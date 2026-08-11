Soxta kelinlar tuzog‘iga tushgan xitoylik erkaklar taqdiri
Xitoyda ayrim yolg‘iz erkaklar “tezkor nikoh”ni va’da qiluvchi soxta sovchilik agentliklari sabab yuz minglab yuan mablag‘idan ayrilmoqda. 37 yoshli Van Chjuan kelin uchun 300 ming yuandan ortiq, to‘y va boshqa xarajatlar bilan birga jami taxminan 400–500 ming yuan sarflagan, biroq keyinchalik ayolning tarjimai holi haqidagi ma’lumotlar yolg‘onligini aniqlagan va agentlik yopilib ketgan.
Xitoyda nikoh qurishni istagan ayrim yolg‘iz erkaklar tez va oson oila qurishni va’da qiluvchi sovchilik agentliklari tufayli katta miqdorda mablag‘laridan ayrilmoqda. Ayniqsa, “tezkor nikoh” xizmatlari orqali erkaklarga qisqa muddatda munosib juft topish va’da qilinmoqda.
37 yoshli Van Chjuan ham shunday agentlikka murojaat qilgan. U Guychjou provinsiyasidagi Guyyan shahriga borib, bir necha ayol bilan tanishgan va sakkizinchi uchratgan ayolni tanlagan. Uning sodda kiyinishi va kamtarona ko‘rinishi Vanda ishonch uyg‘otgan.
Ular bir necha qisqa uchrashuvdan keyin nikoh qurgan. Van kelin uchun 300 ming yuandan ortiq, to‘y va boshqa xarajatlar bilan birga esa taxminan 400–500 ming yuan sarflagan.
Biroq nikohdan bir necha oy o‘tib, qarz undiruvchilar unga qo‘ng‘iroq qila boshlagan. Van turmush o‘rtog‘ining o‘tmishini tekshirganda, unga aytilgan ma’lumotlarning katta qismi yolg‘on ekanini aniqlagan. Ayol avval uch marta turmush qurgan, uch nafar farzandi bor, qarzlari mavjud va yoshini ham yashirgan.
Van agentlikka borganida esa ofis yopilgan va xodimlar g‘oyib bo‘lgan.
Nega bunday firibgarliklar ko‘paymoqda?
Muammoning asosiy sabablaridan biri Xitoydagi gender nomutanosibligi hisoblanadi. Mamlakatda erkaklar soni ayollardan taxminan 30 million nafarga ko‘p. Ayniqsa, kichik shaharlar va qishloq hududlarida munosib juft topish erkaklar uchun qiyinlashgan.
Shu vaziyatdan foydalanayotgan ayrim sovchilik agentliklari “tezkor nikoh”larni taklif qilmoqda. Davlat organlari ma’lumotlariga ko‘ra, 2024 yil yanvaridan 2025 yil martigacha sovchilik sohasi bilan bog‘liq jinoyatlar bo‘yicha 1546 nafar shaxsga oid ishlar ko‘rib chiqilgan.
Ayrim agentliklar karaoke klublarida ishlovchi ayollarni “kelin” sifatida tanishtirib, 128 nafar jabrlanuvchidan 2,5 million yuandan ortiq mablag‘ olgani haqida ham xabarlar bor.
Jabrlanganlar pullarini qaytarishga urinmoqda
59 yoshli Syuy Julin ham o‘g‘liga kelin topish uchun qariyb 500 ming yuan sarflagan. O‘g‘li kelin bilan birinchi uchrashuvdan yetti kun o‘tib nikohdan o‘tgan, ammo ayol ikki haftaga yetmay oiladan ketib qolgan.
Mutaxassislar bunday ishlarni isbotlash qiyinligini ta’kidlamoqda. Chunki qonunchilikda nikoh orqali firibgarlikka bag‘ishlangan alohida jinoiy modda mavjud emas. Jabrlanuvchi nikohdan avvalroq shaxsning asosiy maqsadi pul olish bo‘lganini isbotlashi kerak.
Van hozir boshqa erkaklarni ogohlantirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda o‘z tajribasi haqida videolar tarqatmoqda. Uning o‘zi esa sarflagan mablag‘larining hammasini qaytarib ololmagan va kelajakda yana turmush qurishga ishonchsizlik bilan qaramoqda.
“Tezkor nikoh” agentliklari va’dalarini yaxshilab tekshirish va bo‘lajak juft haqidagi ma’lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlash bunday holatlarga tushib qolish xavfini kamaytirishi mumkin.
…