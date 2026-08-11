Xitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladi

·95·Dunyo
Xitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladi
Qisqacha

Xitoyning “Long March 7A” raketa-tashuvchisi Venchan kosmodromidan uchirilganidan 85 soniya o‘tib havoda portladi va “Zhongxing-4B” aloqa sun’iy yo‘ldoshi yo‘q qilindi. Hodisa 10 avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 20:02 atrofida, raketaning birinchi bosqichi ajralishidan oldin yuz bergan. Mutaxassislar portlashga ishlab chiqarishdagi texnik nuqson, parvozni rejalashtirishdagi xato yoki YF-100 dvigatellaridagi nosozlik sabab bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Xitoyning “Long March 7A” raketa-tashuvchisi navbatdagi parvozini amalga oshirayotgan vaqtda jiddiy halokatga uchradi. Raketa Xitoy janubidagi Xaynan orolida joylashgan Venchan kosmodromidan uchirilganidan atigi 85 soniya o‘tib, havoda portlab ketdi. Hodisa kelgusidagi boshqa kosmik parvozlar muddatiga ham ta’sir qilishi mumkin. Bu haqda “Space” xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea kecha, 10 avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 20:02 atrofida sodir bo‘lgan. “Long March 7A” raketa-tashuvchisi orbitaga “Zhongxing-4B” aloqa sun’iy yo‘ldoshini olib chiqishi kerak edi. Biroq rejalashtirilgan missiya amalga oshmay, raketa startdan 85 soniya o‘tib portlagan.

Halokat raketa birinchi bosqichi ajralib chiqishidan oldin yuz bergan. Natijada raketa bilan birga orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan sun’iy yo‘ldosh ham yo‘q qilingan.

Xitoyning “Sinxua” agentligi parvoz vaqtida “favqulodda vaziyat” yuzaga kelgani va aynan shu holat portlashga sabab bo‘lganini ma’lum qildi. Hozirda mutaxassislar halokatning aniq sabablarini aniqlash uchun surishtiruv va tekshiruv ishlarini olib bormoqda.

Biroq sun’iy yo‘ldoshning harbiy maqomi bilan bog‘liq ma’lumotlar mavjudligi sababli voqeaning barcha tafsilotlari ommaga oshkor qilinmasligi mumkin.

Mutaxassislar halokat sababini taxmin qilmoqda

Raketa parvozlari bo‘yicha tahlilchi Georgiy Trishkin mazkur halokatni “o‘ta ajabtovur” deb baholagan. Uning ta’kidlashicha, bunday yirik nosozliklar kosmik poyganing dastlabki davrlarida, o‘tgan asrning o‘rtalarida tez-tez kuzatilgan. Ammo hozirgi zamonaviy raketa uchun, ayniqsa uning 18-uchirilishida bunday holat yuz berishi kutilmagan.

Ekspertning fikricha, halokatga bir nechta omil sabab bo‘lishi mumkin. Ular orasida ishlab chiqarish jarayonidagi texnik nuqsonlar, parvozni rejalashtirishda yo‘l qo‘yilgan xatolar yoki raketa dvigatellaridagi nosozliklar bor.

Ayniqsa, mutaxassislar raketa markaziy bosqichida qo‘llaniladigan YF-100 dvigatellari bilan bog‘liq ehtimoliy muammolarga ham e’tibor qaratmoqda. Mazkur dvigatel Xitoyning turli raketa tizimlarida keng qo‘llaniladi.

Agar tekshiruv natijasida aynan dvigatel bilan bog‘liq jiddiy texnik muammo aniqlansa, bu Xitoyning boshqa rejalashtirilgan kosmik parvozlariga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Chunki bir xil dvigatel texnologiyasidan foydalanadigan boshqa raketalarni ham qo‘shimcha tekshirish zarurati paydo bo‘ladi.

Xitoyda bu yilgi to‘rtinchi kosmik halokat

Tahlilchining aytishicha, Xitoyda har yili bir nechta raketa bilan bog‘liq muvaffaqiyatsizliklar qayd etiladi. Bu holat, asosan, mamlakat kosmik parvozlar sonini jadal oshirayotgani va yangi raketa tizimlarini yuqori sur’atda sinovdan o‘tkazayotgani bilan izohlanadi.

Biroq joriy yildagi mazkur halokat Xitoy uchun alohida e’tiborga molik. Chunki bu 2026 yildagi to‘rtinchi muvaffaqiyatsiz kosmik parvoz hisoblanadi. Tahlilchi bu ko‘rsatkichni mamlakatlar orasidagi antirekord sifatida baholagan.

17 yanvar kuni Xitoyda bir vaqtning o‘zida ikkita uchirish muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Aprel oyi boshida esa Falcon 9 ko‘p marta foydalaniladigan raketasiga Xitoyning javobi bo‘lishi kerak bo‘lgan Tianlong-3 raketasining uchirilishi ham halokat bilan tugagan.

“Long March 7A” uchun ikkinchi halokat

“Long March 7A” dasturi uchun bu birinchi muvaffaqiyatsizlik emas. Raketa 2020 yil martidagi ilk parvozidan beri ikkinchi bor missiyani muvaffaqiyatli yakunlay olmadi.

Shu bilan birga, 10 avgustdagi parvoz raketa uchun 18-uchirish bo‘lgan. Raketaning avvalgi 17 ta parvozi tajribasidan keyin sodir bo‘lgan ushbu halokat Xitoy mutaxassislari uchun jiddiy texnik tekshiruv o‘tkazish zaruratini yuzaga keltirdi.

Endi asosiy e’tibor portlashga aynan nima sabab bo‘lganini aniqlashga qaratilgan. Tekshiruv natijalari nafaqat “Long March 7A”ning keyingi parvozlari, balki Xitoyning boshqa kosmik dasturlari taqdiri uchun ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

XitoyWenchangHainanXinhuaZhongxing-4B
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi