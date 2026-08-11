Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindi

·110·Dunyo
Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindi
Qisqacha

Kolumbiyada 7,4 magnitudali zilzila oqibatida kamida 132 kishi halok bo‘ldi, 570 dan ortiq inson jarohat oldi va mamlakatda milliy miqyosdagi tabiiy ofat holati e’lon qilindi. Eng ko‘p zarar Pereyra, «Kofe mintaqasi», Vale-del-Kauka va Choko departamentlarida kuzatilib, 32 ta shahar «qizil» xavf darajasiga o‘tkazildi.

Kolumbiyadagi zilzila oqibatlari. Foto: AP Photo / Santiago Saldarriaga

Kolumbiyada sodir bo‘lgan 7,4 magnitudali kuchli zilzila oqibatida kamida 132 kishi halok bo‘ldi, 570 dan ortiq inson jarohat oldi. Mamlakat rasmiylari hududda milliy miqyosdagi tabiiy ofat holatini e’lon qilishdi.

Ushbu mudhish fojia haqida «Caracol» telekanali mahalliy rasmiy manbalarga tayanib xabar bermoqda.

Epitsentr va eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlar

Dahshatli yer silkinishi dushanba kuni ertalab sodir bo‘lgan.

  • Epitsentr: Choko departamentidagi San-Xose-del-Palmar munitsipaliteti hududida joylashgan.

  • Magnituda: 7,4 ball.

  • Qamrov: Silkinishlar Kolumbiyaning katta qismida, shuningdek, qo‘shni davlatlarda ham aniq sezilgan.

Eng og‘ir va talafotli vaziyat Pereyra va «Kofe mintaqasi»ning boshqa hududlarida, shuningdek, Vale-del-Kauka va Choko departamentlarida kuzatilmoqda. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 32 ta shahar «qizil» xavf darajasiga o‘tkazilgan.

Vahshatli vayronagarchiliklar: Infratuzilma va turar-joylar

Tabiiy ofat oqibatida ulkan vayronagarchiliklar yuzaga keldi:

  • 1 575 ta turar-joy binosi jiddiy shikastlangan;

  • 37 ta turar-joy butunlay vayron bo‘lgan;

  • 18 ta sog‘liqni saqlash markazi va shifoxona zarar ko‘rgan;

  • 52 ta ta’lim muassasasi shikastlangan;

  • 18 ta avtoyo‘l va 7 ta aeroport infratuzilmasi zarar ko‘rdi.

Milliy ofat va qutqaruv ishlari

Kolumbiya hukumati mamlakatda rasman milliy miqyosdagi tabiiy ofat holatini e’lon qildi. Hozirda ofat hududlarida qutqaruvchilar va harbiylar tomonidan vayronalar ostidan odamlarni qutqarish hamda jabrlanganlarga shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish ishlari davom etmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ColombiaSan José del PalmarChocóPereiraCaracol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi