Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)

·169·Dunyo
Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)
Qisqacha

Kolumbiyada mahalliy vaqt bilan 10 avgust kuni 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Zilzila markazi Choko mintaqasidagi San-Xose-del-Palmar hududi yaqinida, Bogotadan taxminan 400 kilometr g'arbda joylashgan bo'lib, silkinish Ekvador va Panamada ham sezilgan. Turli xabarlarga ko'ra, 110 nafardan 132 nafargacha odam halok bo'lgan, 570 dan ortiq kishi jarohatlangan, 1 600 ga yaqin bino zarar ko'rgan va 61 tasi butunlay qulagan.

Kolumbiyada mahalliy vaqt bilan 10 avgust kuni 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Zilzila markazi Choko mintaqasidagi San-Xose-del-Palmar hududi yaqinida, Bogotadan taxminan 400 kilometr g‘arbda joylashgani xabar qilindi. Yer silkinishi Kolumbiyaning g‘arbiy qismidagi bir qator shaharlarda, shuningdek, qo‘shni Ekvador va Panamada ham sezilgan.

Dastlabki ma’lumotlar tez-tez yangilanmoqda. AP kamida 111 kishi halok bo‘lganini yozdi, The Guardian esa qurbonlar soni 110 nafardan oshganini ma’lum qildi. Times of India Kolumbiya poytaxt shaharlari assotsiatsiyasiga tayanib, 132 kishi halok bo‘lgani va 570 dan ortiq odam jarohatlanganini xabar qildi.

Zilzila Kali, Pereyra, Kibdo va Manisales shaharlarida jiddiy vayrongarchiliklarga sabab bo‘lgan. Xabarlarda 1 600 ga yaqin bino zarar ko‘rgani, ulardan 61 tasi butunlay qulab tushgani aytilmoqda. Ayrim hududlarda odamlar vayronalar ostida qolgani sabab qutqaruv ishlari davom etmoqda.

Manisales shahrida esa Rozariy Bibi Maryam bazilika-soboriga zarar yetgan. AP va The Guardian ma’lumotlariga ko‘ra, neogotik uslubdagi sobor minoralaridan biri qulab, binoga va atrofdagi hududga shikast yetkazgan.

Kolumbiya prezidenti favqulodda holat e’lon qilib, qutqaruv va tiklash ishlariga qo‘shimcha resurslar yo‘naltirilishini bildirgan. Ayrim aeroportlarda parvozlar vaqtincha to‘xtatilgan, sababi mutaxassislar infratuzilma holatini tekshirmoqda.

Mahalliy hokimiyat hozirda zarar ko‘lamini baholamoqda. Qurbonlar va jarohatlanganlar soni o‘zgarishi mumkin, chunki ayrim tog‘li va o‘rmonli hududlar bilan aloqa qiyinlashgan.

ColombiaEkvadorPanamaBogotaCali
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi