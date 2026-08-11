Xavfsizlik kamarini taqmagan bola sababli butunboshli reys bekor qilindi
Kanadada Viktoriyadan Toronto shahriga uchishi kerak bo'lgan “Porter Airlines” aviakompaniyasining “PD444” reysi bola o'z o'rniga o'tirib, xavfsizlik kamarini taqmagani sabab bekor qilindi. Ota-onasi va ekipaj a'zolari uni bir necha bor ko'ndirishga uringan, biroq xavfsizlik talablari bajarilmagach, samolyot aeroportga qaytarilgan. Ekipaj zarur tartiblarni bajargunicha vaqt o'tib ketgan va uchish-qo'nish yo'lagi soat 00:30 da yopilgani uchun reys qayta uchishga ulgurmagan.
Kanadada Viktoriyadan Toronto shahriga yo‘l olishi kerak bo‘lgan samolyot bir bola xavfsizlik qoidasiga amal qilmagani sabab ucholmay qoldi. “Porter Airlines”ning "PD444" reysi oxir-oqibat butunlay bekor qilingan.
Muammo parvoz boshlanishidan oldin yuzaga keldi
Bola o‘z o‘rniga o‘tirishni va xavfsizlik kamarini taqishni istamagan. Ota-onasi hamda ekipaj a’zolari uni bir necha bor ko‘ndirishga uringan, ammo u joyiga o‘tirmagan.
Samolyot xavfsizligi talablari bajarilmagani uchun ekipaj parvozni boshlay olmagan.
Reys yana aeroportga qaytdi
Samolyot uchish uchun harakatlangan bo‘lsa-da, vaziyat hal bo‘lmagani sabab yana aeroport binosiga qaytarilgan.
Shundan keyin:
• ekipaj zarur tartiblarni bajargan;
• vaqt yo‘qotilgan;
• reys yana uchishga tayyor bo‘lgunicha kech bo‘lgan.
Bir kechikish butun reysni bekor qildi
Aeroportdagi uchish-qo‘nish yo‘lagi soat 00:30 da yopilishi belgilangan edi. Jarayonlar esa shu vaqtgacha yakunlanmagan.
Natijada Viktoriyadan Toronto tomon uchishi kerak bo‘lgan "PD444" reysi bekor qilindi.
Oddiy ko‘ringan bir xavfsizlik talabi bajarilmagani butun samolyot yo‘lovchilarining rejasini o‘zgartirdi.
Sizningcha, bunday holatda reysdagi boshqa yo‘lovchilar manfaati qanday himoya qilinishi kerak? Izohda fikringizni yozing va materialni Telegramda ulashing.
…