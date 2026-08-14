Ona chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldi

·0·Dunyo
Ona chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldi

Shotlandiyaning Aberdinshir hududida 28 yoshli Kortni Gartshor uch oylik qizi Daliya-Rouzning o‘limiga sabab bo‘lgani uchun olti yilga qamaldi.

Fojia 2023 yil 30 sentyabr kuni Piterxed shahrida sodir bo‘lgan. Sudda ma’lum bo‘lishicha, Gartshor chaqaloqning boshi va tanasiga fendan chiqqan issiq havoni uzoq vaqt davomida yo‘naltirgan. Qizaloq tanasining taxminan 18 foizi og‘ir jarohatlangan.

Ekspertlar bolaning o‘limiga asosiy sabab kuyish emas, balki organizmning haddan tashqari qizib ketishi va issiqlik zarbasi bo‘lganini aytdi.

Gartshor qiziga zarar yetkazish yoki uni o‘ldirish niyati bo‘lmaganini bildirgan va fen ishlatganini eslay olmasligini aytgan. Biroq sud uni o‘ta yuqori darajadagi ehtiyotsizlikda aybdor deb topdi.

Qora sochli ayolning neytral fonli portreti.

Sudda ayol voqea vaqtida chaqaloqni yolg‘iz o‘zi parvarish qilayotgani va alkogol iste’mol qilgani ham ma’lum bo‘ldi.

Sudya Saymon Kollinz ishni «o‘ta tashvishli» deb baholab, Gartshor ota-onalikning eng asosiy burchini jiddiy ravishda buzganini ta’kidladi.

Yakunda Gartshor olti yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildi53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildiBugun, 16:53Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiTurkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiBugun, 15:48Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Bugun, 14:15Quyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiQuyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiBugun, 13:36Okeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borOkeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borBugun, 13:18Futbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiFutbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi