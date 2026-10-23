Belgradda 150 ming kishilik isyon: Serbiyada talabalar Vuchich hokimiyatiga xavf solmoqda

·96·Dunyo
Belgradda 150 ming kishilik isyon: Serbiyada talabalar Vuchich hokimiyatiga xavf solmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Serbiya poytaxti Belgradda 150 mingga yaqin fuqaro amaldagi prezident Aleksandar Vuchich rejimiga qarshi ommaviy namoyish o‘tkazdi.
  • Noroziliklar 2024 yil noyabrida Novi-Sad shahrida 16 kishining umriga zomin bo‘lgan fojia hamda davlat organlaridagi korrupsiya ortidan yuzaga kelgan.
  • Muxolifat kuchlari saylovchilarni yoshlar va jamoat arboblaridan tarkib topgan «Talabalar ro‘yxati» siyosiy blokini qo‘llab-quvvatlashga chaqirmoqda.

Serbiya poytaxti Belgrad ko‘chalari yana ulkan namoyishlar maydoniga aylandi. Muddatidan oldin o‘tkaziladigan hal qiluvchi parlament saylovlariga bir necha kun qolganda, mamlakat muxolifati va norozilik harakatlari tomonidan tashkil etilgan mitingga 150 mingga yaqin fuqaro yig‘ildi.

DW nashrining AFP agentligiga tayanib xabar berishicha, 22 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan ommaviy namoyish ishtirokchilari amaldagi davlat rahbari Aleksandar Vuchich rejimiga to‘liq chek qo‘yishni talab qilib, saylovchilarni talabalar noroziligi negizida shakllangan yangi siyosiy kuch — «Talabalar ro‘yxati»ni qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.

Fojiadan boshlangan ikki yillik to‘lqin: Saylovga nima sabab bo‘ldi?

25 oktyabrga belgilangan navbatdan tashqari parlament saylovlari mamlakatda deyarli ikki yil davomida to‘xtamagan keskin ijtimoiy va siyosiy inqiroz mahsulidir:

  • Novi-Saddagi halokat: Ushbu keng ko‘lamli noroziliklarning boshlanishiga 2024 yil noyabrida Novi-Sad shahridagi yaqindagina ta’mirdan chiqqan temiryo‘l vokzali tomining qulab tushishi turtki bo‘lgan edi;

  • 16 nafar qurbon va korrupsiya: O‘shanda 16 kishining umriga zomin bo‘lgan mazkur fojianing bosh omili sifatida mustaqil matbuot va muxolifat davlat organlaridagi yuqori darajadagi korrupsiyani ko‘rsatgan edi;

  • Talabalarning sahnaga chiqishi: Tez orada butun mamlakatni qamrab olgan norozilik to‘lqinining markaziga yoshlar va talabalar aylandi. Aynan ularning birlashuvi ortidan «Talabalar ro‘yxati» nomli qudratli siyosiy blok vujudga keldi.

«Professional siyosatchilar yo‘q»: «Talabalar ro‘yxati»ning farqi nimada?

An’anaviy partiyalardan farqli o‘laroq, ushbu yangi tuzilma alohida bitta yetakchiga ega emas:

  • Vakillar tarkibi: Harakat ro‘yxatida tajribali siyosatchilar emas, balki xalq ishonchini qozongan olimlar, fuqarolik jamiyati faollari va taniqli jamoat arboblari o‘rin olgan;

  • Muxolifatning birlashishi: Serbiya muxolifat partiyalarining asosiy qismi o‘z ambitsiyalaridan voz kechib, saylov poygasidan chiqdi va o‘z saylovchilarini aynan talabalar harakatiga ovoz berishga da’vat etdi.

So‘rovnomalar shov-shuvi: Talabalar Vuchich partiyasidan oldinda

«Yangi serb siyosiy tafakkuri» loyihasi o‘tkazgan so‘nggi ijtimoiy tadqiqotlar mamlakatda sensatsion siyosiy o‘zgarish yuz berishi mumkinligini ko‘rsatmoqda:

  • 20 oktyabr so‘rovi: Qatnashchilarning 44,5 foizi «Talabalar ro‘yxati»ga ovoz berishini ma’lum qilgan. Prezident Vuchich tayanadigan hukmron Serbiya taraqqiyotparvar partiyasini esa 42,7 foiz respondent qo‘llab-quvvatlagan;

  • Barqaror o‘sish: Oktyabr oyi boshidagi so‘rovda ham talabalar 44,4 foizlik ko‘rsatkich bilan hukmron kuchlarni (41,7 foiz) ortda qoldirayotgan edi.

Vuchichning yashirin rejasi: Prezidentlikdan Bosh vazirlikka qaytishmi?

Norozilik namoyishlarining bosh talabi Aleksandar Vuchichning siyosatdan butunlay ketishi hisoblanadi. Biroq ekspertlar kutilmagan ssenariy yuz berishi mumkinligidan ogohlantirmoqda:

  • Hokimiyatda qolish usuli: Vuchich avvalroq davlat rahbari lavozimini tark etishi haqida bayonotlar berganiga qaramay, parlament saylovlaridan so‘ng mamlakat Bosh vaziri kursisiga o‘tishni rejalashtirmoqda;

  • O‘tmish tajribasi: Vuchich 2014–2017 yillarda Serbiya bosh vaziri bo‘lgan, 2017 yilda prezident bo‘lgach esa hukumat rahbarligini o‘z partiyadoshlariga topshirgan edi. Agar uning partiyasi saylovda ko‘pchilik o‘rinni qo‘lga kiritsa, bu uning hokimiyat cho‘qqisida qolishini ta’minlaydi.

25 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan ushbu to‘qnashuv nafaqat Serbiya, balki butun Bolqon mintaqasining kelgusi siyosiy manzarasini belgilab berishi kutilmoqda.

SerbiyaAleksandar VuchichTalabalar ro‘yxatiSerbiya parlament saylovlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54AQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqdaAQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqdaBugun 12:29Tojikistonda sehrgarlar, folbinlar va ularning mijozlari “qora ro‘yxat”ga olinadiTojikistonda sehrgarlar, folbinlar va ularning mijozlari “qora ro‘yxat”ga olinadiBugun 12:25Tibetda dahshatli ofat: 7 magnitudali zilzila qurbonlar keltirdi, binolar vayron bo‘ldiTibetda dahshatli ofat: 7 magnitudali zilzila qurbonlar keltirdi, binolar vayron bo‘ldiBugun 12:17Yaponiyada haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 ming o‘yinchoq qaytarib olinmoqdaYaponiyada haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 ming o‘yinchoq qaytarib olinmoqdaBugun 10:29G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqdaG‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqdaBugun 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi