9 ming metr balandlikda yo‘lovchi samolyot eshigini ochmoqchi bo‘ldi

·128·Dunyo
9 ming metr balandlikda yo‘lovchi samolyot eshigini ochmoqchi bo‘ldi
Qisqacha

Malayziyadan Hindistonga uchayotgan samolyotda 36 yoshli Jamshir Atanikal taxminan 9 ming metr balandlikda favqulodda chiqish eshigini ochishga urindi. U yo'lovchilar va ekipaj a'zolariga tahdid qilgan, illyuminator paneliga ham shikast yetkazgan. Ekipaj va bir necha yo'lovchi uni to'xtatib, qo'llarini bog'lagan; Jamshir 12A o'rindig'ida o'tirgan. Samolyot Kochi aeroportiga qo'ngach, u hibsga olinib, odam o'ldirishga urinish bilan bog'liq ayblov qo'yildi.

Malayziyadan Hindistonga uchayotgan yo‘lovchi samolyotida kutilmagan hodisa sodir bo‘ldi. 36 yoshli yo‘lovchi parvoz vaqtida favqulodda chiqish eshigini ochishga uringan. Bu haqda The Sun xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Jamshir Atanikal ismli erkak samolyot taxminan 9 ming metr balandlikda harakatlanayotgan vaqtda favqulodda chiqish lyukini ochishga harakat qilgan. Hodisa aks etgan videolar esa keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan.

Kadrlarda Batik Air aviakompaniyasi xodimlari sarosimaga tushgan yo‘lovchilar ko‘z o‘ngida erkakni to‘xtatishga urinayotgani ko‘rinadi. Jamshir lyukni ochishga harakat qilgan paytda atrofidagi insonlarga ham tahdid qilgan.

Oxir-oqibat ekipaj a’zolari va bir necha yo‘lovchi birgalikda uni to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan. Erkak zararsizlantirilib, qo‘llari bog‘langan va samolyot qo‘nishini kutishga majbur qilingan.

Kochi aeroporti politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea soat 21:30 dan 23:00 gacha davom etgan parvoz vaqtida yuz bergan. Jamshir 12A o‘rindig‘ida o‘tirgan bo‘lgan.

Politsiyaning ta’kidlashicha, u hech qanday aniq sababsiz favqulodda chiqish eshigini ochishga uringan va hatto illyuminator paneliga ham shikast yetkazgan. Shuningdek, uni to‘xtatishga harakat qilgan yo‘lovchilar va ekipaj a’zolariga tahdidlar bildirgan.

Hodisadan keyin politsiya tomonidan so‘roq qilingan Jamshir o‘z harakatini “o‘sha lahzada shunday qilgisi kelgani” bilan izohlagan. U, shuningdek, parvoz vaqtida o‘lishni istaganini aytgan.

Biroq tergov jarayonida erkak yangi tug‘ilgan farzandini ko‘rish maqsadida uyiga qaytayotgani ham aniqlangan.

Samolyot Kochi aeroportiga qo‘nganidan keyin Jamshir hibsga olindi. Uning harakatlari samolyot bortidagi insonlarning hayotiga jiddiy xavf tug‘dirgani sababli unga odam o‘ldirishga urinish bilan bog‘liq ayblov qo‘yilgan.

Parvoz ekipaji esa Malayziyaga qaytib ketgan. Ular hodisa yuzasidan ko‘rsatma berishi kutilmoqda.

MalaysiaHindistonBatik AirKochiThe Sun
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi