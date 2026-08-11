Hindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildi
Hindiston qishloqlaridan birida transformatordagi kuchli elektr toki sigirni urib, nobud qilgan. Bundan norozi bo'lgan aholi transformator va elektr ustunlariga zarar yetkazib, butun hududni elektr ta'minotisiz qoldirgan. Politsiya olomonni tinchlantirib, vaziyatni nazoratga olgan. Elektr ta'minoti korxonasi transformatorni tiklash va sigir egasiga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini olgan.
Hindiston qishloqlaridan birida sigirni transformatordagi kuchli elektr toki urib, nobud qildi. Mamlakatda sigir muqaddas hayvon sifatida e’zozlanishi bilan birga, ko‘plab oilalar uchun muhim tirikchilik manbai ham hisoblanadi. Shu bois voqea mahalliy aholi orasida katta norozilik uyg‘otdi.
Elektr tarmoqlaridagi ehtiyotsizlikdan norozi bo‘lgan qishloq aholisi voqea joyiga yig‘ilib, transformatorga hujum qilgan. G‘azablangan olomon elektr ustunlari va transformatorga zarar yetkazib, natijada butun hudud elektr ta’minotisiz qolgan.
Vaziyat keskinlashgach, voqea joyiga politsiya xodimlari yetib kelgan. Huquq-tartibot vakillari olomonni tinchlantirib, vaziyatni nazoratga olgan.
Ma’lum qilinishicha, elektr ta’minoti korxonasi shikastlangan transformatorni qayta tiklash bilan birga, nobud bo‘lgan sigir egasiga yetkazilgan zararni ham qoplash majburiyatini olgan.
…