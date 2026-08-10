Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdi
Xitoyning Uxan shahrida it egasi Yanszi daryosi ustidagi ko‘prikdan sakraganidan so‘ng, to‘rt kun davomida shu joyni tark etmay uni kutdi. Atrofdagi odamlar unga oziq-ovqat va suv taklif qilgan bo‘lsa-da, it o‘z joyidan ketishni istamadi. Uxan kichik hayvonlarni himoya qilish assotsiatsiyasi egasining vafot etganini tasdiqlagach, qidiruvchilar itni xavfsiz holda topib, tashkilot qaramog‘iga oldi. Hozirda unga mehr va g‘amxo‘rlik ko‘rsatadigan yangi oila izlanmoqda.
Xitoyning Uxan shahrida sodiq itning taqdiri internet foydalanuvchilarini ta’sirlantirdi. It bir necha kun davomida Yanszi daryosi ustidan o‘tgan ko‘prikni tark etmay, bir nuqtada jimgina kutib o‘tirgan.
Mahalliy xabarlarga ko‘ra, itning egasi bir necha kun avval aynan shu joyda fojiali ravishda daryoga sakragan. Shundan so‘ng uy hayvoni ko‘prikda qolib, egasini kutishda davom etgan.
It to‘rt kun davomida ushbu joyni tark etmagan. Atrofdagi odamlar unga oziq-ovqat va suv taklif qilgan bo‘lsa-da, sodiq hayvon o‘z joyidan ketishni istamagan.
Mahalliy aholi vakillaridan biri itning tashqi ko‘rinishi sog‘lom va yaxshi parvarishlanganini aytgan. Bu esa uning avval egasi tomonidan yaxshi qaralganini ko‘rsatgan.
Sodiq itning ko‘prikda kutib o‘tirgan suratlari internetda tarqalganidan so‘ng, ushbu voqea keng jamoatchilik e’tiborini tortdi. Kadrlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini ham ta’sirlantirdi.
Keyinchalik Uxan kichik hayvonlarni himoya qilish assotsiatsiyasi it egasining vafot etganini tasdiqlagan. Mutaxassislar it ko‘prikdan g‘oyib bo‘lganidan so‘ng uni izlashga kirishgan.
Qidiruv ishlari natijasida sodiq it xavfsiz holda topilib, himoya tashkiloti qaramog‘iga olingan.
Hozirda tashkilot unga mehr va g‘amxo‘rlik ko‘rsata oladigan yangi oila izlamoqda. Qutqaruvchilar itga xavfsiz va mehrga to‘la yangi hayot boshlash imkoniyatini berishga harakat qilmoqda.
…