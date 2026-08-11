Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyda tasvirga olingani aytilayotgan, choy solingan stakan ichida tirik qurbaqa harakatlanayotgani va odam ichimlikni naycha orqali ichayotgani aks etgan video tarqaldi. Rolikning qayerda va qanday sharoitda olingani tasdiqlanmagan, shu bois Xitoyda tirik qurbaqa solib choy ichish ommaviy trendga aylangani haqida xulosa qilishga erta.
Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyda tasvirga olingani aytilayotgan g‘ayrioddiy video tarqalmoqda. Kadrlarda choy solingan stakan ichida tirik qurbaqa harakatlanayotgani, odam esa ichimlikni naycha orqali ichayotgani ko‘rinadi. Video haqiqiy odatni aks ettiryaptimi yoki shunchaki e’tibor jalb qilish uchun tayyorlangan kontentmi, hozircha aniq emas.
Qurbaqa haqiqatan ham choy ichida
Videodagi eng ko‘p muhokama qilingan jihat shuki, stakan ichidagi qurbaqa tirik holda harakatlanib turadi. Shu payt odam ichimlikni odatdagidek naycha orqali ichishda davom etadi.
Kadrlar tarqalgach, ko‘pchilik bu holatni chindan ham urfga aylangan odatmi yoki sahnalashtirilgan videomi, deya savolga tutgan.
An’ana bilan bog‘liqmi?
Ayrim manbalar bunday videolarni Xitoyning an’anaviy tibbiyoti yoki mahalliy urf-odatlari bilan bog‘lashga urinmoqda. Ammo bu fikrni tasdiqlaydigan aniq ma’lumot keltirilmagan.
Xitoy choy madaniyatida qurbaqa timsoli uchraydi, lekin boshqacha shaklda.
• "Chachun" deb ataladigan qurbaqa shaklidagi keramik haykalchalar mavjud;
• ular choy marosimlarida bezak yoki an’anaviy buyum sifatida ishlatiladi;
• bu tirik qurbaqani choyga solish degani emas.
Video haqiqiymi?
Hozircha ushbu rolikning qayerda va qanday sharoitda olingani haqida tasdiqlangan ma’lumot yo‘q. Shu sabab "Xitoyda tirik qurbaqa solib choy ichish ommaviy trendga aylandi" degan da’voni aniq fakt sifatida qabul qilishga hali erta.
Sizningcha, bu haqiqiy odatmi yoki ko‘proq ko‘rilish uchun tayyorlangan kontentmi? Fikringizni izohda yozing va videoni ko‘rgan tanishlaringiz bilan bo‘lishing.
…