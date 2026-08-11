Soxta kelinlar tuzog‘iga tushgan xitoylik erkaklar taqdiri

·194·Dunyo
Soxta kelinlar tuzog‘iga tushgan xitoylik erkaklar taqdiri
Qisqacha

Xitoyda ayrim yolg‘iz erkaklar “tezkor nikoh”ni va’da qiluvchi soxta sovchilik agentliklari sabab yuz minglab yuan mablag‘idan ayrilmoqda. 37 yoshli Van Chjuan kelin uchun 300 ming yuandan ortiq, to‘y va boshqa xarajatlar bilan birga jami taxminan 400–500 ming yuan sarflagan, biroq keyinchalik ayolning tarjimai holi haqidagi ma’lumotlar yolg‘onligini aniqlagan va agentlik yopilib ketgan.

Xitoyda nikoh qurishni istagan ayrim yolg‘iz erkaklar tez va oson oila qurishni va’da qiluvchi sovchilik agentliklari tufayli katta miqdorda mablag‘laridan ayrilmoqda. Ayniqsa, “tezkor nikoh” xizmatlari orqali erkaklarga qisqa muddatda munosib juft topish va’da qilinmoqda.

37 yoshli Van Chjuan ham shunday agentlikka murojaat qilgan. U Guychjou provinsiyasidagi Guyyan shahriga borib, bir necha ayol bilan tanishgan va sakkizinchi uchratgan ayolni tanlagan. Uning sodda kiyinishi va kamtarona ko‘rinishi Vanda ishonch uyg‘otgan.

Ular bir necha qisqa uchrashuvdan keyin nikoh qurgan. Van kelin uchun 300 ming yuandan ortiq, to‘y va boshqa xarajatlar bilan birga esa taxminan 400–500 ming yuan sarflagan.

Biroq nikohdan bir necha oy o‘tib, qarz undiruvchilar unga qo‘ng‘iroq qila boshlagan. Van turmush o‘rtog‘ining o‘tmishini tekshirganda, unga aytilgan ma’lumotlarning katta qismi yolg‘on ekanini aniqlagan. Ayol avval uch marta turmush qurgan, uch nafar farzandi bor, qarzlari mavjud va yoshini ham yashirgan.

Van agentlikka borganida esa ofis yopilgan va xodimlar g‘oyib bo‘lgan.

Nega bunday firibgarliklar ko‘paymoqda?

Muammoning asosiy sabablaridan biri Xitoydagi gender nomutanosibligi hisoblanadi. Mamlakatda erkaklar soni ayollardan taxminan 30 million nafarga ko‘p. Ayniqsa, kichik shaharlar va qishloq hududlarida munosib juft topish erkaklar uchun qiyinlashgan.

Shu vaziyatdan foydalanayotgan ayrim sovchilik agentliklari “tezkor nikoh”larni taklif qilmoqda. Davlat organlari ma’lumotlariga ko‘ra, 2024 yil yanvaridan 2025 yil martigacha sovchilik sohasi bilan bog‘liq jinoyatlar bo‘yicha 1546 nafar shaxsga oid ishlar ko‘rib chiqilgan.

Ayrim agentliklar karaoke klublarida ishlovchi ayollarni “kelin” sifatida tanishtirib, 128 nafar jabrlanuvchidan 2,5 million yuandan ortiq mablag‘ olgani haqida ham xabarlar bor.

Jabrlanganlar pullarini qaytarishga urinmoqda

59 yoshli Syuy Julin ham o‘g‘liga kelin topish uchun qariyb 500 ming yuan sarflagan. O‘g‘li kelin bilan birinchi uchrashuvdan yetti kun o‘tib nikohdan o‘tgan, ammo ayol ikki haftaga yetmay oiladan ketib qolgan.

Mutaxassislar bunday ishlarni isbotlash qiyinligini ta’kidlamoqda. Chunki qonunchilikda nikoh orqali firibgarlikka bag‘ishlangan alohida jinoiy modda mavjud emas. Jabrlanuvchi nikohdan avvalroq shaxsning asosiy maqsadi pul olish bo‘lganini isbotlashi kerak.

Van hozir boshqa erkaklarni ogohlantirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda o‘z tajribasi haqida videolar tarqatmoqda. Uning o‘zi esa sarflagan mablag‘larining hammasini qaytarib ololmagan va kelajakda yana turmush qurishga ishonchsizlik bilan qaramoqda.

“Tezkor nikoh” agentliklari va’dalarini yaxshilab tekshirish va bo‘lajak juft haqidagi ma’lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlash bunday holatlarga tushib qolish xavfini kamaytirishi mumkin.

XitoyGuiyangGuizhou
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi