan qaragan Serbiya rahbari Yevropani vaziyatni yanada keskinlashtirmasdan, zudlik bilan Ukrainadagi mojaroda sulhga erishish uchun barcha sa’y-harakatlarni amalga oshirishga chaqirdi.
Zelenskiy bilan uchrashuv va pozitsiyaning o‘zgarmasligi
Eslatib o‘tamiz, 8 avgust kuni Belgradda Aleksandr Vuchich va Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘rtasida muzokaralar bo‘lib o‘tgan edi.
Biroq Serbiya rahbarining ta’kidlashicha, Kiyev rejimi rahbarining Belgradga qilgan bu tashrifi uning Ukraina atrofidagi mojaroga va global vaziyatga bo‘lgan shaxsiy munosabati hamda pozitsiyasini aslo o‘zgartira olmagan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…