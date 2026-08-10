Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkin

·8K·Dunyo
Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkin
Qisqacha

Olimlar Quyosh yuzasida magnit energiyasini to‘plashi va katta portlashlarga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan aylanma girdoblarni yuqori aniqlikda tasvirga oldi. Tadqiqot Gavayidagi Inoue teleskopi yordamida o‘tkazilib, natijalari Nature jurnalida e’lon qilindi. Bu hodisalar «kosmik ob-havo»ning bir qismi bo‘lib, Yerdagi elektr tarmoqlari va sun’iy yo‘ldoshlar ishiga xalal berishi, kosmonavtlar uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Quyoshdagi plazma harakati uning magnit maydonini o‘zgartiradi va aylanma harakatlarni yuzaga keltiradi. Olimlar bu jarayonni yuqori aniqlikda tasvirga olib, Quyoshdagi katta energiya portlashlarining sabablarini yaxshiroq tushunishga yaqinlashdi.

Mazkur hodisalar «kosmik ob-havo»ning bir qismi bo‘lib, ular Yerdagi elektr tarmoqlari va sun’iy yo‘ldoshlar ishiga xalal berishi, hatto kosmonavtlar uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

AQSH Milliy quyosh rasadxonasi xodimi doktor Devid Boboltzning ta’kidlashicha, yangi tasvirlar olimlarga kosmik ob-havoni yaxshiroq o‘rganish va unga samaraliroq tayyorgarlik ko‘rish imkonini beradi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kosmik ob-havoni tushunish va uni kelajakda bashorat qilish uchun Quyosh fizikasini eng kichik masshtablargacha o‘rganish zarur.

Olimlarning tadqiqot natijalari va yangi tasvirlar Nature jurnalida e’lon qilingan. Tadqiqot Gavayidagi tog‘ cho‘qqisiga o‘rnatilgan dunyodagi eng yirik quyosh teleskopi — Inoue teleskopi yordamida amalga oshirilgan. Hudud osmonining tozaligi va chang miqdorining kamligi sababli teleskop uchun tanlangan.

Tadqiqotchilar Quyosh yuzasida aylanib, bir-biriga o‘ralayotgan girdoblarni yuqori darajadagi detallar bilan tasvirga tushirdi. AQSH Milliy quyosh rasadxonasi astronomi David Kuridzening aytishicha, bunday aylanma harakatlar magnit energiyasini hosil qiladi. Bu energiya ma’lum vaqt davomida to‘planib, keyinchalik katta miqyosdagi portlashlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Quyosh sirtida sodir bo‘layotgan kuchli chaqnashlar va magnit bo‘ronlari.

Quyoshdagi «portlashlar» nimadan yuzaga keladi?

Olimlar o‘rgangan jarayon Kelvin–Gelmgols beqarorligi deb ataladi. U plazma kabi gaz qatlamlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir natijasida paydo bo‘lib, aylanuvchi girdobsimon tuzilmalarni hosil qiladi. Xuddi shunday jarayon okeanlardagi ayrim to‘lqinlarning shakllanishida ham kuzatiladi.

Rasadxona xodimi Fridrix Vyogerning ta’kidlashicha, ushbu hodisaning Quyosh yuzasida aniqlanishi kosmik ob-havo dinamikasini tushunish bilan birga, Quyosh yuzasining nima uchun yuqori haroratga ega ekanini anglashga ham yordam beradi.

Olimning so‘zlariga ko‘ra, yuqori qatlamlarda yetarlicha energiya to‘planganida, u chaqnash yoki koronal massa chiqarilishi ko‘rinishida ajralib chiqishi mumkin.

Devid Boboltz tadqiqotning amaliy ahamiyatini ham ta’kidladi. Uning fikricha, mazkur kashfiyot insonlarga kosmik ob-havoni va undan qanday himoyalanish mumkinligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

«Bu bizga eng yaqin yulduz. U fizikaning asosiy qonunlarini tushunishga yordam beradi. Insoniyat bilimini boyitish uchun bunday tadqiqotlarni davom ettirishimiz kerak», — dedi olim.

National Solar ObservatoryInouye TelescopeHawaiiNature
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi