Xitoyda 3 yoshli qiz shirinlik uchun ukasini "garovga oldi"

·11.4K·Dunyo
Xitoyda 3 yoshli qiz shirinlik uchun ukasini "garovga oldi"
Qisqacha

Xenan viloyatida 3 yoshli qizcha shirinlik va "Peppa Pig" multfilmini talab qilib, go'dak ukasini go'yo "garov" sifatida bag'rida ushlab turgan. Voqea onasi shirinliklarni yashirib qo'ygani sabab boshlangan va uka yig'lab turganiga qaramay, qizcha uni qo'yib yubormay, talablarini jiddiy ohangda bildirgan. Oila uchun hazil bo'lgan bu holat aks etgan video internetda katta qiziqish uyg'otgan.

Xitoyda 3 yoshli qizchaning onasi bilan olib borgan jiddiy "savdolashuvi" internetda katta qiziqish uyg‘otdi. Xenan viloyatida sodir bo‘lgan voqeada qiz shirinlik va sevimli multfilmini talab qilib, go‘dak ukasini go‘yo "garov" sifatida ushlab turgan.

Hammasi shirinlikdan boshlangan

Onasining shirinliklarni yashirib qo‘yganini bilgan qizcha ularni qaytarib berishni so‘ragan. Buning o‘zi bilan cheklanmay, yana bir shart qo‘ygan.

"Peppa Pig"ni ham qo‘yish kerak.

Qizchaning jiddiy ohangi esa bu oddiy bolalarcha talabni xuddi kattalarning muzokarasidek ko‘rsatgan.

"Garov"dagi uka yig‘lab turgan

Maqsadiga tezroq erishish uchun qizcha go‘dak ukasini bag‘rida ushlab, uni qo‘yib yubormay turganday harakat qilgan. Ukasi esa vaziyatdan bexabar holda yig‘lashda davom etgan.

Ona va qiz o‘rtasidagi bu sahna oila a’zolari uchun oddiy hazil bo‘lgan bo‘lsa-da, video internetga chiqqach, juda katta auditoriyaga yetib borgan.

"Kelajakdagi bosh direktor"

Foydalanuvchilarning eng ko‘p e’tiborini qizchaning o‘zini ishonch bilan tutishi tortgan. Izohlarda uni:

• "kelajakdagi bosh direktor";
• "tug‘ma aktyor";

deb hazillashganlar ham bo‘lgan.

Qizchaning rejasi qanchalik "jiddiy" bo‘lmasin, uning barcha istagi shirinlik va multfilmdan iborat edi.

Sizning uyingizda ham shunday "muzokarachi" bolalar bormi? Fikringizni qoldiring va bu voqeani farzandli tanishlaringizga yuboring.

HenanXitoyPeppa Pig
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi