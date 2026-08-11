Dengiz otlarida bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilarmidingiz? (video)

·171·Dunyo
Dengiz otlarida bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilarmidingiz? (video)
Qisqacha

Dengiz otlarida homiladorlikka o'xshash jarayonni erkaklari boshdan kechirib, bolalarni dunyoga keltiradi. Urg'ochi tuxumlarini erkakning qorin qismidagi maxsus xaltachaga joylashtiradi va embrionlar shu yerda 2–4 hafta davomida rivojlanadi. Erkak xaltachasini mushaklari yordamida qisqartirib, bir tug'ishda bir necha o'nlab, ayrim hollarda esa 2 mingtagacha bolani dunyoga keltirishi mumkin. Tug'ilgan kichik dengiz otlari ota-onasi parvarishisiz mustaqil hayot boshlaydi.

Dengiz otlari tabiatdagi eng noodatiy ko‘payish usullaridan biri bilan ajralib turadi. Aksariyat hayvonlarda homiladorlik urg‘ochi organizmida kechsa, dengiz otlarida bu vazifani erkak bajaradi. Bu haqda National Geographic xabar berdi.

Urg‘ochi dengiz oti tuxumlarini erkakning qorin qismidagi maxsus xaltachaga joylashtiradi. Shundan so‘ng tuxumlar shu xaltacha ichida urug‘lanib, embrionlarning rivojlanishi boshlanadi.

Erkak dengiz otining xaltachasi shunchaki tuxumlarni saqlab turadigan joy emas. U yerda rivojlanayotgan embrionlar uchun zarur sharoit yaratiladi. Xaltacha embrionlarni kislorod bilan ta’minlash, suvdagi tuz miqdorini muvozanatlash va ularning rivojlanishiga mos muhitni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli ayrim olimlar uni sutemizuvchilardagi platsentaga qisman o‘xshash tizim sifatida baholaydi.

Odatda embrionlar 2–4 hafta davomida rivojlanadi. Muddat tugagach, erkak dengiz oti mushaklarini kuchli qisqartirib, bolalarini xaltachasidan chiqarib, dunyoga keltiradi. Bir marta tug‘ish jarayonida bir necha o‘nlab, ayrim hollarda esa 2 mingtagacha kichik dengiz otlari tug‘ilishi mumkin.

Ammo ular dunyoga kelgach, ota-onasi tomonidan parvarish qilinmaydi. Kichik dengiz otlari darhol mustaqil hayot boshlaydi va ochiq okeandagi turli xavflarga duch keladi. Shu sababli ularning faqat oz qismigina voyaga yetadi.

Suv ostida turli rangdagi dengiz otlari tasvirlangan.

Dengiz otlarining bu o‘ziga xos ko‘payish jarayoni olimlar uchun hamon qiziqarli tadqiqot mavzusi bo‘lib qolmoqda. Erkakning homiladorlikka o‘xshash jarayonni boshdan kechirib, bolalarni dunyoga keltirishi dengiz otlarini tabiatdagi eng noodatiy jonzotlardan biriga aylantiradi.

Siz yana qaysi hayvonlarda bolalarni erkaklari dunyoga keltirishini bilasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:19AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi