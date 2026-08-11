Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)

·195·Dunyo
Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyda tasvirga olingani aytilayotgan, choy solingan stakan ichida tirik qurbaqa harakatlanayotgani va odam ichimlikni naycha orqali ichayotgani aks etgan video tarqaldi. Rolikning qayerda va qanday sharoitda olingani tasdiqlanmagan, shu bois Xitoyda tirik qurbaqa solib choy ichish ommaviy trendga aylangani haqida xulosa qilishga erta.

Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyda tasvirga olingani aytilayotgan g‘ayrioddiy video tarqalmoqda. Kadrlarda choy solingan stakan ichida tirik qurbaqa harakatlanayotgani, odam esa ichimlikni naycha orqali ichayotgani ko‘rinadi. Video haqiqiy odatni aks ettiryaptimi yoki shunchaki e’tibor jalb qilish uchun tayyorlangan kontentmi, hozircha aniq emas.

Qurbaqa haqiqatan ham choy ichida

Videodagi eng ko‘p muhokama qilingan jihat shuki, stakan ichidagi qurbaqa tirik holda harakatlanib turadi. Shu payt odam ichimlikni odatdagidek naycha orqali ichishda davom etadi.

Kadrlar tarqalgach, ko‘pchilik bu holatni chindan ham urfga aylangan odatmi yoki sahnalashtirilgan videomi, deya savolga tutgan.

An’ana bilan bog‘liqmi?

Ayrim manbalar bunday videolarni Xitoyning an’anaviy tibbiyoti yoki mahalliy urf-odatlari bilan bog‘lashga urinmoqda. Ammo bu fikrni tasdiqlaydigan aniq ma’lumot keltirilmagan.

Xitoy choy madaniyatida qurbaqa timsoli uchraydi, lekin boshqacha shaklda.

• "Chachun" deb ataladigan qurbaqa shaklidagi keramik haykalchalar mavjud;

• ular choy marosimlarida bezak yoki an’anaviy buyum sifatida ishlatiladi;

• bu tirik qurbaqani choyga solish degani emas.

Video haqiqiymi?

Hozircha ushbu rolikning qayerda va qanday sharoitda olingani haqida tasdiqlangan ma’lumot yo‘q. Shu sabab "Xitoyda tirik qurbaqa solib choy ichish ommaviy trendga aylandi" degan da’voni aniq fakt sifatida qabul qilishga hali erta.

Sizningcha, bu haqiqiy odatmi yoki ko‘proq ko‘rilish uchun tayyorlangan kontentmi? Fikringizni izohda yozing va videoni ko‘rgan tanishlaringiz bilan bo‘lishing.

XitoyChachun
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi