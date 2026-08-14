Ona chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldi
Shotlandiyaning Aberdinshir hududida 28 yoshli Kortni Gartshor uch oylik qizi Daliya-Rouzning o‘limiga sabab bo‘lgani uchun olti yilga qamaldi.
Fojia 2023 yil 30 sentyabr kuni Piterxed shahrida sodir bo‘lgan. Sudda ma’lum bo‘lishicha, Gartshor chaqaloqning boshi va tanasiga fendan chiqqan issiq havoni uzoq vaqt davomida yo‘naltirgan. Qizaloq tanasining taxminan 18 foizi og‘ir jarohatlangan.
Ekspertlar bolaning o‘limiga asosiy sabab kuyish emas, balki organizmning haddan tashqari qizib ketishi va issiqlik zarbasi bo‘lganini aytdi.
Gartshor qiziga zarar yetkazish yoki uni o‘ldirish niyati bo‘lmaganini bildirgan va fen ishlatganini eslay olmasligini aytgan. Biroq sud uni o‘ta yuqori darajadagi ehtiyotsizlikda aybdor deb topdi.
Sudda ayol voqea vaqtida chaqaloqni yolg‘iz o‘zi parvarish qilayotgani va alkogol iste’mol qilgani ham ma’lum bo‘ldi.
Sudya Saymon Kollinz ishni «o‘ta tashvishli» deb baholab, Gartshor ota-onalikning eng asosiy burchini jiddiy ravishda buzganini ta’kidladi.
Yakunda Gartshor olti yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.
…