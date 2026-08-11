Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)
Turkiyadagi Badara yaylovida piknik qilayotgan oilaning dasturxoniga ovqat hidini sezgan sigir va buqalar birin-ketin yaqinlashdi. Oila a'zolari qoramollarni haydashga uringan bo'lsa-da, hayvonlar yana taomlar tomon qaytib keldi. Natijada piknikchilar bilan hayvonlar o'rtasida kulgili "quvlashmachoq" boshlandi va bu holat atrofdagilarni ham kuldirdi.
Turkiyadagi Badara yaylovida piknik qilayotgan oila kutilmagan holatga duch keldi. Dasturxondagi ovqat hidini sezgan sigir va buqalar birin-ketin oila tomon yaqinlashib, taomlardan yeyishga uringan.
Dasturxonga qoramollar yaqinlashdi
Yaylovda erkin o‘tlab yurgan hayvonlar oziq-ovqat hidini sezgach, piknikchilar atrofida to‘plana boshlagan.
Oila a’zolari taomlarni saqlab qolish uchun sigir va buqalarni dasturxondan uzoqlashtirishga harakat qilgan.
Piknik "quvlashmachoq"qa aylandi
Qoramollar esa osonlikcha chekinishni istamagan. Natijada oila a’zolari bilan hayvonlar o‘rtasida kulgili "quvlashmachoq" boshlangan.
Vaziyatda:
• sigir va buqalar dasturxonga yaqinlashgan;
• oila ularni haydashga uringan;
• hayvonlar yana ovqat tomon qaytib kelgan.
Atrofdagilar ham kulib kuzatdi
Piknikchilarning ovqatini himoya qilishga urinishi va qoramollarning qaytib kelaverishi atrofda dam olayotganlarni ham kuldirgan.
Oddiy dam olish kuni shu tariqa kutilmagan va kulgili voqeaga aylangan.
Sizning pikningizga ham shunday "mehmonlar" kelsa, ovqatni bo‘lisharmidingiz yoki haydarmidingiz? Fikringizni izohda qoldiring va xabarni yaqinlaringiz bilan ulashing.
…