Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)
Kolumbiyada mahalliy vaqt bilan 10 avgust kuni 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Zilzila markazi Choko mintaqasidagi San-Xose-del-Palmar hududi yaqinida, Bogotadan taxminan 400 kilometr g'arbda joylashgan bo'lib, silkinish Ekvador va Panamada ham sezilgan. Turli xabarlarga ko'ra, 110 nafardan 132 nafargacha odam halok bo'lgan, 570 dan ortiq kishi jarohatlangan, 1 600 ga yaqin bino zarar ko'rgan va 61 tasi butunlay qulagan.
Kolumbiyada mahalliy vaqt bilan 10 avgust kuni 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Zilzila markazi Choko mintaqasidagi San-Xose-del-Palmar hududi yaqinida, Bogotadan taxminan 400 kilometr g‘arbda joylashgani xabar qilindi. Yer silkinishi Kolumbiyaning g‘arbiy qismidagi bir qator shaharlarda, shuningdek, qo‘shni Ekvador va Panamada ham sezilgan.
Dastlabki ma’lumotlar tez-tez yangilanmoqda. AP kamida 111 kishi halok bo‘lganini yozdi, The Guardian esa qurbonlar soni 110 nafardan oshganini ma’lum qildi. Times of India Kolumbiya poytaxt shaharlari assotsiatsiyasiga tayanib, 132 kishi halok bo‘lgani va 570 dan ortiq odam jarohatlanganini xabar qildi.
Zilzila Kali, Pereyra, Kibdo va Manisales shaharlarida jiddiy vayrongarchiliklarga sabab bo‘lgan. Xabarlarda 1 600 ga yaqin bino zarar ko‘rgani, ulardan 61 tasi butunlay qulab tushgani aytilmoqda. Ayrim hududlarda odamlar vayronalar ostida qolgani sabab qutqaruv ishlari davom etmoqda.
Manisales shahrida esa Rozariy Bibi Maryam bazilika-soboriga zarar yetgan. AP va The Guardian ma’lumotlariga ko‘ra, neogotik uslubdagi sobor minoralaridan biri qulab, binoga va atrofdagi hududga shikast yetkazgan.
Kolumbiya prezidenti favqulodda holat e’lon qilib, qutqaruv va tiklash ishlariga qo‘shimcha resurslar yo‘naltirilishini bildirgan. Ayrim aeroportlarda parvozlar vaqtincha to‘xtatilgan, sababi mutaxassislar infratuzilma holatini tekshirmoqda.
Mahalliy hokimiyat hozirda zarar ko‘lamini baholamoqda. Qurbonlar va jarohatlanganlar soni o‘zgarishi mumkin, chunki ayrim tog‘li va o‘rmonli hududlar bilan aloqa qiyinlashgan.
…