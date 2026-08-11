Dengiz otlarida bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilarmidingiz? (video)
Dengiz otlarida homiladorlikka o'xshash jarayonni erkaklari boshdan kechirib, bolalarni dunyoga keltiradi. Urg'ochi tuxumlarini erkakning qorin qismidagi maxsus xaltachaga joylashtiradi va embrionlar shu yerda 2–4 hafta davomida rivojlanadi. Erkak xaltachasini mushaklari yordamida qisqartirib, bir tug'ishda bir necha o'nlab, ayrim hollarda esa 2 mingtagacha bolani dunyoga keltirishi mumkin. Tug'ilgan kichik dengiz otlari ota-onasi parvarishisiz mustaqil hayot boshlaydi.
Dengiz otlari tabiatdagi eng noodatiy ko‘payish usullaridan biri bilan ajralib turadi. Aksariyat hayvonlarda homiladorlik urg‘ochi organizmida kechsa, dengiz otlarida bu vazifani erkak bajaradi. Bu haqda National Geographic xabar berdi.
Urg‘ochi dengiz oti tuxumlarini erkakning qorin qismidagi maxsus xaltachaga joylashtiradi. Shundan so‘ng tuxumlar shu xaltacha ichida urug‘lanib, embrionlarning rivojlanishi boshlanadi.
Erkak dengiz otining xaltachasi shunchaki tuxumlarni saqlab turadigan joy emas. U yerda rivojlanayotgan embrionlar uchun zarur sharoit yaratiladi. Xaltacha embrionlarni kislorod bilan ta’minlash, suvdagi tuz miqdorini muvozanatlash va ularning rivojlanishiga mos muhitni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli ayrim olimlar uni sutemizuvchilardagi platsentaga qisman o‘xshash tizim sifatida baholaydi.
Odatda embrionlar 2–4 hafta davomida rivojlanadi. Muddat tugagach, erkak dengiz oti mushaklarini kuchli qisqartirib, bolalarini xaltachasidan chiqarib, dunyoga keltiradi. Bir marta tug‘ish jarayonida bir necha o‘nlab, ayrim hollarda esa 2 mingtagacha kichik dengiz otlari tug‘ilishi mumkin.
Ammo ular dunyoga kelgach, ota-onasi tomonidan parvarish qilinmaydi. Kichik dengiz otlari darhol mustaqil hayot boshlaydi va ochiq okeandagi turli xavflarga duch keladi. Shu sababli ularning faqat oz qismigina voyaga yetadi.
Dengiz otlarining bu o‘ziga xos ko‘payish jarayoni olimlar uchun hamon qiziqarli tadqiqot mavzusi bo‘lib qolmoqda. Erkakning homiladorlikka o‘xshash jarayonni boshdan kechirib, bolalarni dunyoga keltirishi dengiz otlarini tabiatdagi eng noodatiy jonzotlardan biriga aylantiradi.
Siz yana qaysi hayvonlarda bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…